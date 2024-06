Pamětní bankovky zkrachovaly. Český startup, kterému fandil i Jágr, dluží skoro čtvrt miliardy

Uložit 0

Přišli s nápadem, který zaujal i hvězdného hokejistu, jenže se přepočítali. Byť myšlenka prodeje hokejových sběratelských bankovek působila atraktivně, hlavně díky designu a exkluzivitě, zákazníci nadšení nesdíleli tak, jak tvůrci očekávali. Proto teď na sebe český startup Top Legends podal insolvenční návrh a musí se vypořádat s dluhy, které dosahují téměř 250 milionů korun. Jak jeho šéf Radomír Sabela pro CzechCrunch uvádí, „prosadit se na globálním trhu je těžší, než jsme předpokládali“.

Všichni znají sběratelské sportovní kartičky, které lze vyměňovat a při troše štěstí na nich i hezky vydělat. Český startup Top Legends chtěl tuto vášeň posunout na novou úroveň. Namísto papírových karet vsadil na pamětní bankovky pro fanoušky hokeje. A šel do toho ve velkém: pro hlavní emisi hokejových bankovek si vybral Wayna Gretzkého, jednoho z nejlepších hráčů, kteří kdy žili, aby nový produkt v oficiální kampani představil Spojeným státům.

Dnes už třiašedesátiletý Kanaďan se stal jedním ze dvou sportovců, které Top Legends na bankovky otiskli. Tím dalším byl Jaromír Jágr. Hokejoví nadšenci tak dostali možnost pořídit si sběratelský produkt posvěcený ikonami sportu. Jenže se ukázalo, že to nestačilo. Firma vedená Radomírem Sabelou sice měla v rukou objektivně líbivou věc, jenže ji nedokázala dostatečně zpropagovat, lidé o ní nevěděli – a to je v byznysu často cesta do pekel.

Foto: Top Legends Sběratelská bankovka s kresbou Wayna Gretzkého

„Prosadit její prodej na globálním trhu je těžší, než jsme předpokládali,“ uvádí teď Sabela. „Neznalost značky Top Legends a nedostatečné povědomí o hodnotě paměťovky mezi zákazníky – ať už emoční, investiční nebo sběratelské – byly bariérami, které se nepodařilo prolomit i přes několik marketingových kampaní,“ pokračuje tvůrce projektu. Proto se rozhodl startup zavřít a čelit tlaku, který na něj teď v souvislosti s téměř čtvrtmiliardovými závazky čeká.

Jak vychází ze zjištění Deníku N, firma Top Legends měla za uplynulý rok prodat jen pouhý zlomek toho, co měla v plánu. Sabela pro CzechCrunch potvrdil, že z nižších desítek tisíc natištěných, již hotových sběratelských bankovek se jich prodalo pouhých 250 za zhruba jeden milion korun. Zbytek leží ve skladech. „Šlo o období od loňského července, kdy jsme spustili kampaň s Gretzkým, až do května tohoto roku,“ upřesňuje.

Největší, byť v kontextu objemu předtištěných bankovek stále malý zájem byl v průběhu letošního mistrovství světa, které Češi vyhráli a na pár dní v zemi vyvolali euforii. Během května se tak Top Legends podařilo prodat 43 produktů s ilustrovanou podobiznou Gretzkého. Ve skutečnosti to ale nic nezměnilo, závazky byly příliš vysoké.

„Celkový objem závazků Top Legends je 213 milionů korun jistin a 25 milionů korun úroků, celkem tedy 238 milionů korun,“ upřesňuje Sabela. A dluží hned několika subjektům. Je mezi nimi například Státní tiskárna cenin, která bankovky vyráběla – vůči ní má pohledávky ve výši necelých osm milionů korun. Dále dluží americké firmě WDG Enterprises, která zastupuje zmíněného Gretzkého, a to v přepočtu více než 22 milionů korun.

Přes 11 milionů korun dluží i firmě, která zastupuje například slavného sprintera Usaina Bolta, Pace Sports Management. „Vše uvádíme transparentně v žádosti o insolvenci,“ dodává Sabela. I přes problémy ale projektu, kde v roli jednatele stojí majitel firmy České dukáty Vladimír Olmr, stále věří a nehodlá na něj zanevřít.

„Snažíme se hledat partnera, který by zajistil prodej skrze své prodejní kanály. Potenciál trhu sběratelských předmětů je totiž obrovský, za osm let by podle odhadů mohl vyrůst na hodnotu přes 200 miliard dolarů,“ doplňuje.