Nejlepší české startupy na jedné akci. Podívejte se, jak se vyhlašovaly letošní Startup Awards

Jedinečné ocenění zajímavých mladých firem, rychle rostoucích startupů i inspirativních osobností, které mění pravidla hry ve svých oborech. To jsou Startup Awards, které letos CzechCrunch vyhlašoval již potřetí. Tentokrát se slavnostní galavečer konal ve Šlechtově restauraci v pražské Stromovce, kde se v polovině září sešly necelé dvě stovky předních tváří českého startupového světa. Vyhlašovaly se Mladý startup roku, Osobnost roku, Cena čtenářů i unikátní žebříček 10 Hot Startups. Podívejte se ve fotogalerii níže, jak to na letošních Startup Awards vypadalo…

Kdo si nakonec ocenění odnesl? Ve třech kategoriích rozhodovaly hlasy poroty složené z padesátky předních osobností startupové scény. Mladým startupem roku se stal projekt E2B, který tvoří speciální prostředí pro samostatně fungující aplikace v rámci umělé inteligence a velkých jazykových modelů. Cenu čtenářů ovládl projekt Testuj.to Evy Čejkové, vytvářející marketingový nástroj založený na spolupráci s komunitami mikroinfluencerů, kteří generují autentický uživatelský obsah v podobě recenzí.

V kategorii Osobnost roku porota ocenila Tomáše Čupra, zakladatele online supermarketu Rohlik, a to nejen za to, že si připsal letos zatím největší investici, která proudila do českých startupů, ale také že v rámci ní dokázal potvrdit a ještě o něco zvýšit hodnotu firmy přesahující miliardu amerických dolarů – a tím pádem status takzvaného jednorožce. Jako největší naději na další miliardový startup z Česka pak porota v novém žebříčku 10 Hot Startups zvolila Better Stack Veroniky Kolejákové a Juraje Masára.

Kompletní výsledky letošních Startup Awards si můžete prohlédnout zde.

Startup Awards 2024

Děkujeme také všem partnerům a podporovatelům, kteří se na letošních Startup Awards podíleli.

