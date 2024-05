Češi vyhráli i hokejové memestrovství. Podívejte se na nejlepší kuriozitky, které boří internet

Uložit 0

Bujaré oslavy neprobíhaly jen v hospodách po celé republice nebo na Staroměstském náměstí, kam po svém velkém vítězství přijeli dokrmit hladinky čeští mistři světa. Slaví se i na sociálních sítích, které přetékají jak nádhernými gólovými momenty, tak kuriózně vtipnými situacemi, jež se staly během turnaje – a především pak v samotném finále. Letošní hokejový šampionát se totiž zapsal také do pomyslné síně slávy internetové zábavy. A tady je výčet toho nejlepšího, co právě dobývá i ty nejhlubší kouty českého internetu.

Koukej, chlebíčky!

Taky jste si zlaté medaile spletli s chlebíčky s bramborovým salátem a červenou paprikou? Zdaleka nejste jediní – i my v redakci jsme se nechali nachytat. Vždyť chlebíčky jsou skoro až národní pochoutkou. Tak proč by si ji čerstvě korunovaní mistři světa nemohli dát hned na ledové ploše, po fantastické porážce hochů ze Švýcarska.

„No, určitě by to byly ty nejluxusnější chlebíčky, na kterých by si kluci slušně vylámali zuby,“ říká pro CzechCrunch designérka Kateřina Handlová, která medaile, netradičně vyrobené ze skla, navrhovala. „Ale musím říct, že se to ke mně dostalo teprve včera večer přes kolegyni, v mé bublině to nikdo nesdílel. Je to ale super, pobavilo mě to,“ doplňuje ke vtípku.

Beránkův famfrpál

Všichni jsme sledovali hru, do toho poslouchali výborné komentátorské duo Záruba–Voráček a najednou vidíme, jak se někdo natahuje… pro zlatonku. Jen mu chybělo létající koště a dres Nebelvíru. Nakonec se ukázalo, že to byl náš útočník Ondřej Beránek, který se tak hnal za padajícím pukem, až brilantně přepadl za švýcarskou střídačku. Jestli se do role Harryho Pottera nebo baseballového chytače vžil záměrně, ví jen on sám. Tak či tak, netečnost Švýcarů se v tom momentě dala krájet.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Czech Hockey Memes & NHL Memes (@czechnhlmemes)

Prvá tretina finálového súboja priniesla aj takýto kuriózny moment, keď Beránek v snahe zachytiť puk skončil na striedačke súpera, kde sa ho na chvíľu snažil pridržať Siegenthaler 😅 pic.twitter.com/IzakTc7vPA — Peter Vretenička (@vretenicka) May 26, 2024

Škrtič Gudas

„Vidím hrdost, vidím sílu, vidím pořádného chlapa, který se s ničím a nikým ne*ere!“ Kdybychom takto parafrázovali kultovní hlášku z Kokosů na sněhu, skvěle by se hodila na Radka Gudase, ze kterého byl na větvi i Američan Brady Tkachuk. Právě toho náš bek chytil u brankoviště pod krkem, až z toho vznikla momentka na zarámování. A určitě by si z ní měl něco vzít i Homer Simpson, který tuto praktiku historicky využíval na svého syna Barta.

Padat a pít

Bob a Bobek se rolí maskotů letošního šampionátu chytili na výbornou – bavili diváky, tancovali, byli všude. Jenže i takzvaní králíci z klobouku mají důvod k oslavám jako běžní lidé. A proto když se zamotali do posezení v zákulisí a vlivem něčeho jeden z nich prostě upadl, bylo to naprosto v pořádku. Blesk.cz to vystihl přesně: už to není o vstávání a cvičení, ale o pití a padání. A na to se napijeme!

🍺 Bobek z dua Bob a Bobek se vzdal motta vstávat a cvičit. Teď se řídí slovy pít a padat. pic.twitter.com/C4CGK0hoDa — blesk (@blesk_cz) May 21, 2024

Červenkův pivní vodopád

Stejně jako početná skupina fanoušků i naši hokejisté slavili s plzeňským pivem. A radost z chmelomoku dokonale ilustruje kapitán týmu Roman Červenka, kterého fotograf zachytil pod pivním vodopádem během závěrečných oslav v Praze.

Nevim kdo to pro CTK fotil ale je to skvela fotka…. pic.twitter.com/5MQSqqRU0N — Ludek Stanek (@LudekStanek) May 27, 2024

Roberte, máš to v poznámkách

Jakuba Voráčka známe hlavně jako úspěšného hokejistu, teď ho ale můžeme považovat i za vtipného a trefného komentátora. Robert Záruba dostal v průběhu turnaje do svého komentátorského stanoviště člověka, který bavil hlavně tím, že s komentováním neměl velké zkušenosti – a to bylo jen ku prospěchu věci. A když šlo do tuhého, prostě se mrkl Robertovi do poznámek. „Už můžu?“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 🏒Svět Hokeje🏒 (@svet_hokeje)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 🏒Svět Hokeje🏒 (@svet_hokeje)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 🏒Svět Hokeje🏒 (@svet_hokeje)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 🏒Svět Hokeje🏒 (@svet_hokeje)