Opavská ikona se stane multifunkčním centrem. V Bredě bude kromě obchodů i oranžerie či klub pro seniory

Obchodní dům stál v centru Opavy už od konce devatenáctého století. Věhlas mu ale přinesla až přestavba z dvacátých let minulého století. Breda se stala, aspoň na chvíli, největším obchodním domem v Československu. Všechno ale jednou končí a pro Bredu bylo koncem mimo jiné otevřenější modernějšího obchodního centra hned vedle. Nyní se dům změní na multifunkční centrum.

Dveře se tu zavřely už v roce 2012. A asi by to s Bredou nedopadlo dobře, kdyby na dům plný architektonických kvalit v jednu chvíli neupřeli pozornost místní, kteří se všelijak pokoušeli o jeho záchranu. Nejdříve tu pořádali prohlídky, pak spustili i sbírku. Pozornost se jim každopádně podařilo přitáhnout. Nakonec dokázali nejen obnovit tradici rozsvícení domu na Vánoce, ale i to, že ho před dvěma lety koupilo samo město.

A právě to vyhlásilo soutěž na jeho přeměnu. Letos v létě ji vyhrály kanceláře z Brna a Bruselu, a to Atelier Gram a Office Kersten Geers David Van Severen. Ti okouzlili především celým urbanistickým řešením místa – posunuli silnici dál od budovy, čímž před ní vytvořili velký veřejný prostor.

„Bývalý obchodní dům Breda se nachází na začátku nejvýznamnější kulturní osy v Opavě, která spojuje důležité památky, jako je Slezské divadlo, Slezské muzeum, radnice, krajský archiv, a veřejné prostory jako Dolní a Horní náměstí. Revitalizace této památky znamená předefinování její role jako veřejné budovy a jejího významu ve městě,“ popisují vítězné ateliéry s tím, že aby byl zdůrazněn status domu, je jeho postavení přepracováno do přímého propojení s náměstím Republiky, které je hned naproti.

Architekti navrhli kolem někdejšího obchodního domu velkou pěší zónu, která veřejný prostor před ním ještě více rozšíří. Zároveň by mělo dojít k rozostření hranice mezi interiérem a venkem, přízemí bude celé otevřené, před deštěm, větrem a sněhem ochrání příchozí šikmá okna.

Změní se také náplň budovy. Hlavní dění se bude soustředit do jednoho centrálního pruhu, který bude směřovat k ulici. Odtud povedou trasy dál do budovy. Ta bude skutečně multifunkční. V Bredě by měly být obchody ovšem doplněné o kanceláře či ateliéry k pronájmu. Budou tu také kavárny a restaurace. V pátém patře bude bar a restaurace a také nová střešní terasa, která bude představovat zahradu na střeše. Veřejnosti bude přístupná. Pod kopulí bude malá oranžerie a místo tu najde i interaktivní vzdělávací centrum s tématy ekonomiky a obchodu. Počítá se rovněž s klubem pro seniory. Vznikne tu nový výtah, zároveň budou fungovat tři schodiště, obnoví se také spodní rohový vchod.

Architekti chtějí nechat v domě každou jeho historickou stopu. První je původní obchod Brade & Weinstein, druhou nárožní budova, která vznikla přestavbou podle Leopolda Bauera, třetí vrstva tu zůstala po novodobé rekonstrukci, kterou minulý majitel provedl po požáru v roce 2004. V současnosti tak v podstatě přibyde jen další kapitola do historie významného domu.

„Na návrhu se shodli všichni členové poroty. Na jednu stranu byl radikálním, na druhou citlivým řešením. Ponechal ducha architekta Bauera. Zohledňuje také všechny hodnoty, jako je udržitelnost, ekologie, rozumná ekonomika a architektura s moderními prvky,“ uvedl k projektu primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že vítězný návrh prošel velkou participací s veřejností.

„Vítězný návrh je razantní a radikální, ale zároveň citlivý a svým způsobem minimální. Autoři se dobře seznámili s budovou, její historií i konstrukční a materiálovou podstatou, bylo poznat, že Bauerovu Bredu oceňují, a pokusili se z ní zachovat maximum možného. Zároveň provedli zásah, který každého návštěvníka plynule provede atraktivním prostorem od přízemí až po střechu,“ dodal architekt Adam Gebrian, který zasedl v porotě soutěže.

Přestavba opavské ikony by mohla začít už za dva roky. Město ji chce každopádně aspoň částečně otevřít ještě před tím, než se práce rozjedou. Mohly by tu probíhat například komentované prohlídky. Letos o Vánocích by Breda navíc měla opět dostat svoji sváteční podobu, to znamená rozsvícenou, a do haly se vrátí vánoční strom. Opava by každopádně chtěla mít rekonstrukci dokončenou v roce 2028, tehdy Breda oslaví stovku.