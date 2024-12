Po dekádách čekání se vrací na silnice. Praga představila svou ultimátní i praktickou Bohemu

Uložit 0

Praga platila v době první republiky za symbol úspěchu, po druhé světové už ale nedokázala na svou někdejší slávu navázat. Důvodem byl kromě jiného i fakt, že její továrna byla v březnu roku 1945 celá vybombardována. Nyní však bude jméno slavné české automobilky opět možné potkat na silnicích. Po 77 letech totiž odhalila nové auto schopné běžného provozu, které působí mimořádně moderním dojmem.

Praga Bohema, jak se vůz jmenuje, je zcela novým krokem značky, která sice vstala z popela již před nějakým časem, doposud se ale soustředila na výrobu exemplářů určených výhradně na okruhy. Právě tyto ultrarychlé vozy se také staly pro Bohemu inspirací, díky čemuž působí, že má chuť neustále lámat rychlostní rekordy.

Nechybí sportovně střižená konstrukce, vysoce dynamický vzhled a množství aerodynamických prvků. Ostatně inženýři již od počátku chtěli, aby se jednalo o výkonný, rychlý a zároveň lehký vůz, který bude nabízet dva charaktery: jeden určený na okruhy, kde ukáže svůj skutečný potenciál, a jeden určený pro běžné, denní ježdění.

Aby novinka odpovídala všem požadavkům, pomáhali s laděním vozu například i někdejší pilot F1 Romain Grosjean a Ben Collins, který v pořadu TopGear vystupoval coby závodník Stig. Váha auta se dostala na hranici jedné tuny, k čemuž přispělo především masivní využití karbonu, z něhož je vyrobená karoserie i monokok. A nechybí ani titan či slitiny hořčíku.

Vůz, lehounký jako pírko, žene kupředu dvojicí turbodmychadel přeplňovaný šestiválec o objemu 3,8 litru s výkonem bezmála 710 koňských sil. Jedná se o motor původně z Nissanu GT-R, dále speciálně upravovaný tak, aby ve spolupráci se sekvenční převodovkou vybičoval Bohemu z 0 na 100 km/h za 2,3 sekundy a dostával ji na maximální rychlost 317 km/h.

Tyto parametry jsou zárukou toho, že s Bohemou bude kupa zábavy na okruhu, ovšem měla by být dostatečně komfortní i v běžném provozu. Světe div se, měla by dokonce nabídnout i celkem obstojný zavazadlový prostor, kdy je kufr opět z karbonu. Podle výrobců by se do něj měla bez problému vměstnat přilba, závodnická kombinéza a boty, případně outfit na víkend. Mezi další praktické detaily patří i stěrač, který je v případě nečinnosti ukrytý, aby nepřekážel ve výhledu.

Hned při prvním pohledu na novinku je jasné, že tohle auto nebude laciné. Když navíc přičteme kompletně celou ruční výrobu, cena 1,43 milionu eur, tedy přibližně 36 milionů korun, není takovým překvapením. S připočtením daně se pak dostáváme na částku 44 milionů korun.

Tak vysoká suma ovšem nebyla problém pro prvního zákazníka z Nizozemska, který si vůz již převzal. Nyní česká automobilka chystá další dodávky, které se uskuteční v příštím roce. Celkem by mělo vzniknout 84 exemplářů, přičemž produkční tempo je v současné chvíli nastavené na 20 kusů ročně.

Bohemy by měly být v budoucnu exportovány do Evropy a Velké Británie, na Blízký východ, do Japonska, jižní Asie a USA. Každý trh má přitom již nyní jasně definovaný počet kusů, který na něm bude nabídnut.