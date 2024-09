Na Babě se nestaví každý den. Funkcionalistickým vilám přibyla nová sestra, která hledí k Vltavě

Uložit 0

Každého, kdo se tady byl někdy projít, napadne, že to místo je unikátní. Funkcionalistické vilky jsou na každém kroku, zároveň tu na člověka dýchá venkov, nikoli metropole. Osada Baba v pražských Dejvicích skutečně unikátní je, vilky tu vyrostly v rámci Kolonie moderní architektury Werkbundu před téměř sto lety. Je mimochodem jedna z pouhých šesti v Evropě. Teď je na Babě novostavba, která svým funkcionalistickým sestřičkám vzdává hold.

Vila od architekta Radana Hubičky (AARH Studio) vyrostla na nároží pozemku, druhou takovou těžko pohledat. A to zejména kvůli výhledům, které nabízí. Právě těm architekt podřídil celý prostorový koncept domu. Směrem k řece, do vltavského údolí a Dejvic, je vila prosklená, z obytných prostorů a z ložnic tak nabízí ten nejhezčí rozhled. Směrem do ulice je naopak strohá a působí uzavřeně.

AARH Studio vytvořilo na Babě třípatrový dům, přičemž jedno patro je podzemní a dvě jsou nadzemní. Vzezřením se vila odkazuje na svoje sousedky, funkcionalismus připomíná sluneční terasa na střeše, z ulice je pak vidět také kapitánský můstek s kulatým okénkem. „Rafinovaná práce s hmotami a kontrasty mezi otevřeným a uzavřeným prostorem dávají domu vnitřní dynamiku a modelují architektonický záměr vytvořit obytnou uměleckou galerii,“ popisuje studio. Bílá fasáda je členěná a je odsud průhled do vnitřního atria.

Uvnitř slouží jako hlavní orientační prostor chodba, která vede přes celou délku domu. Na ni jsou napojeny hlavní obytné prostory i obslužné místnosti. Dům je navržen tak, aby svým majitelům poskytl soukromí. Ústí ve velkou střešní terasu, která jako by se vznášela nad Prahou. Ve vile je prostor o 660 metrech čtverečních, terasy a atria tvoří dalších 316 metrů místa. Součástí je také atrium s bazénem, kde architekt pracoval s přirozeným světlem dopadajícím na vodní hladinu.

Bazének doplňuje plastika ženy, umění je ale rozeseté po celém domě. Studio se soustředilo i na to, aby dalo jednotlivým uměleckým dílům ze sbírky majitelů vyniknout. V podzemním patře se pak nachází posilovna a parkování pro několik aut. „Myslím, že celá realizace dopadla dobře a dům má vše, co majitelé pro plnohodnotný život chtěli. Při realizaci jsme nemuseli dělat prakticky žádný kompromis,“ uvádí Hubička.

Vila se nachází v těsném sousedství funkcionalistické kolonie, která leží na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích. Vznikla ve třicátých letech z iniciativy Werkbundu, tedy skupiny německých umělců, architektů, designérů a řemeslníků, kteří podobné osady navrhovali na přelomu dvacátých a třicátých let. Kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, která bude finančně dostupná pro široké vrstvy. Dohromady jich vzniklo ve Vídni, Německu a Československu šest.

Osadu financovali sami stavebníci, díky tomu vznikly na Babě individualizované domy postavené na míru svým majitelům. To je na Babě ve srovnání s ostatními osadami unikátní. Navíc Baba patří k nejzachovalejším funkcionalistickým celkům, protože jak vídeňské, tak německé kolonie byly poškozeny za druhé světové války. Pražské unikum je od roku 1993 městskou památkovou zónou, v roce 2020 byla šestice Werkbundu zařazena pod značku Evropské dědictví.

Za urbanismem celé čtvrti stojí architekt Pavel Janák, který do původního plánu zastavit jednu ulici vložil ještě ulici druhou. Tak vznikly menší podélné parcely. Janák zároveň prosadil šachovnicový způsob stavění. Tři roky pak architektovi trvalo, než o svých plánech přesvědčil pražský magistrát. Název Osada Baba byl schválen v roce 1928, 33 rodinných domů se pak začalo stavět v roce 1932. Všechny vznikaly podle zásad zdravého bydlení. Ostatně dům tu měl i samotný Janák. Navrhl ho pro něj architekt Otokar Fierlinger.