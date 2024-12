Podnikání může bavit i děti. Student vytvořil vzdělávací hru, kterou zaujal Tomáše Čupra

Uložit 0

Loni před Vánoci si student práv Daniel Izák povídal se svým bratrem Martínkem o tom, čím by chtěl být, až vyroste. Tehdy osmiletý chlapec mu řekl, že podnikatelem. A že nehodlá otálet ani teď – v období svátků by prý rád prodával nazdobené stromečky. Starší bratr mu začal pokládat záludné otázky jako „Jaké budeš mít náklady?“ nebo „Jakou očekáváš návratnost investice?“. Na to však Martínek odpovědět neuměl. Izák se proto rozhodl vytvořit deskovou hru, která by dětem zábavnou formou vysvětlila, jak vlastně funguje svět byznysu.

„Hry děti baví – a stejně tak by je mohlo bavit i podnikání. I to je vlastně takovou ‚hrou‘,“ říká mladý student. Jeho samotného fascinuje byznys už od malička – rád si o něm čte, poslouchá rozhovory s úspěšnými podnikateli a rozjel i několik vlastních projektů. Na základní škole přeprodával limitované tenisky, na střední provozoval stánek s vaflemi.

Teď Izák věří, že jeho nová deskovka přiblíží dětem svět podnikání co nejlépe – a třeba je pro něj i nadchne. Za hrou ovšem nestojí jen on. „Potřeboval jsem někoho, kdo má z podnikání reálné zkušenosti a jehož příběh je sám o sobě inspirací. No a kdo jiný by mohl být na to lepší než Tomáš Čupr,“ vzpomíná budoucí právník. Za zakladatelem Rohlik Group skutečně zašel – a uspěl. „Tomášovi se tato myšlenka zalíbila,“ doplňuje Izák.

Cílem hry Já budu podnikatel je rozvíjet podnikatelské myšlení u dětí a umožnit jim řešit různé výzvy, kterým čelí dospělí byznysmeni. V deskovce jde o spolupráci, nikoliv o soupeření, a vše je vysvětleno zábavnou formou. Dítě si vymyslí svůj podnikatelský nápad a postupně ho vyšperkovává s pomocí rad Tomáše Čupra, který ve hře zanechal takový svůj deníček. V něm popisuje třeba různé problémy, s nimiž se setkal během budování Rohlíku.

Na konci hry dítě společně s rodiči nebo starším sourozencem zhodnotí svůj byznys plán. Pokud to celé dává smysl, může se pustit do práce. Na papíře ostatně nemusí zůstat ani Martínkův nápad. S tátou může zajet pro pár stromků a ozdoby, máma mu zase pomůže s nazdobením. A nakonec obepíšou pár známých, aby jim nabídli krásné vánoční stromečky. Třeba se mu jeho podnikatelský sen splní.