Nike zrušilo sociální sítě Jordanu, zamazalo i tenisky. Chystá návrat zakázaného modelu

Proslýchá se, že Michael Jordan spolu s Nike byli ochotni za každý zápas platit pokutu v tisících dolarech jen proto, aby jeden z nejslavnějších basketbalistů mohl hrát ve speciální barevné kombinaci tenisek, kterou NBA kvůli někdejším pravidlům zakázala. Co ale na tom, když z toho dokázali vytřískat kampaň, která oslnila svět sportovního marketingu. A na tu teď Nike po čtyřiceti letech navazuje.

V roce 1985 bylo NBA jiné než teď. Tehdy bylo všem týmům nařizováno, aby hráči nosili obuv, která by barevně korespondovala s dresy. Jenže dvaadvacetiletého Michaela Jordana to příliš nezajímalo. Čerstvě se spojil s Nike, se kterým začal pracovat na nové řadě tenisek, a nechtěl si nechat mluvit do toho, v jakých botách bude na palubovku chodit. Ani pod výhružkami pokut.

Je veřejné, byť nepotvrzené tajemství, že NBA účtovala Jordanovi tučnou pokutu vždy, když s modelem Air Jordan 1 v ikonické červeno-černé barvě vyběhl na hřiště. Mělo jít o pět tisíc dolarů, což by dnes (po připočtení inflace) činilo více než tři sta tisíc korun. Tenisky ale v principu patřily Nike, které se nabízelo, že bude penalizaci hradit. A mělo to dobře spočítané.

Na své tvrdohlavosti totiž postavili novou marketingovou kampaň – a onen propíraný model nazývali Banned. Jak se totiž říká, zakázané ovoce chutná nejlépe, a proto se o červeno-černé tenisky strhl nevídaný zájem nejen ze strany Jordanových fanoušků, ale všech, kteří chtěli jít takříkajíc proti pravidlům – i když do nošení na veřejnosti samozřejmě NBA nezasahovala.

Situace v nejprestižnější basketbalové lize planety se postupem let měnila, stejně tak začaly vznikat nové modely pod značkou Air Jordan, až se na původní siluetu v mainstreamu tak trochu zapomnělo. Sběratelé tenisek ale moc dobře ví, jak jsou takzvané Bredy cenné a jedinečné. A ví to i lidé v Nike, kteří jejich velký návrat chtějí pořádně okořenit.

