Nejdražší ovoce na světě. Slavný banán přilepený páskou na stěnu se vydražil za 150 milionů korun

Umělecký veletrh Art Basel v americkém Miami se v roce 2019 stal hitem internetu. Ne proto, že by se tam objevilo nové dílo Da Vinciho nebo Picassa, ale kvůli banánu přilepenému na stěnu kouskem lepicí pásky. „Dílo“ pojmenované prostě Comedian (Komediant) vyvolalo řadu debat o nesmyslnosti moderního umění, zvlášť když se jeho dva exempláře prodaly za 120 tisíc dolarů (2,9 milionů korun) každý. To ale nic nebylo. V aukci pořádané síní Sotheby’s se teď kontroverzní kus umění vydražil za 6,2 milionu dolarů, tedy 150 milionů korun.

Banán, který byl při dražbě v New Yorku vystaven, umělec a autor Komedianta Maurizio Cattelan koupil ten samý den u nedalekého stánku s ovocem za 35 centů – asi osm korun. Jeho prodejce, nejmenovaný muž z Bangladéše, samozřejmě neměl nejmenší tušení, že přilepením ovoce na stěnu jeho hodnota v očích dražitelů tolik naroste. Finální výsledek přitom překvapil i zástupce Sotheby’s, kteří odhadovali, že se dílo prodá za asi 1,5 milionu dolarů. Vyvolávací cena byla 800 tisíc – asi 19 milionů korun.

Vítězem aukce se stal čínský sběratel a tvůrce blockchainu Tron – respektive kryptoměny Tronix – Justin Sun. V dražbě, která trvala asi šest minut, přihazoval přes telefon a zaplatil v kryptoměně. „Tohle není jen umělecké dílo,“ řekl Sun v prohlášení pro Sotheby’s. „Představuje kulturní fenomén, který spojuje svět umění, memů a komunity kolem kryptoměn. Myslím, že toto dílo do budoucna vyvolá řadu myšlenek a diskuzí, a vstoupí do dějin,“ dodal.

Komediant spadá do žánru konceptuálního umění, kde není tak podstatné samotné technické provedení nebo řemeslné schopnosti tvůrce, jako spíš myšlenka, kterou dané dílo zachycuje. Taková umělecká díla lze mnohdy snadno reprodukovat. Nebo jde o každodenní objekty – jako slavná Fontána Marcela Duchampa, což je obyčejný pisoár položený naležato na podstavec. Konceptuální umělecká díla proto mnohdy zahrnují certifikát autenticity a detailní instrukce, jak je reprodukovat – v tomto ohledu připomínají NFT.

Banán přilepený na stěně samozřejmě do několika dnů shnije, majitel díla proto může podle instrukcí ovoce i pásku kdykoliv vyměnit. Justin Sun sám řekl, že banán jednoduše sní, podobně jako to udělalo pár diváků, když Komediant cestoval po galeriích kolem světa.

Komediant už dávno vstoupil přinejmenším do dějin internetu, když i pět let po jeho uvedení každý okamžitě ví, o co jde – ať už ze zpráv, memů nebo rozhořčených diskuzí na sociálních sítích. Také jeho autor, italský vizuální umělec Maurizio Cattelan, je ve světě umění poměrně široce známý už delší dobu. Jeho satirický přístup a schopnost překvapit i šokovat mu vysloužily pověst šprýmaře.

Mezi jeho nejznámější díla patří La Nona Ora z roku 1999, realistická vosková figurína papeže Jana Pavla II. zasaženého meteoritem. V roce 2001 zase v rotterdamském muzeu do místnosti s obrazy nizozemských mistrů 17. století umístil plastiku sebe samého, jak vykukuje z díry v podlaze. V roce 2016 pak pro muzeum Guggenheim v New Yorku vytvořil sochu s názvem America, která představuje plně funkční záchod vyrobený z osmnáctikarátového zlata.

Galeristé a novináři Cattelanův kousek přirovnali ke zmíněnému Duchampovi a označili ho za absurdistický komentář k současnému trhu s uměním – kde se i banán přilepený na stěnu může vydražit za miliony dolarů. V tomto ohledu Komediant sdílí něco se šprýmem umělce Banksyho, jehož ikonický Girl with Balloon se sám z většiny skartoval přímo při dražbě Sotheby’s. Dílo se pak pod novým názvem Love Is in the Bin v roce 2021 vydražilo za 18 milionů liber (548,2 milionů korun).