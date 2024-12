Nadpozemský zážitek dostupný i smrtelníkům. Aston Martin odhalil svou představu božské Valhally

Uložit 0

V severské mytologii představuje Valhalla síň boha Ódina, do které přicházejí padlí bojovníci, aby zde hodovali se samotným Ódinem. Podobně opojné okamžiky však nyní mohou zažívat i ti, kteří nevstoupili do říše mrtvých. Tento zážitek jim nově nabízí Aston Martin, který představil svůj hybridní supersport nesoucí stejné jméno jako legendární Síň padlých.

Aston Martin Valhalla je vůz, na kterém automobilka pracovala dlouhých pět let. Vše začalo s konceptem AM-RB 003, který byl představen v roce 2019. Následovala řada odkladů sériového vozu, který z něj měl vycházet, ovšem nyní jsou práce u konce. A tak Aston svůj diamant, který tak dlouho brousil k dokonalosti, konečně ukázal světu.

Valhalla je plug-in hybrid s kombinovaným výkonem 1064 koňských sil, což je ještě větší porce síly, než se původně očekávalo. 817 koní generuje čtyřlitrová V8 s dvojitým turbodmychadlem, která burácí hned za řidičovou hlavou. Motor si prošel celou řadou úprav na míru novinky tak, aby byl podávaný výkon naprosto nekompromisní.

Zbylou porci koní nabízí trojice elektromotorů. Jeden je integrován v osmistupňové dvouspojkové převodovce a slouží především coby startér a generátor pro nabíjení akumulátoru. Další dva elektromotory jsou umístěny v přední části vozu a výkon rovnoměrně distribuují na každé kolo.

Motory mohou pracovat nezávisle na sobě, přičemž v čistě elektrickém režimu je možné s vozem ujet přes 21 kilometrů rychlostí téměř 130 km/h. Pokud přijdou ke slovu všechny pohonné jednotky vozu dohromady, dokážou Valhallu vybičovat z klidu do rychlosti 100 km/h za 2,5 sekundy. Pokud člověk drží pedál na podlaze i po překonání této rychlostní hranice, může se s novinkou díky aktivovanému aerodynamickému systému obsahujícímu i výklopné zadní křídlo dostat až na rychlost 350 km/h.

Křídlo se zatahuje pro zachování čistých linií, nicméně po přepnutí do sportovního režimu jde vzhůru a vysunou se i další aktivní aerodynamické prvky, které drží automobil co nejvíce přilepený k zemi. Jejich nastavení si vůz upravuje v reálném čase a stejně tak neustále vypočítává ideální nastavení pro odpružení, brzdy i vektorování točivého momentu. Mimo závodního režimu, který vypíná veškeré asistenty pro co nejsurovější zážitek, jsou k dispozici také základní režimy Sport a Sport+.

Monokok Valhally je kompletně vyrobený z karbonu, vůz také využívá některá technická řešení z monopostů F1 a jeho sílu mají za úkol krotit karbonkeramické brzdové kotouče o velikosti 16,1 palce. Jedná se o historicky největší brzdy, jaké se kdy na sériovém Astonu objevily. Vykukují zpoza paprsků 21palcových kol vzadu a 20palcových kol vpředu.

Design vozu je agresivní, chlubí se maskou se širokým šklebem a mřížkou. Přední světlomety s dělenými segmenty připomínají řešení Porsche a komplexně tvarované boční linie zase supersporty z Itálie. Záď je opět plná aerodynamických prvků, díky kterým se linie neustále přelévají ze složitých záhybů do hlubokých otvorů.

Naopak interiér působí poněkud spartánským dojmem. Po rozevření motýlích dveří se nabízí podívaná na záplavu karbonu, ve kterém vyčnívá volant inspirovaný F1. Kabina má dva digitální displeje, vyvýšenou podlahu a sedadla navozující tu správnou sportovní atmosféru. Nechybí však ani některé prvky určené ryze pro pohodlí posádky – například integrované stereo od Bowers & Wilkins, obložení Alcantarou, satelitní navigace a Apple CarPlay.

Do Valhally, tedy té pozemské, by mělo být možné vstoupit až po druhém čtvrtletí příštího roku, kdy začne její výroba. Celkem by mělo vzniknout 999 exemplářů, takže se bude jednat o vysoce ceněný sběratelský kousek, který si lze již nyní konfigurovat přímo na webu Astonu. Čeští zákazníci tak mohou učinit i v nově otevřeném zastoupení britské automobilky v Česku, které nedávno do svého portfolia vedle značek BMW a Rolls-Royce přidal Karel Kadlec.