Nafotil prales, ve kterém se setkal celý svět. O Surinamu jste možná slyšeli, ale navštíví ho málokdo

„Indiáni jsou vždy svérázní a mají vlastní vnímání světa a reality, která je spojená s pralesem a přírodním způsobem života. A nesmíme zapomenout na ‚surinamské bělochy‘ zvané boeroe (vyslovuje se buru – pozn. redakce). Ti jsou buď potomky holandských osadníků, dělníků a farmářů, kteří se přestěhovali do Surinamu v polovině 19. století, nebo jiní bílí Holanďané, kteří dlouho žili v Surinamu a začlenili se do místní společnosti. V obou případech to sice jsou čistokrevní Holanďané, ale převzali určité charakterové rysy běžného Surinamce a oni sami si říkají Surinamci,“ dodává Hertlík.

Oficiálním jazykem země je kvůli minulosti holandština, místní však hovoří také kreolským jazykem Sranan Tongo, ovlivněným angličtinou. Díky hustému zalesnění však lze dodnes narazit i na původní jazyky odloučených domorodých kmenů. Nebo zde objevovat kus tradiční Afriky.

V dávných dobách kolonialismu docházelo na plantážích k útěkům otroků dovezených právě z afrického kontinentu. Ve snaze uniknout trestu se stahovali do vnitrozemí, hustého pralesa kolem řeky Surinam. Postupně tak vznikala komunita surinamských Maroonů a jejich svébytné kultury. „Surinamská maroonská kultura je jedním z nejlépe zachovaných kousků kulturního dědictví mimo Afriku. Koloniální války, zabírání půdy, přírodní katastrofy a migrace poznamenaly jejich historii. Dodnes perou, myjí oblečení a provádí hygienu v řece, vůdci nosí dřevěné hole a jejich tradiční oblečení je pestrobarevné,“ říká cestovatel.

Přestože má země bohatá ložiska zlata a bauxitu, panuje zde velká chudoba. V Surinamu je extrémně draho, což ovlivňují dva faktory. Tím prvním je orientace země na import. „Téměř všechno se musí dovážet buď z Nizozemska, USA nebo jiných velkých ekonomik světa, a tím pádem jsou ceny vysoké. Dalším faktorem je velmi malá konkurence v rámci země. Na mnoho činností je často jen jeden monopol nebo pár jedinců, kteří si tím pádem mohou určovat vlastní ceny,“ vysvětluje Hertlík s tím, že i přesto jsou místní služby často až katastrofální.

„V zemi je také velký problém týkající se lidských práv,“ popisuje. Podle něj tu není neobvyklé nelidské či ponižující zacházení se zadrženými ze strany vládních orgánů, svoboda projevu je omezena zákony, třeba o urážce na cti, a existuje tu i politická korupce, kriminalita nebo dětská práce.

I proto místní často nebývají vůči cizincům vřelí a přívětiví. „Jednou jsem se sám ocitl v malé rybářské vesničce na břehu největší nádrže Brokopondo, kde bylo mým cílem pronajmout si malou loďku a vyplout, abych tam udělal fotky,“ vzpomíná dobrodruh. „Nebylo to příjemné místo ani na pohled, ani podle rozpoložení místních, kteří po mně koukali jako po uzeném. Byl jsem tam jediný běloch a jediný turista. Nikdo se mnou navíc nechtěl mluvit anglicky. Všichni se mezi sebou bavili v jejich surinamském jazyce.“

Přesto se Hertlík po zemi pohyboval převážně stopem a podle svých slov nikdy neměl z něčeho vyloženě strach. Přiznává, že měl špatných zkušeností a dojmů hned několik, ale i tak se podle něj jedná o naprosto fascinující kout planety, který doporučuje k navštívení. „Surinam je jedinečná, unikátní a fascinující země. Nafotil jsem indiánské kmeny i černošské vesnice, pestrou zvěř i bujnou přírodu, běžný život obyvatel. Jedná se o odlišný klenot amerického kontinentu, takže pokud toužíte po něčem opravdu jiném a autentickém, Surinam je to správné místo,“ uzavírá.