Přes horní část Václavského náměstí pojedou tři tramvajové linky. Proměna startuje

Poslední tramvaj vyjela od sochy svatého Václava směrem ke stanici metra Můstek 13. prosince v pět hodin ráno roku 1980. Šlo o linku 29. Koleje tu sice ještě nějakou dobu zůstaly, nicméně elektrika už tu necinkala. Znovu by se tak mohlo stát už za tři roky. Návrh na novou podobu Václavského náměstí, v rámci které se sem koleje vrátí, je hotový skoro dvacet let. Musel dozrát, zdá se. Proměna, která by z nejvýznamnějšího náměstí v Česku měla udělat moderní centrum, právě začíná.

Projekt za 1,2 miliardy korun každopádně obsáhne mnohem víc. Počítá se samozřejmě s novými povrchy po celé ploše, vysadí se nové stromy, konkrétně lípy. Součástí investiční akce je také vybudování retenční nádrže zhruba v polovině náměstí, která má vodou zásobovat právě stromy nebo nový vodní prvek zhruba v polovině prostoru. Rekonstruovat se má ale také trať ve Vodičkově ulici, stanice metra Můstek, vestibul stanice metra Muzeum, kde vznikne nové centrum dopravního podniku a také nové bezbariérové toalety.

Současně se začnou stavět také koleje, které překlenou druhou magistrálu. Základ pro budoucí trať je dnes už před Národním muzeem vidět, až bude dokončená, má vést z Vodičkovy ulice směrem nahoru kolem sochy svatého Václava k Národnímu muzeu a dále do Vinohradské a Škrétovy ulice. Celkem by přes horní část Václavského náměstí měly vést tři linky.

„Naším cílem je, aby nové propojení mělo co největší efekt pro cestující. Nová spojení budou určitě zajímavá – a poptávka po nich může být dokonce vyšší, než je a byla v metru do Motola,“ uvedl Martin Šubrt, náměstek ředitele městské společnosti Ropid, která organizuje pražskou dopravu. Šubrt psal na návrat tramvají na náměstí dokonce i diplomovou práci.

Foto: DPP Začínají se stavět koleje v horní části Václavského náměstí. Takto by mělo vypadat po jejich dokončení

Pojďme se konkrétně podívat na jednotlivé linky. Jedna by měla jezdit přes Újezd, Národní třídu a Lazarskou na Václavské náměstí a dál směrem do Vinohradské ulice. Druhá linka povede z Vršovic, konkrétně ulicí Francouzská, tedy přes zastávku Jana Masaryka, kolem sochy svatého Václava a pak dál do Jindřišské a stanice Náměstí Republiky. V případě třetí linky je už jasné i číslo. Mělo by jít o šestku, která dnes jezdí středem náměstí oklikou přes Karlovo náměstí na I. P. Pavlova. Trať by si nyní měla zkrátit opět kolem svatováclavské sochy.

Co se oněch cestujících týče, zpočátku by jich tudy mohlo jezdit okolo třiceti tisíc denně, postupně by se jejich počet měl zvyšovat. „Bude to lákavý spoj. Trať je nicméně důležitá i z hlediska provozu na celé síti, protože tramvaj přes centrum pomůže pravidelnosti ostatních tramvají,“ vysvětluje Šubrt.

Kdo ještě tramvajovou trať z roku 1980 pamatuje, pak na ni může znovu zapomenout. Do této stopy se totiž koleje vracet nebudou. Vrátí se do podoby z let šedesátých. Tehdy vedly víc po straně, zatímco v osmdesátých letech to bylo středem. Důvodem je zachování středové části náměstí pro nejrůznější akce, samozřejmě včetně demonstrací. „Dospěli jsme k tomu, že bude lepší zachovat střední pás a svést tramvaje do stejných pruhů jako auta. Tím bude minimalizovaná dopravní zatíženost a rozšíří se také chodníky,“ říká k tomu architekt Jakub Cigler, jehož studio je autorem návrhu proměny.

Investice jde za pražským dopravním podnikem, ten podal žádost o dotaci z evropských fondů. Pokud by Evropská unie přispěla, pak to může být až do výše 1,1 miliardy korun. Vše by mělo být hotovo za tři roky.