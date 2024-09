Nové vstupy do metra z Masarykova nádraží se přesunou i na další místa. První bude Florenc

Uložit 0

Ačkoli veřejný prostor okolo Masaryčky využívají lidé už skoro rok, náměstí před budovou a vedle nádraží bylo teprve před nedávnem dokončené. Kromě toho, že sem architekti navrhli stromy a záhony, jsou novinkou také vstupy do metra. Jsou prosklené a sklízí chválu. V budoucnu se proto objeví i na dalších místech v hlavním městě.

„Původně měly vstupy do metra jednotný charakter. Když se rekonstruuje nebo když se musí postavit nový přístřešek, nemá smysl dělat repliku ze sedmdesátých a osmdesátých let. Proto jsme se rozhodli, že ten z Masarykova nádraží bude fungovat jako nový prototyp,“ vylíčila pro CzechCrunch architektka pražského dopravního podniku Anna Schwarz.

Náměstí před Masaryčkou, stejně jako zdejší vstupy do metra, navrhlo architektonické studio Perspektiv. U zrodu každopádně stál také dopravní podnik, pražský Institut plánování a rozvoje a také společnost Penta, která je investorem budovy od Zahy Hadid, stejně jako proměny jejího okolí. Výsledek každý chválí, i proto se mají vstupy objevovat i na dalších místech. „Je to skvělé a inovativní řešení,“ říká například Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora zodpovědný za územní rozvoj.

Už na podzim by se mohl prosklený vstup objevit na předělávající se Florenci. Perspektiv mimochodem dohlíží i na jeho finální podobu. Jak se bude postupně metro na přestupní stanici rekonstruovat, budou se vyměňovat také nové přístřešky. Na konci by tak na Florenci měly být nové všechny. „Je to snaha nevymýšlet pokaždé kolo. Barevně fungují nové vstupy s mobiliářem, který je v antracitové barvě, stejně tak s novým informačním systémem Prahy, který je rovněž v antracitu. Celé to tak zapadá do jednoho konceptu a dává to smysl. Proto jsme se rozhodli vstupy do metra standardizovat,“ vylíčila Schwarz.

Zároveň ale platí, že pokud půjde o území se specifickými podmínkami, může přístřešek vypadat jinak. V zásadě by se ale mělo operovat s těmi, které jsou nyní k vidění na Masarykově nádraží. Další stanice, kde by se mohly nové vstupy objevit, je například Dejvická, Pankrác nebo Nádraží Veleslavín.

Jiná je situace na déčku. Podle architektky dopravního podniku je totiž většina vstupů do metra na plánované lince D integrovaná do nějaké objektu. Výjimkou je náměstí Bratří Synků, kde nové vstupy vzniknou. Nejspíš ale nebudou mít přístřešky.

Nové vstupy na Masarykově nádraží začala veřejnost používat v letos v březnu. Architekti je navrhli tak, aby definovaly prostorovou kompozici. „Považujeme za důležité zachovat přehlednost náměstí, a proto jsme navrhli oba vstupy jako transparentní kostky se zelenou střechou,“ popisuje studio Perspektiv.

Samotné náměstí pak ateliér zejména zpřehlednil a dodal zóny vhodné pro odpočinek. „Vznikem hlavního nádraží ztratila Masaryčka před sto lety na lesku a byla doslova odsunuta na druhou kolej. Okolí nádraží se postupně změnilo na parkoviště a kvalita veřejného prostoru upadala. Nový impuls pro zanedbané prostory představuje zejména dominantní budova od Zahy Hadid a plánovaná trať na letiště. My jsme zahájili urbanistickou proměnu náměstí propojením všech prvků do funkčního celku,“ uvádí ateliér.

Díky stromům je tu v létě stín, další rostliny pomáhají prostředí ochlazovat. Přibyl rovněž vodní prvek. „Kromě zeleně v podobě vzrostlých stromů a zahrady jsou tyto prvky důležité pro ochlazení města. Zakomponovali jsme rovněž speciální podloží, které umožňuje lepší odpařování vody, díky čemuž se místo ochlazuje ještě víc,“ vysvětlují architekti Ján Antal a Martin Stára.