Populární Brašnářství Tlustý je na pokraji krachu. Požádalo klienty o pomoc a hned mu spadnul web

Uložit 0

Populární pražská kožedělná galanterie Brašnářství Tlustý se před lety prosadila díky Facebooku, kde propagovala své výrobky a získávala tam první movitější zákazníky. A na stejné platformě teď tytéž lidi žádá o pomoc: firmě prý hrozí bankrot a svých více než 70 tisíc sledujících vyzvala, ať si co nejrychleji něco koupí, pokud brašnářství nechtějí vidět padnout. Jenže stejně jako fungování společnosti i její záchrana není bez problémů.

„Tohle se nepíše lehce. Visí nad námi krach. Reálný, opravdový krach. Po jedenácti letech dřiny.“ Těmito slovy začíná aktuální post na Facebooku firmy Brašnářství Tlustý, která sídlí v pražských Vršovicích. A pokračuje mimo jiné takto: „Všechny, kdo jste si od nás koupili něco, co Vám slouží roky, prosíme a vyzýváme: Kupte si dnes něco pěkného. Dnes, ne zítra. Umožníte nám pokračovat dále. Ať už to bude opasek, peněženka, boty nebo taška. Každá koruna pomůže.“

A fanoušci, kterých je jen na Facebooku přes 70 tisíc, poslechli a ve velkém začali klikat na e-shop, který ovšem nápor nevydržel. Takže stránky, které měly ideálně ještě dnes pomoct společnosti vybřednout z nejtěžších problémů, byly dočasně nedostupné. „Pracujeme na tom, abychom to odbavili. Je to masakr,“ řekl pro CzechCrunch majitel a spoluzakladatel podniku, který je pojmenovaný po legendárním brašnáři Romanu Tlustém, Ivan Petrův.

Ostatně právě to, že když firma vyzve lidi, aby na e-shopu kupovali výrobky, tak by měla posílit i své servery, jí pak lidé na sítích vyčetli. Zvlášť když má opravdu silnou základnu online příznivců. Tamtéž se už navíc dřív objevovala kritika, že peněženky, pásky či kabely od Brašnářství Tlustý jsou sice velmi kvalitní, ale že jejich dodávky jsou extrémně dlouhé, nezřídka v měsících – naposledy se to týkalo třeba pásků oslavujících vítěze hokejového mistrovství světa.

„Musíme přemyslet náš byznysový model,“ připustil Petrův při rozhovoru s CzechCrunchem s tím, že i když jeho společnosti lidé nyní svými objednávkami pomohou, dlouhodobě to není udržitelné. A je zjevné, že firma nefunguje ideálně. Čím to je, když ještě na jaře její majitel v rozhovoru se Forbes hlásil, že má to nejhorší za sebou?

Prý se sešlo více negativních trendů, které ve spojení se sezónním poklesem, poslaly brašnáře do kolen: „Završilo se víc věcí. Vysoké úrokové sazby, dražší energie, ochabující zájem střední třídy, která už nějakou dobu šetří a naše zboží je to, které si může odpustit, protože nejsme životní nutnost…“

Zároveň přiznal, že neměli vytvořené dostatečné rezervy, aby dokázali případný výpadek v příjmech ustát: „To menší firmy jako my nedokáží bez zázemí. To, co se nám děje, nyní zažívají stovky dalších. Naší výhodou je velká základna fanoušků.“

Jak přesně by měl nový byznysový model Brašnářství Tlustý vypadat, zatím není jasné, nicméně konkurence v podobě levnější produkce z Asie a několik let klesající reálné příjmy českých domácností v kombinaci s chřadnoucí ekonomikou nejsou pro firmy tohoto typu dobrou zprávou. Jejich výrobky totiž nejsou masová produkce, u Tlustých sami sebe označující za butikovou manufakturu, a není problém, aby u nich člověk nechal i desítky tisíc korun. „Jsme otevření investorům,“ napsal Petrův na závěr facebookového apelu.

Za rok 2022 společnost utržila 25 milionů korun z prodeje svých výrobků, loni už to bylo 35 milionů, takže na první pohled by se mohlo zdát, že z covidové krize, která je těžce zasáhla, se dokázali vyhrabat – na letošek si plánovali pokořit 40 milionů. To se nyní už zdá méně pravděpodobné. „Bohužel jsme museli sáhnout i ke škrtům v řadách zaměstnanců, což je typicky věc, kterou chcete dělat až jako úplně poslední,“ řekl Petrův.