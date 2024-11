Musk a Trump a jejich bromance z Floridy. Jenže co nesnese první egomaniak? Druhého egomaniaka

Uložit 0

Komentář Luboše Kreče Major Tom je fiktivní postava z písní Davida Bowieho, který jej (coby jedno ze svých mnoha alter eg) poprvé představil jako astronauta v songu Space Oddity. V ní opouští Zemi, kdesi za Měsícem vystupuje do vesmíru a opuštěn shlíží na modrou planetu. Něco takového by možná rád jednou zažil i Elon Musk, který chce podle svých slov umřít na Marsu. Ještě předtím se ale stal dost možná nejmocnějším člověkem tady dole – jak jinak si vyložit, že když dorazil se zpožděním na slavnostní večeři v Mar-a-Lago, floridském sídle Donalda Trumpa, nechal mu nově zvolený americký prezident – proslulý svou sebeláskou – zahrát triumfálně právě Bowieho kosmický hit z roku 1969. V něm se mimo jiné zpívá: „Procházím dveřmi, vznáším se tím nejzvláštnějším způsobem a hvězdy dnes vypadají úplně jinak.“

Muskovi nelze upřít, že na volební výhře Donalda Trumpa měl zásadní podíl: obrážel s ním mítinky, horoval za něj na své sociální síti X, která se na čas proměnila v trumpovský MAGAfon, lobboval za něj v podcastech a jak upozornil deník Wall Street Journal, na kampaň mu přispěl mnohem víc penězi, než se tušilo – nejspíš až 200 miliony dolarů. Z někdejšího podporovatele Demokratické strany a šampiona technologického pokroku se díky tomu stal klíčový muž nastupující administrativy, která chce rozmetat tradiční americkou politiku.

„Jsem šťastný, že můžu být prvním kámošem,“ napsal Musk na X, kde jsou k vidění i záběry z jednoho večírku v Mar-a-Lago, na němž z reproduktorů zaznělo „Tak kde je George Soros pravice?“. Načež se zakladatel Tesly nebo SpaceX hrdě a vesele přihlásil. Je z něj zkrátka člověk, který aktuálně tráví s Donaldem Trumpem nejvíc času, účastní se podle New York Times naprosté většiny důležitých mítinků a rozhovorů včetně těch se světovými lídry, jako je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, Javier Miley z Argentiny nebo íránský velvyslanec při OSN, a osobně pomáhá s výběrem lidí, kteří budou zastávat posty v Bílém domě a v nové americké vládě.

Trump mu už dal i oficiální funkci – má se stát vrchním škrtačem státní byrokracie, což je pozice, kterou až natrénuje v USA, by mohl vyzkoušet i v Česku. Navíc jí dali s 45. a od ledna i 47. prezidentem stylový název Department Of Government Efficiency čili DOGE. Narážka na parodickou kryptoměnu dogecoin, jíž má Musk v oblibě a která za poslední týden přidala 100 procent na hodnotě (za poslední rok pak podle dat portálu Coingecko dokonce 400 procent), je zřejmá a, upřímně, i stylová.

Zatímco romance Trumpa s Muskem nyní akceleruje a oba se vzájemně častují mnoha komplimenty, otázkou je, jak se vztah vyvine. A co jím ten který byznysmen sledují. U Elona Muska jde nepochybně i o snahu ochránit svůj byznys – Trump má políčeno na elektromobilitu, protože fandí spalovákům, ale Tesla z toho v nynější konstelaci nepochybně vyjde vítězně, jak upozornily například Financial Times.

Zároveň SpaceX je klíčovým kontraktorem pro NASA, nedávno například zachraňovala lapálii Boeingu s návratem dvou kosmonautů. Jenže obě organizace spolu mají poměrně komplikovaný love & hate vztah a navíc se mezi ně snaží naroubovat třeba Blue Origin Jeffa Bezose.

Musk se zároveň nijak netají tím, že chce vystlat úřady lidmi, kteří mají blízko světu technologií a investic. V souvislosti s možnými posty buď ve státním aparátu, nebo v poradenských týmech při Bílém domě padají jména jako David Sacks (spoluautor podcastu All-In a investor, který se s Muskem zná ještě z PayPalu), Bill Ackman (zakladatel hedgeového fondu Pershing Square), Palmer Lucky (tvůrce VR brýlí Oculus a zakladatel zbrojařského startupu Anduril) nebo Peter Thiel (letitý Muskův kumpán, vlivný investor a miliardář a duchovní otec nominace J.D.Vance na post viceprezidenta).

I’m happy to be first buddy! 😂 — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2024

Nikdo z nich by ovšem nevyvolal takový poprask, pokud by se v nějaké roli v okolí Trumpa objevil, jaký způsobili někteří z ministrů a ministryň, jež mají tvořit páteř nové administrativy. A jejichž jména, pokud jsou tedy pravda skazky amerických médií o neformálním Muskově vlivu na výběr prezidentových spolupracovníků, musel nejbohatší muž světa odsouhlasit.

Najmě jde o potenciálního ministra spravedlnosti Matta Gaetze, jehož kolegové z Kongresu prošetřovali kvůli závislosti na drogách a sexuálnímu zneužívání nezletilých, či Tulsi Gabbardovou, jež má dohlížet na činnost 18 amerických tajných služeb. Republikánka z Havaje se přitom netají obdivem k syrskému diktátorovi Bašáru al-Asadovi a je reprezentantkou extrémně izolacionistické ideové větve partaje.

Gaetz i Gabbardová jsou ale odhodlanými podporovateli Donalda Trumpa, což platí zatím o všech nominantech včetně těch „normálnějších“, jako jsou budoucí ministr zahraničí Marco Rubio (v roce 2016 Trumpův sok v klání o republikánskou prezidentskou nominaci) nebo příští národní bezpečnostní poradce Mike Waltz. Loajalita je hlavní kritérium, jakkoli je možné, že Trump a spol. včetně Muska počítají s tím, že některá hodně kontroverzní jména jim nakonec v Senátu ani u republikánů neprojdou

Právě loajalita je ale něco, co může nakonec zlomit i pouto Muska s Trumpem. Oba muži si jsou blízcí jen pár měsíců, historicky k sobě nijak blízko neměli a dosurfovali k sobě dílem náhody. Oba jsou extrémní egomaniaci, oba milují pozornost a jestli něco egomaniaci a lidé milující pozornost nemají rádi, je… když je poblíž ještě větší egomaniak.

A celkem snadno by se mohlo stát, že Elon Musk začne Donalda Trumpa převyšovat. Jak upozornil týdeník The Atlantic ve svém newsletteru, mnoho ze světových lídrů, s nimiž se bude nyní Trump potkávat, už má s Muskem dávno vybudované paralelní komunikační kanály.

Je dobré si neustále připomínat, že americký prezident je sice nejmocnější politik světa, ale Musk řídí a spoluvlastní firmy, které vyrábí auta, dodávají internetové připojení, vynáší lidi i vybavení do kosmu, provozují sociální síť se stovkami milionů uživatelů a zkouší propojit lidskou mysl s počítačem. To není málo. Vlastně to v kombinaci s vlivem, který teď Musk získal díky Trumpově výhře, připomíná prohnaného mogula z příběhů o Jamesi Bondovi, jenž touží ovládnout svět.

Foto: Vygenerováno v Midjourney Portrét Donalda Trumpa z dílny Midjourney

Otázkou proto zůstává, zda a kdy to Donalda Trumpa začne štvát. Pro něj je jejich kooperace jen další byznysovou transakcí. Přestane jej Musk bavit? Je to klidně možné. Ne že by prohlédl a usebral se, ale prostě proto, že nesnese poblíž nikoho, kdo jej zastiňuje a koho nemůže dostatečně řídit. To je totiž jedno z jeho hlavních poučení z minulého působení ve Washingtonu – nechce se už nechat omezovat.

Plejáda těch, které odvrhl, čítá už teď desítky jmen. A klidně mezi ně může přibýt i jihoafrický rodák. Až k tomu dojde, jejich rozchod bude teprve pořádná show.