Přes dvě stě milionů pro startupy s chutí expandovat. CzechInvest představil novou výzvu

Agentura CzechInvest rozbíhá novou aktivitu zaměřenou na akceleraci startupů. V programu má připravených 215 milionů korun s cílem letos a v příštím roce podpořit alespoň stovku mladých a inovativních projektů v rámci globální expanze. V pondělí byl spuštěn příjem žádostí, otevřený je do 7. července.

Do programu se mohou hlásit malé a střední podniky, konkrétně technologicky zaměřené startupy a spin-offy, kterým je maximálně sedm let. Čerpat mohou různé formy podpory až do výše tří milionů korun rozdělené podle čtyř klíčových aktivit – pre-mentoring, akcelerace, expanze a expanze výzkumu a vývoje (R&D).

Pre-mentoring startupům pomůže stanovit samotnou strategii expanze a plán rozvoje, akcelerace pak podporuje účast na workshopech, B2B setkáních, konferencích či zapojení do krátkodobých akceleračních programů v zahraničí. V rámci expanze se program zaměřuje na pomoc pokročilým řešením se vstupem na nové trhy, činí tak skrze využití dlouhodobých zahraničních akceleračních programů a odborných či mentoringových služeb. Expanze výzkumu a vývoje je stejná, avšak navíc s dotací ve výši tři miliony korun.

„Prostřednictvím agentury CzechInvest, která navazuje na velmi úspěšné programy CzechAccelerator a CzechDemo, chceme podpořit technologické startupy od mentoringu až po samotnou expanzi a tím zvýšit konkurenceschopnost Česka a prezentaci naší země na globálních trzích jako technologicky vyspělého partnera,“ komentuje Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, do jehož gesce CzechInvest spadá.

„Díky spolupráci s předními světovými experty a mentory budou moci startupy zdokonalovat své služby a využívat kapacity globálních technologických parků a vědeckých a výzkumných pracovišť. Program rovněž poskytne lepší přístup k zahraničnímu kapitálu,“ doplňuje Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

„Účastníci budou mít možnost navštěvovat zahraniční technologické konference, získávat zpětnou vazbu na své produkty a zapojovat se do mezinárodních akceleračních programů. Důležitým cílem je také otevírání obchodních příležitostí na nových trzích, inovace produktů a služeb na základě mezinárodního know-how a přenos zkušeností z konkurenčního globálního prostředí,“ přibližuje Petr Kopeček, ředitel odboru akcelerace startupů CzechInvestu.

V rámci programu CzechAccelerator agentura historicky podpořila celkem 47 společností včetně známých jmen jako fitness aplikace Fitify, kyberbezpečnostní Whalebone, platformu pro správu nemovitostí Sharry či za miliardy korun prodaný startup Integromat (dnes Make). V rámci CzechDemo s CzechInvestem na konference vyjelo 73 společností a jako příklady uvádí platformu pro whistleblowery FaceUp, kyberbezpečnostní ThreatMark, datové Dataddo nebo Oddin počítající kurzy esportových utkání.