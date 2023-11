Hodnoty kofeinu a draslíku má extrémní, děti po něm ale šílí. Prime Logana Paula straší lékaře

Uložit 0

Mánie energetických nápojů Prime už se naplno přelila přes oceán do Česka. Masivní kampaň, kterou jim na internetu dělají influenceři Logan Paul a KSI, zafungovala i na zdejší teenagery, takže kokosová voda s přidanými chemickými látkami je teď snem mnoha náctiletých. A noční můrou jejich rodičů. Nejen kvůli ceně, která může za plechovku atakovat i 170 korun, ale hlavně kvůli složení – to nedává spát lékařům ani nutričním expertům. Naopak obchodníci jsou spokojeni.

Posledním z řady odborníků, kteří rodičům doporučili, aby svým dětem nekupovali nápoje Prime, konkrétně jejich edici s označením Hydration, byl lékař záchranné služby, který na sociální síti X (dříve Twitter) vystupuje pod nickem @simmar a sleduje ho tam přes 17 tisíc lidí. „Jedna půllitrová láhev obsahuje celých 700 mg draslíku (!). Naopak jen 5/10 mg sodíku. Pokud dítě (a vlastně i dospělý) vypije takových lahví více, hrozí ohrožení zdraví zvýšenou hladinou draslíku,” napsal před pár dny.

Problém podle něj je, že zvýšená hladina draslíku v těle může narušit srdeční činnost, nebo vést dokonce i k zástavě. Rizikový může být Prime Hydration i u lidí, kterým nefungují správně ledviny nebo kteří užívají draslík v tabletách.

Varování známého twitterového lékaře nebylo zdaleka prvním, oblibu drinků Prime u žáků už řeší například učitelé ve školách. Ve facebookové skupině Učitelé +, která má momentálně přes třicet tisíc členů, se o tom diskutovalo už na konci října. A mezi pedagogy se sdílí i odkaz na nejnovější recenzi portálu CZ Test, která upozorňuje na škodlivost nápojů.

V článku mimo jiné stojí: „Jedním z hrozících nebezpečí je fakt, že příchutě Energy řady vesměs kopírují příchutě Prime Hydration, čímž vyvolávají dojem, že jde o stejný nápoj jen v jiném balení. Avšak s jedním podstatným rozdílem. Obsahují vysoké koncentrace kofeinu, dokonce dvojnásobné ve srovnání s ostatními energetickými nápoji.“ Jde o to, že Prime už je k dispozici ve dvou verzích: starší Hydration a novější Energy, která nyní mezi mladými rezonuje ještě víc.

Nápoj, a speciálně jeho novější energetická varianta, zároveň děsí nutriční specialisty. Ti se na webu Institutu moderní výživy (IMV) na bezkofeinovou verzi Prime Hydration zaměřili už v létě a došli k závěru, že její složení nedává z pohledu sportovní výživy v podstatě žádný smysl. A že ani pro každodenní pití to není zrovna vhodná volba.

Problematická je podle nich ale i kofeinová řada Energy. „Jedna plechovka Prime Energy (355 ml) totiž obsahuje celých 200 mg kofeinu, což je výrazně více než u ostatních běžných energetických nápojů, jako je např. Red Bull či Monster Energy, které ve stejném množství obsahují cca 114 mg, respektive 107 mg! Maximální bezpečný denní příjem v dětském věku, tedy do 18 let, je dle EFSA 3 mg/kg. Tuto hranici při hmotnosti dítěte pak lze velmi snadno přesáhnout konzumací jediné plechovky Prime,“ uvedl Jan Stuparič z IMV.

Foto: Prime Ovocné příchutě hydratačního nápoje Logana Paula a KSI

Ostatně velmi vysoké množství kofeinu už prošetřuje v USA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Jde o to, že dítě, které kofein běžně nepije, může mít s větší dávkou, jakou 200 miligramů je, potíže typu hypertenzní špičky, nevolnosti, zvracení, poruchy vědomí, křečí, poruchy srdečního rytmu, dezorientace nebo halucinací.

Výrobce sice u obou produktů uvádí, že jde o potravinu nevhodnou pro děti, ale jak pro CzechCrunch říká lékař z Twitteru (který si nepřeje zveřejňovat své skutečné jméno): „Informace o tom, že to není pro děti, je tam malým písmem vzadu. Jen jako alibi. Ale reálně tady jede velká masírka zaměřená právě a hlavně na děti.”

Přes všechny kontroverze můžou být ale influenceři Logan Paul a KSI, kteří za Prime stojí, minimálně finančně spokojeni. Jen za rok 2022 na jeho prodejích utržili 250 milionů dolarů, navíc se drink kvůli velkému zájmu a nedostatku výrobků začal přeprodávat a mladí ho kupovali spíše na investici. Což je vzhledem k tomu, že se jedná primárně o kokosovou vodu napranou chemií, poměrně bizarní.

O tom, jak skvěle se mu daří, vypovídají i zkušenosti české internetové jedničky Alza.cz, která má Prime také v nabídce. „Prime na Alze zaznamenává výjimečný prodejní úspěch, což lze přičíst zejména efektivní propagaci této značky prostřednictvím influencerů. Ihned po uvedení produktu na trh jsme zaznamenali enormní zájem zákazníků. Cena produktu navíc prudce klesla, začátkem října stál nápoj přibližně 200 korun, avšak nyní ho lze na Alze pořídit i za 99 korun,“ odpověděla pro CzechCrunch mluvčí e-shopu Eliška Čeřovská.

Přečtěte si takéLogan Paul a KSI dostali miliardový Prime do boxu. A zájem rosteLogan Paul a KSI dostali miliardový nápoj Prime do boxu. Ze zájmu může těžit i český Albert

Jednou z prvních společností, které do Česka Prime dovážely, byl obchod Candy Bull. „K nám do Evropy se Prime dostal v průběhu prosince 2022 a února 2023. V té době to byl nejpoptávanější produkt. Další a větší várku jsme dovezli na začátku března roku 2023 a to byl největší masakr ohledně prodejů,“ vzpomíná majitel firmy Jan Kuželík.

Zároveň popisuje specifika, která rané obchody s nápojem od známých youtuberů provázela. „Hodně jsme riskovali. Produkty nebyly skoro nikde skladem po celých USA, takže jsme museli kupovat od jiných prodejců, ne přímo od výrobce, který nestíhal. Nákupní cena byla ze začátku naprosto šílená. Přičtěte si náklady na dovoz z USA, clo… Takže Prime Hydration jsme prodávali za 349 korun.“

Kuželíkův kolega Matěj Frisch ještě připomíná, že ačkoli měli obavy, aby čeští zákazníci vysokou cenovku akceptovali, zafungoval TikTok a to, jak Prime propagovali jeho uživatelé: „Tato síť je neskutečně silná a nám díky tomu, že jsme byli první v Česku, kdo Prime dovážel, moc pomohla. Poté už byl Prime lépe k sehnání, během května a června začala větší distribuce z Británie a i cena šla markantně dolů. Nápoje se u nás teď pohybují od 75 korun za kus.“