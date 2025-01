Odešli z korporátu do malých dílen. Z našetřených peněz rozjeli značku batohů inspirovaných Japonskem

Uložit 0

Když zrovna neseděl v práci, projížděl se na longboardu, který se stal jeho životní vášní. Dokonce natolik silnou, že mu vnukla myšlenku založit byznys, v němž by prkno s kolečky stalo středobodem všeho. A ten se začal rozjíždět v milionovém tempu a zformovala se okolo něj komunita fanoušků nefalšované české kvality. Dnes je z Batohiro výrobce minimalistických, odolných batohů, ale i jiných doplňků a oblečení – a brzy s ním Jakub Beneš naplno vyrazí za hranice.

Na roky v korporátním prostředí si ani v nejmenším nestěžuje, naopak je za ně rád, protože mu daly know-how, jak funguje online obchodování. Ostatně pracoval pro největší e-commerce společnost v republice. Cítil ale, že je potřeba zvednout kotvy a vytvořit něco vlastního, kde by znalosti a zkušenosti z fungování marketingu, logistiky a řízení značky uplatnil.

Coby náruživý longboarder se smyslem pro estetiku začal před šesti lety přemýšlet nad vlastním batohem, který by byl must-have pro všechny suchozemské prknaře. „Musel být odolný, funkční a designově jednoduchý. Zjistil jsem, že na trhu nic takového nemůžu najít,“ říká třicetiletý Beneš pro CzechCrunch. A pochopitelně potřeboval být uzpůsobený pro uchycení longboardu.

Foto: Batohiro Na batohu pro longboardy Batohiro začínalo

Postavit firmu na jednom specifickém typu batohu by v tuzemských podmínkách ale nedávalo příliš velký byznysový smysl – a byť se stal spouštěčem pro vznik nové značky Batohiro, bylo třeba do sortimentu šlápnout o něco víc. S tím Benešovi pomohl jeho dlouholetý kamarád Slávek Furman, kterého napadlo, že by se měli věnovat batohům jako celku. Sáhli proto do vlastních úspor a pustili se do toho.

„Sdílíme společnou vizi jít proti proudu rychlé módy a vyrábět produkty, které vydrží roky, podporují udržitelnost a zákazníci je budou s radostí používat,“ říká Beneš. Dnes je tak v nabídce Batohira několik typů batohů s doživotní zárukou, které se všechny šijí v Česku v dílnách od Vysočiny po Pardubický kraj, kde pracují výhradně s evropskými materiály, zejména z Německa.

Zatímco výrobně se firma profiluje jako český startup, designovou inspiraci pro své produkty hledá jinde, tisíce kilometrů daleko. Její estetika vychází z Japonska, které Benešovi s Furmanem učarovalo pro svůj důraz na minimalismus, preciznost a respekt k tradicím. Obzvlášť klíčová je pro ně tamní filozofie wabi-sabi, která hledá krásu v jednoduchosti, přirozenosti a autentičnosti.

„I proto razíme motto Be the Hiro, které vybízí každého najít v sobě hrdinu a jedinečnost, která se často skrývá v maličkostech. Děláme vše pro to, abychom to přenášeli do našich výrobků. Zkrátka kombinovat každodenní funkce s čistou estetikou,“ vysvětluje Beneš. A podobný přístup se snaží dávat nejen do batohů, ale i do ledvinek, triček nebo mikin, které jejich sortiment rozšiřují.

I když totiž batohy hrají ve značce prim, čím dál byznysově zajímavější jsou pro ni právě doplňky, které nejsou jednorázovou investicí na několik let, ale lidé je mohou kupovat častěji. Ať už kvůli novým designům, nebo zkrátka vybavení šatníků. „Věříme, že právě to naše komunita chce. Ostatně to je naší strategií, pracovat s našimi fanoušky a nabízet jim věci, které ocení,“ doplňuje šéf Batohira.

Začínají to chápat i zákazníci, kteří postupně přibývají – a loni pomohli k tomu, aby Batohiro utržilo nižší desítky milionů korun. Nejpopulárnějším produktem se stal batoh Minato, což je vlajkový produkt značky, kterého se prodalo více než tisíc kusů. A protože se zakladatelé chtějí více zaměřovat na zahraniční trhy, dali si v letošním roce za cíl ztrojnásobit svůj zisk. Konkrétnější ale nejsou.

Zejména Německo se prý pro značku ukazuje jako jeden z nejzajímavějších trhů. Už tam působí, v tomto roce by se tam ale Beneš s Furmanem chtěli více prezentovat skrze kamenné prodejny partnerských prodejců. Loni mimo jiné spustili pop-up store v Praze a rychle si všimli pozitivních reakcí. „A už hledáme nové, ještě vhodnější místo v hlavním městě, kam by náš koncept lépe zapadl,“ dodává Beneš.

Plány na expanzi a rozšíření portfolia ale nesmí být na úkor toho, že sleví ze své kvality. To je pro Batohiro no-go. „Chceme postupně růst a budovat naši značku zdravě, přirozeně a udržitelně. I proto si vše financujeme sami a nehledáme externí investory, protože pak by se mohlo stát, že to nebudeme mít pod kontrolou,“ zakončuje Beneš.