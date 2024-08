Nový bar na Národní otevře už v srpnu. Stojí za ním Olgoj Chorchoj a podávat se v něm bude Labutí jezero

Uložit 0

Budou se tu podávat koktejly nazvané Sluha dvou pánů, Labutí jezero, Kouzelný cirkus či Don Giovanni. Nový bar Forbína chce nalákat na divadelní prostředí, vznikne totiž hned naproti Národnímu divadlu. Za jeho podobou stojí architektonické studio Olgoj Chorchoj.

Nový bar by měl vzniknout v pražském Paláci Lažanských, který se nachází na rohu Národní třídy a Smetanova nábřeží. Kromě FAMU v něm sídlí například i kavárna Slavie. A právě ze Slavie, respektive z jejího foyer, bude vstup i do nově rekonstruovaného prostoru. Bar v něm bude otevřený od 23. srpna, v minulosti se tu nacházel například už kulečníkový sál.

Za novým podnikem stojí rodina Onderkových, které je prostředí pražského nábřeží a také Národní třídy dobře známé. Kromě toho, že má na starosti samotnou Slavii, stojí také za podnikem SmetanaQ či Klubem FAMU, který se ostatně nachází přesně mezi nimi.

„Forbína bude v prostoru, kde byl do třicátých let dvacátého století kulečníkový sál, po válce pak restaurace. Po rekonstrukci koncem devadesátých let byl interiér doplněn velkým barovým pultem. Nyní padlo rozhodnutí prostor obnovit a znovu otevřít veřejnosti,“ líčí Jozef Onderka.

Forbína má být pro hosty opravdovým zážitkem, který má být dokonce hodný návštěvy divadla. Na hosty má tak hned u vstupu dýchnout divadelní atmosféra – to díky sametové oponě. Divadlo se má kromě interiéru objevit také na lístku, respektive na koktejlovém menu. To bude postavené na vyprávění divadelních příběhů a rozděleno do čtyř částí stejně, jako jsou čtyři soubory Národního divadla. Koktejly tak budou inspirované činohrou, baletem, operou a laternou magikou. K výrobě koktejlů chtějí navíc barmani využívat moderní technologie, které jsou v Česku zatím ojedinělé.

Inspirace ale nepřišla jen z divadla. Studio Olgoj Chorchoj našlo vzor také ve zmíněné Slavii i ve vedlejší francouzské restauraci Parnas. Architekti už za několika pražskými podniky stojí. Navrhovali interiér například pro nejnovější přírůstek do skupiny Ambiente, tedy pro zážitkovou restauraci Marie B. Jsou také autory dejvického Automatu Matuška, vršovické kavárny Mistro či smíchovské restaurace Taro.

„Palác Lažanských si zaslouží ty nejkvalitnější materiály. Jedná se především o ty přírodní, jako je kámen nebo dřevěné obklady,“ komentuje Martin Klanica ze studia. Bar bude kamenný, lustry atypické a celé prostředí bude laděné do stylu art deco. V baru by měla být k vidění také autorská intarzie, která volně naváže na historické intarzie v sousedním Parnasu. Motivy ve Forbíně mají vytvářet poetiku magické zahrady, která ukrývá příběhy.

S názvem se noví provozovatelé nechali inspirovat u Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Právě ti forbínu neboli prostor před jevištěm proslavili. Umělecká dvojice využívala tohoto prostoru ve chvíli, kdy bylo nutné na scéně vyměnit kulisy, a tak forbínu zapojili ke krátkým vystoupením reagujícím na aktuální dění ve společnosti.