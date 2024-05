Našli jsme recept, jak vydělávat na Západě. Tomáš Čupr popisuje plány s Rohlíkem i změnu životosprávy

Uložit 0

V Česku je online supermarket Rohlik.cz ziskový už delší dobu, čerstvě se mu do profitu ale daří překlápět i v Německu, kde působí pod značkou Knuspr.de. V nadcházejícím roce se tak celá skupina otočí do zisku, říká její zakladatel Tomáš Čupr v podcastu Money Maker. V něm také popisuje, že nejpravděpodobnější scénář je, že Rohlík jednou skončí na burze v německém Frankfurtu, kde společnost také rozváží potraviny.

Během rozhovoru byla řeč nejen o ekonomických výkonech společnosti, která letos slaví desáté narozeniny, ale i o tom, kde bere Čupr byznysovou i životní inspiraci, jak pohlíží na akvizice jiných firem, co mu dal nedávný výlet do USA, kde se potkal s mnoha elitními startupisty ze spřízněných investičních fondů, nebo jak jej napadlo udělat si druhý domov ze Španělska. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co padlo v podcastu Money Maker s Tomášem Čuprem, na který se můžete podívat níže a najdete ho také ve všech podcastových aplikacích.

O výhledu skupiny Rohlik Group na letošek

Obrat by měl být přes miliardu eur. Možná 1,1 miliardy eur. To už je zase úplně jiný příběh, je důležité, že růst bude ziskový. Pokud neotevřeme další město, vyděláváme peníze na skupinové úrovni a rosteme 50 procent ročně. To je crazy.

O ziskovosti

O firmě už dneska moc nepochybuju, je zisková v Čechách a v Maďarsku. V Německu máme winning model. Prostě věřím, že už to dáme. Už to nepálí ani moc peněz, takže si myslím, že do dvanácti měsíců jako skupina začneme vydělávat. Včetně otevřené Vídně a jejího relaunche.

O vstupu Rohlíku na burzu

Pro nás asi největší smysl bude dávat Frankfurt, protože tam budeme mít i přítomnost. Říká se, že kde máš prézens, tam bys měl listovat. Británie, pokud tam nebudeme, je těžká.

Lákavý je Amsterdam, ale tam asi taky nebudeme. Naše story je DACH winner a ani Holandsko, ani UK do téhle teze nespadají. Vypadá to na Frankfurt. Jsme teď v módu, že se interně připravujeme.

O life hacku z návštěvy v USA, kde se potkal s top startupisty

Každý řeší, jak mít víc času, jak mít míň mítinků. Někdo tam přišel se zajímavým hackem – nechává si nahrávat videa od lidí, posunul to na aplikaci Loom, Slack má také interní nástroj na klipy. Říká: „Hele, když mně chce dát někdo update, řeknu mu, ať mi pošle Loom. Ten umí i přepis, takže na to ani nemusím koukat, nebo si to pustím na dvojnásobnou rychlost. A nahraju mu Loom zpátky.“ Hned jsem to implementoval.

O přístupu ke svému zdraví

Beru asi dvacet suplementů denně, jedu Blueprint Bryana Johnsona. V roce 2023 jsem se necítil dobře. Měl jsem o deset kilo víc než teď. Začal jsem nejdřív jíst prášky, abych měl pocit, že pro tělo něco dělám. Takové jako oddálit infarkt. Pak jsem přidal úpravy životního stylu, míň jsem jedl, trochu míň pil. A začal jsem se víc hýbat, víc chodím po Karlíně. Hrozně mi to pomohlo.

O nápadu koupit online lékárnu Pilulka

Samozřejmě jsme se koukali na možnost – řeknu to zcela otevřeně – vzít Pilulku z burzy. Bylo to téma. Došli jsme k názoru, že to vlastně nepotřebujeme. Jedna věc byla cena, která nebyla akceptovatelná. A vlastně my už dneska v lécích prodáváme poměrně dost, jsou to střední stovky milionů korun ročně.

O investici do nemovitosti ve Španělsku, kde s rodinou tráví hodně času

Byla to čistě covidová věc. Popadaly ceny nemovitostí, protože tam nikdo nemohl. My jsme tam byli shodou okolností s Pavlem Muchou a s Radovanem Nesrstou na golfu. Mně se vždycky všichni smějou, že kdekoliv jsem, začnu koukat na nemovitosti. Tady jsem si řekl, že to nemůžu nechat ležet. Dva roky neměli prohlídku, ceny byly na dvou třetinách. Když se mě někdo ptá, co je nejlepší investice, jakou jsem kdy udělal, tak si myslím, že to je tohle místo na slunci. Protože skutečně zima je tady dlouhá. Mentálně to dělá strašně moc, ve čtvrtek večer v papučích a s laptopem sednu do letadla a mám hezký víkend… Španělsko, Itálie nabízí nádherná místa za pár korun.