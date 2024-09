Na nápoji Prime vydělali miliardy. Teď dětem nabízí barevné obědy v krabici s děsivým složením

Uložit 0

Jednu dobu za ně děti platily i 170 korun – a stejně po nich byla nesmírná sháňka. Barevné nápoje Prime, které se staly hitem Instagramu a TikToku, vzaly loni Česko útokem a svým složením vyděsily jak dietology, tak rodiče. Teď jejich tvůrci, slavní influenceři Logan Paul a KSI, nasazují novou byznysovou laťku a rovnou nabízejí obědy, které mají náběh k tomu stát se kontroverznějšími než Prime samotný. „Je to vzorový příklad toho, co nejíst,“ shodují se odborníci.

Jen málokterá nová značka dokázala v posledních letech způsobit takový mediální zájem jako Prime. Jejími hlavními tvářemi jsou influenceři Logan Paul a KSI, kteří mají na sociálních sítích desítky milionů sledujících, díky čemuž dokážou své nápoje dostat k široké mase lidí. Velmi jim prospěla i postupná expanze na zahraniční trhy, která přispěla k tomu, že loni měli výrazně překonat hranici jedné miliardy dolarů v tržbách.

I když má minimálně Logan Paul velmi pošramocenou pověst, spojenou se sérií kryptopodvodů, internetovým hvězdám se z Primu podařilo udělat globální fenomén, který efektivně prodávali hlavně dětem. To vzbudilo velké vášně ohledně složení jejich hydratačních, ale i energetických nápojů, které v nejděsivějších scénářích mohly kvůli zvýšené hladině draslíku a kofeinu zapříčinit i selhání srdce a ledvin.

Oba influenceři ale nařčením úspěšně odolávali a teď se pustili do nového projektu, do kterého si přizvali další obrovské jméno internetu. Spolu s nejsledovanějším youtuberem Jimmym Donaldsonem, známým pod pseudonymem MrBeast, rozjeli značku Lunchly. A ta, jak název napovídá, se má stát alternativou k předpřipraveným obědům a svačinám. Podle dietologů je ale spíš učebnicovým příkladem, jak by se děti stravovat neměly.

Lunchly jsou v podstatě jídla v papírové krabici, která se skládají ze tří produktů. V každém balení je jedna z příchutí hydratačních nápojů Prime, jedna čokoládová tyčinka značky Feastables, kterou provozuje MrBeast, a jedno „hlavní jídlo“ – buď mini pizza, nachos, nebo mini krutí sendviče (tedy, spíš krekry). V Americe se mají prodávat za čtyři dolary, tedy téměř sto korun, a je zřejmé, že opět cílí výhradně na děti a mladistvé. I proto mají tak výrazný design, který nezapadne.

„Mezi odborníky na výživu Lunchly právem vyvolává řadu otázek, zejména kvůli ultra-průmyslově zpracovaným potravinám, které mívají často vyšší obsah sodíku, nasycených tuků a aditiv, což může při dlouhodobé konzumaci zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, obezity či jiných zdravotních problémů,“ říká pro CzechCrunch nutriční poradkyně Markéta Gajdošová.

Podle ní je jedním z velkých problémů nedostatečné množství bílkovin. Přesněji řečeno není uspokojivé v poměru vůči jednotlivým cukrům a nasyceným tukům. Za příklad lze vybrat krabici Lunchly s malou pizzou, která obsahuje 15 gramů tuků, z nichž 7 gramů je nasycených (tedy 35 procent denní dávky). Pak má i 710 miligramů sodíku. „Tato kombinace přispívá mimo jiné k riziku vysokého krevního tlaku,“ dodává.

Není třeba nutně zacházet do výčtu nutričních hodnot, často stačí i selský rozum. V době, kdy většina dietologů doporučuje vyváženou a čerstvou stravu, se Lunchly jeví jako krok zpět. I přesto trojice tvůrců vehementně zdůrazňuje, že jejich produkty jsou zdravější alternativou ke svačinám postaveným na podobném konceptu – a přímo je pak srovnávají s americkými Lunchables.

„Zdraví prospěšné je real food, tedy skutečné jídlo z potravin, které nejsou průmyslově zpracované. A když už jsou, tak minimálně. Správně bychom se měli vysoce průmyslově zpracovaným potravinám vyhýbat. Z tohoto pohledu jsou produkty od Lunchly vzorovým příkladem, co nejíst. A byť mohou mít o něco méně cukru, mají zase umělá sladidla,“ říká specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.

Pokud jsou Logan Paul, KSI a MrBeast v něčem obzvlášť silní, je to marketing. Umí vymyslet obsah, který přitáhne pozornost.

I přes různá varování ohledně složení, kterými se zabývají také američtí odborníci, ale může jít o potenciálně velmi úspěšný projekt. Pokud jsou Logan Paul, KSI a MrBeast v něčem obzvlášť silní, je to marketing. Zkrátka umí vymyslet obsah, který přitáhne pozornost – a protože se všichni prakticky proslavili na sociálních sítích, umí velmi přesně cílit na ty, kteří mají největší šanci se zákazníky Lunchly stát.

Za necelé dva týdny nasbíral instagramový profil Lunchly skoro 100 tisíc sledujících, přičemž poslední dvě reels mají dohromady téměř 70 milionů zhlédnutí. A to se značka teprve rozjíždí a zatím ji mohla vyzkoušet jen hrstka zákazníků. Na druhou stranu se může stát, že nebude splňovat výživové normy stanovené pro školní obědy ve Spojených státech, což je téma, které se v těchto dnech také rozebírá. Proto se na Lunchly teoreticky mohou zaměřit i úřady.