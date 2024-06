Poslední finanční injekce před burzou? Rohlík Tomáše Čupra získal od investorů další čtyři miliardy

Uložit 0

Tomáš Čupr v posledním roce našel recept, jak s Rohlíkem vydělávat na západních trzích v čele s Německem, a teď získal významnou kapitálovou injekci na další rozvoj. Od investorů míří do předního evropského hráče v online prodeji a doručování potravin 170 milionů dolarů, což jsou v aktuálním přepočtu zhruba čtyři miliardy korun. Peníze mají jít zejména na rozšíření působnosti do dalších zemí ve střední a východní Evropě a Německu, Rakousku či Švýcarsku. Investici vedla Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Sofina, Index Ventures, Quadrille Capital a TCF Capital. Zároveň se Rohlíku podařilo udržet valuaci přesahující miliardu dolarů, čímž drží status takzvaného jednorožce.

„V celé Evropě je obrovská poptávka po online prodeji potravin doručovaných rychle a spolehlivě bez kompromisů na kvalitě. Nevidíme to jako krátkodobý fenomén, ale jako dlouhodobou příležitost, na které můžeme postavit vedoucí tržní nabídku. V Rohlíku jsme vyvinuli technologii, která nám tento slib umožňuje plnit jak udržitelným, tak ziskovým způsobem,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel a CEO Rohlik Group, do níž dnes spadají značky Knuspr v Německu, Gurkerl v Rakousku, Kifli v Maďarsku a Sezamo v Rumunsku.

Nové financování má umožnit otevřít do roku 2030 pobočky minimálně v patnácti nových městech. V loňském roce Rohlík obsloužil více než 800 tisíc zákazníků a aktuálně podle svého vyjádření doručuje více než milion objednávek měsíčně. Loni zároveň celá skupina vyrostla v obratu na 700 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu více než 17 miliard korun. Klíčové při veškerém růstu přitom podle Tomáše Čupra je především to, že už není jeho firma zisková pouze v Česku a Maďarsku, ale dokázala se – mimo jiné díky automatizaci skladů – v předchozích měsících otočit do černých čísel také v Mnichově.

Díky tomu, že se jí podařilo najít funkční ekonomický model právě v Německu, kde mimo jiné svou pozici loni posílila také akvizicí konkurenčního online supermarketu Bringmeister, došla si nyní pro nový kapitál, s nímž chce posílit růst. Další peníze na rozvoj Rohlíku posílají stávající investoři, kterými jsou přední světové venture kapitálové fondy Sofina, Index Ventures a Quadrille, s vlastním vehiklem TCF Capital se zapojil také Tomáš Čupr, jemuž zůstává i nadále největší podíl.

V čele investičního kola ve výši 170 milionů dolarů byla také Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která podporuje rozvoj soukromého sektoru ve více než třiceti ekonomikách na třech kontinentech. Akcionáři banky je na sedm desítek zemí, Evropská unie i Evropská investiční banka. Součástí posledního investičního kola do Rohlíku byl také růstový kapitál od Evropské investiční banky v rámci iniciativy Scale-Up, která se zaměřuje na financování projektů napříč Evropskou unií.

Insideři z trhu, se kterými CzechCrunch hovořil, se shodují, že vedle samotného kapitálu na další rozvoj je pro Rohlík také důležitá skutečnost, že se mu opět podařilo udržet valuaci, kterou získal v předchozích investičních kolech. Zejména s ohledem na velmi turbulentní prostředí ve startupovém světě obecně i konkrétně v případě trhu s doručováním potravin. Například jednomu z předních hráčů, tureckému Getiru, se při posledních investicích valuace zásadním způsobem propadla. Konkurenční Oda z Norska zase nedokázala najít funkční byznys model a opustila lukrativní Německo.

Udržení valuace si pochvaluje i Tomáš Čupr. „Valuaci nezveřejňujeme, ale můžeme říct, že od poslední veřejné valuace ve výši 1,3 miliardy eur (v aktuálním přepočtu 32 miliard korun – pozn. red.) v polovině roku 2022 neklesla. Vzhledem k výzvám, kterým sektor čelí, jsme na tento fakt velmi hrdí. Výsledky mluví ve prospěch našeho obchodního modelu a ukazují na provozní efektivitu,“ říká pro CzechCrunch zakladatel Rohlíku, který si dotahování významných investic před letními prázdninami oblíbil.

Předloni v červnu oznamoval dosud největší kolo přesahující pět miliard korun, rok předtím se díky zhruba poloviční částce mohl pochlubit tím, že valuace jeho firmy poprvé překročila hranici jedné miliardy dolarů. Celkově už mělo do Rohlíku za jeho desetiletou historii od investorů přitéct včetně nejnovějšího kola přes 760 milionů dolarů, což je při aktuálním přepočtu přes 17,7 miliardy korun. I nadále je to zdaleka nejvíce ze všech českých startupů. Vedle již zmíněných investorů drží podíly v Rohlíku i nadále také J&T Banka, Partech Ventures, skupina R2G Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery nebo tuzemský fond Kaya (dříve Enern).

Jelikož se Rohlíku podle jeho vyjádření podařilo přiblížit vyrovnanému výsledku na všech existujících trzích, plánuje nově nabyté prostředky využít především pro růst a pronikání na trh, nikoliv na provozní potřeby. Pro svůj finanční rok 2024 aktuálně online supermarket cílí na tržby přesahující jednu miliardu eur (25 miliard korun) s pozitivním cash flow. Pokud navíc vše půjde plánu, je možné, že stávající pětimiliardové investiční kolo bude poslední, než se Rohlik Group vydá na burzu, jak Tomáš Čupr dlouhodobě plánuje.

O tom, kam by mohl vstoupit a kdy by to mohlo dávat smysl, hovořil nedávno také v našem podcastu Money Maker. „Vypadá to na Frankfurt. Jsme teď v módu, že se interně připravujeme,“ popisoval v podcastu, ve kterém hovořil také o výhledu celého Rohlíku, o klíčovém receptu na ziskovost, o novém life hacku, který se naučil od předních byznysmenů ve Spojených státech, nebo o svém přístupu ke zdraví a dobíjení energie ve Španělsku.