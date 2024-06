Praha je kasička pro černé financování stran. Má na víc, říká politička, kterou pronásledovali

Uložit 0

Dlouhodobě upozorňuje na nevýhodné smlouvy a černé stavby v centru Prahy. V zimě zjistila, že ji sleduje bývalý policista. „Jsou tři možnosti, kdo mě mohl sledovat. V pražské politice se toho děje mnohem víc, než se dostane na veřejnost,“ říká komunální politička Kristýna Drápalová v podcastu Crunch. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Kristýna Drápalová na pražském magistrátu působí jako opoziční zastupitelka za hnutí Praha Sobě. Zaměřuje se zejména na veřejný prostor a vizuální smog – za minulého volebního období jako poradkyně pomáhala Adamovi Scheinherrovi zatočit s černými předzahrádkami turistických podniků, prosadila odstranění desítek budek s trdelníky nebo jízdenkami na turistické okružní trasy a zajímala se také o pronájmy lukrativních prostor v centru Prahy pro skupinu albánských podnikatelů.

Drápalová si loni v prosinci uvědomila, že ji někdo sleduje. „Zjistila jsem, že za mnou někdo chodí, a v noci na mě někdo kolem druhé hodiny ráno opakovaně zvonil, zřejmě aby mě vystrašil nebo aby zjistil, ve kterém bydlím patře. V únoru jsem zjistila, že někdo umístil kameru blízko našeho domu tak, aby snímala přímo moje okno. Držák na kameru našel můj soused a pak jsme z našich domovních kamer zjistili, že nějaká dvojice mužů šla tu kameru umístit ten den brzo ráno a pak si ji zase vyzvedla,“ popisuje opoziční zastupitelka v podcastu Crunch. Na případ poprvé upozornil server Seznam Zprávy.

Na jednoho z mužů, expolicistu Pavla Vejdovce, „narazila“ i v kavárně, kde byla na schůzce kamarádem. Dále se vyskytoval na vánočním večírku, odkud Drápalová odešla brzy domů. Díky fotografii, kterou její kamarád pořídil, se policii podařilo Vejdovce ztotožnit. Policie počínání bývalého kolegy klasifikovala jako možný přestupek proti občanskému soužití, ale po možném motivu či zadání sledování se dál nepídila. Drápalová vidí tři možné důvody, proč by ji někdo mohl chtít sledovat. Osobní vztahy vylučuje, podle ní souvisí s její činností na magistrátu.

Foto: CzechCrunch Pražská opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha Sobě).

„Bohužel jsem hodně limitovaná v tom, nakolik o nich můžu otevřeně mluvit, ale obecně se první teorie týká toho, že za tím stojí někteří podnikatelé z centra Prahy, druhá možnost spočívá v tom, že za tím stojí někteří z úředníků magistrátu, a třetí varianta je, že za tím stojí politická konkurence,“ říká Drápalová.

Vejdovec se Drápalové podle serveru Seznam Zprávy nedávno omluvil a poslal jí odškodnění ve výši 30 tisíc korun. V omluvě uvedl, že ji sledoval omylem.

„V politice se toho děje mnohem víc, než se dostane na veřejnost. Já vím o několika dalších podobných případech, kdy za tím s největší pravděpodobností stála politická konkurence toho člověka,“ tvrdí zastupitelka a odbornice na památkovou péči. „Praha je taková kasička, kam si některé strany mohou chodit pro ilegálně získané peníze, ze kterých pak financují celostátní kampaně. Krade se tu docela snadno, protože není zdaleka tolik v hledáčku médií jako celostátní politika, zároveň Praha spravuje třetí největší rozpočet v republice. Na magistrátu je pořád hodně korupce,“ tvrdí.

Drápalová se v minulém volebním období v Praze věnovala mimo jiné odstraňování masivních předzahrádek restaurací v centru na Královské cestě. Odmítá, že by šlo o omezování soukromého podnikání. „Jsou to černé stavby. Ty předzahrádky nestojí na soukromých pozemcích, ale ve veřejném prostoru. Město se má primárně snažit zajistit, aby byl veřejný prostor využíván tak, aby to přineslo prospěch co největšímu počtu lidí,“ říká Drápalová.

„Překvapilo mě, kolik je kolem toho emocí. Někteří z podnikatelů v centru Prahy veřejný prostor berou jako svůj majetek, že oni to tam měli 30 let, a absolutně nechápali, že si někdo může dovolit říkat jim, že to má být jinak, a vnímali to jako obrovskou křivdu,“ popisuje.

Poslechněte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm: