Postavte si doma laboratoř. Nebo ji vytiskněte. Česká stavebnice spojuje botaniku, programování i 3D tisk

Uložit 0

Hrát si – a přitom se vzdělávat. To je splněný sen nejspíš všech školáků i jejich rodičů. Podobnou myšlenku razí s některými svými produkty i česká společnost Albi, která nyní představuje stavebnici domácí laboratoře. Ta ve starších kutilech probudí vzpomínky na Abíčko, v mladších vědátorech zase vzbudí ještě větší nadšení pro botaniku či elektroniku.

Albi nejspíš znáte díky deskovým hrám, které tvoří a prodává, různým dárkovým předmětům či právě díky výrobkům spojujícím vzdělávání a zábavu. Takovým produktem je třeba interaktivní Albi tužka, která například zdánlivě obyčejný glóbus promění na mluvícího znalce zeměpisu. Tentokrát ale míří spíš na teenagery… A případně jejich kreativní rodiče.

Novinka jménem AlbiLAB je variabilní stavebnice vědecké stanice. Tvoří ji magneticky pospojované kostky s různými účely a programovatelnou elektronikou. V plánech Albi je rozšiřovat její možnosti do různých odvětví, základní sada je zaměřena na botaniku. „Ale nenechte se mýlit, už v základu stavebnice je i elektro,“ říká pro CzechCrunch Alena Plzáková, která má v Albi všechno kolem téhle laborky na starosti.

„Rostliny jsou blízké všem a my jsme do začátku chtěli téma, které se promítá do života prakticky každého člověka. A to rostliny, ať už na talíři, nebo všude kolem nás, bezpochyby jsou,“ dodává Plzáková. V domácí laboratoři tak budete pěstovat huseníček rolní, kterému se říká laboratorní myš rostlinné říše.

Že vás nebo vašeho malého vědce nějaká kytka tak úplně nebere? Však to taky není jen o zahradničení, laboratorním prostředím to teprve začíná a dojde i na programování. „Ale k němu potřebujete mít nějaký základ a také myšlenku, jak co aplikovat, aby to mělo ve stavebnici smysl. Takže přijde na řadu až po seznámení s elektronikou, automatizací a senzory,“ popisuje zástupkyně Albi.

Na konci téhle multioborové cesty by měla být vědecká stanice ovládaná na dálku prostřednictvím wi-fi modulu podobně jako u chytré domácnosti. A obohacená třeba o webkameru pro časosběrné záběry. Až se chce říct, že to je takový splněný sen všech čtenářů mnoha generacemi oblíbeného časopisu ABC.

Laboratoř je tak trochu open source. Můžete si vytisknout spoustu doplňků, které v prodeji ani nebudou.

Právě kamera a možnost sdílení vědeckých projektů by měly být mezi prvními rozšířeními, následovat budou i sady, které k botanice přidají chemii a fyziku. „Počítáme, že se obory budou částečně prolínat nebo navazovat. V každé sadě byste měli najít vše, co potřebujete, plus další QR kódy pro 3D tisk, kdybyste si sadu chtěli vytunit,“ dodává manažerka Albi.

Kromě spousty dalších oborů je totiž AlbiLAB také spojená právě s 3D tiskem. „Z tohoto pohledu je laboratoř tak trochu open source. Můžete si vytisknout jak hlavní stavební prvek, tedy kostku, tak i spoustu doplňků, které v prodeji ani nebudou,“ popisuje Plzáková. To také znamená, že AlbiLAB se dá snadno přetvořit na něco jiného. „Maminka si ji může vzít do kuchyně k pěstování bylinek, táta ji může přetvořit třeba na meteostanici,“ říká.

Na vzniku AlbiLAB se výrobou prototypů i další podporou podílela i česká firma Prusa Research. Partnerem Albi při vývoji domácí laboratorní stanice byl také Botanický ústav Akademie věd ČR. Ten kromě testování produktu coby nástroje pro botanický výzkum poskytl semínka huseníčku.

Stavebnici AlbiLAB na e-shopu Albi pořídíte za 4 499 korun, na stránkách AlbiLAB.cz se pak mají objevovat uživatelské pokusy či způsoby modifikace. „Bude velmi zajímavé sledovat, jak se stavebnice profiluje podle zájmu mladých vědců. Předpokládám, že na stolech budou vznikat opravdu unikátní struktury. Jakmile jednou začnete, tak neustále vylepšujete a rozšiřujete. Je to zdravě návykové,“ uzavírá Alena Plzáková.