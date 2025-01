Musela propouštět, tým ale udržela. Teď Lucie Loudová s vlastní firmou mění kanceláře podle potřeb mladých

Uložit 1

Když v roce 2022 skončila v čele české pobočky mezinárodní společnosti, která se zabývala návrhy a realizací kanceláří a která najednou zavírala své filiálky ve východní Evropě, rozhodla se bojovat za své kolegy. „Měla jsem skvělý tým architektů, projektantů i stavařů. Byla by škoda, kdyby jsme se rozpadli, a tak jsem si řekla, že se pokusím najít investora,“ říká pro CzechCrunch Lucie Loudová, generální ředitelka společnosti Unlimit DB. To se jí povedlo, dnes řídí 25 zaměstnanců a obrat za necelé dva roky oproti původní firmě zdvojnásobila. A zaměstnavatele učí, jak do svých kanceláří nalákat mladé.

Před dvěma lety se Lucie Loudová ocitla v situaci, kdy měla propustit celý svůj tým třinácti lidí. Rozhodla se ale najít cestu, jak je udržet pospolu – a zaměstnané. Obešla tak několik skupin, kterým nabídla dobře fungující tým s know-how, ale bez financí. „Bylo to docela náročné období, zavírat pobočku a zároveň zakládat novou firmu. Ale nakonec to dopadlo skvěle,“ říká teď Loudová.

K vedení firem přitom měla blízko už dříve. Po studiu business administration v kalifornské Santa Barbaře, kde se zaměřila na management a mezinárodní marketing, pracovala v kosmetickém průmyslu, kde měla na starosti luxusní značky jako Giorgio Armani nebo Lancome.

Po návratu do Česka ale zažila kulturní šok – místo zaměření na inovace se v práci často hledaly chyby. Zkušenosti ze Spojených států, kde se naopak kladl důraz na obchodní plány a inovativní přístup, jí ale pomohly i při zakládání Unlimit DB. „V Santa Barbaře nás učili hledat více zdrojů, myslet projektově, porovnávat věci, nebrat vše hned na první dobrou a u všeho si udělat obchodní plán,“ vysvětluje zakladatelka firmy. Takové principy se pak ukázaly jako zásadní i při hledání investora.

