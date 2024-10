Převlékala se v kumbále, teď hokejisty trénuje. Na střídačku týmu z NHL se poprvé postavila žena

Uložit 0

Začátkem měsíce se v pražské O2 areně odehrály první zápasy nadcházející sezony NHL. Po pár dnech se ale hokejová liga přesunula zpátky do Severní Ameriky, kde sezona odstartovala v úterý 8. října. V Climate Pledge Aréně proti sobě nastoupily St. Louis Blues a domácí Seattle Kraken –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ti ale s jednou velmi speciální posilou: ženskou asistentkou trenéra.

Jmenuje se Jessica Campbell, je původem z kanadské Kelowny a momentálně proráží skleněné stropy. Jako vůbec první žena se stala asistentkou trenéra v NHL na plný úvazek a už teď ví, že chce rozšiřovat možnosti i dalším. „Tím, že dělám svou práci a ukazuji se na ledě každý den, vím, že otevírám dveře i dalším ženám. Doufám, že někdo jiný bude mít dveře otevřené, místo aby musel hledat způsob, jak je prorazit,“ řekla Campbell při nástupu do Seattle Kraken, který začíná svou čtvrtou sezónu v nejvyšší lize.

Ve svých dvaatřiceti letech má za sebou kanadská rodačka už pěknou řádku úspěchů. Hokeji se věnovala už odmala a na všech možných úrovních. Svou kariéru začínala v chlapeckých týmech – dívčí totiž tehdy na malém městě nebyly. Zatímco se tak mužstvo převlékalo v kabinách, ona si výstroj oblékala ve vedlejší úklidové místnosti.

Po vystřídání několika chlapeckých týmů během dospívání se Jessica Campbell stala kapitánkou kanadské ženské reprezentace do 18 let, s níž pak na mistrovství světa v roce 2010 vybojovala zlatou medaili. Poté se zaměřila na univerzitní kariéru, kde zároveň hrála v prestižním týmu Cornell University. Po ukončení studia se přesunula do Kanadské ženské hokejové ligy, kde nastupovala za tým Calgary Inferno.

Jsem poctěna, že jsem první, ale nechci být jediná.

Pak ale přišlo zpomalení a Campbell svou hráčskou kariéru ukončila. Namísto toho se rozhodla své zkušenosti a schopnosti přetavit do trenérské dráhy. Založila si proto firmu JC Power Skating, která se zaměřuje na zlepšování bruslařských dovedností. Jelikož svůj byznys rozjela během pandemie koronaviru, kdy se i hokejové dění pozastavilo, začali ke Campbell docházet i profesionální hokejisté, kteří potřebovali zůstat ve formě.

Skupinka, kterou Campbell trénovala, se rychle rozrostla o hvězdy jako Damon Severson z Columbus Blue Jackets nebo Luke Schenn z Nashville Predators. Brzy si jejího talentu všimli i hokejoví trenéři nejen v Severní Americe, ale i v Evropě. Campbell tak krátce působila ve Švédsku, v roce 2021 se pak stala asistentkou trenéra německého týmu Nürnberg Ice Tigers. Nakonec se profilovala i u německé národní reprezentace na mistrovství světa mužů.

Díly skládačky do sebe tou dobu začaly zapadat a Campbell dostala nabídku od trenéra Dana Bylsmy, vítěze Stanley Cupu z roku 2009, aby se stala jeho asistentkou u Coachella Valley Firebirds. To je farmářský klub v AHL právě pro Seattle Kraken.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs 🔴⚫️ React Native Tech Lead (Full remote) edgy.digital s.r.o.

Junior Developer in QA Veeam Software

Junior QA Engineer (Part time possible) Veeam Software

Backend C# Developer Veeam Software

Procesní inženýr Philip Morris ČR

Tím se stala první ženou v historii americké hokejové ligy, která zastávala takovou roli na plný úvazek. „Byla jsem první žena na lavičce AHL a cítila jsem tlak. Lidé na mě koukali jinak, protože jsem jiná. Ale to pro mě není negativní věc. Doufám, že jednoho dne to bude úplně běžné,“ řekla pro ESPN o trenérských začátcích v hokejové soutěži Campbell. To ale ještě netušila, že brzy bude zastávat stejnou pozici v lize nejvyšší.

Když se na jaře letošního roku stal trenérem Seattle Kraken právě Dan Bylsma, měl už celkem jasno, kdo bude jeho pravou rukou. V červenci Campbell podepsala s týmem smlouvu a v úterý 8. října nastoupila na střídačku jako první ženská asistentka trenéra v NHL. Posunula tak zapojení žen v hokejové lize na zcela novou úroveň, dosud se objevovaly jen v analytických nebo administrativních rolích. „Myslím, že je to jen další trenér, někdo, kdo tvrdě pracoval, aby se dostal tam, kde je,“ řekl o Campbell útočník Matty Beniers.

Změny se tak pomalu projevují, a to nejen v NHL, ale i v nižších mládežnických ligách. „Snažím se každý den soustředit na to, na čem záleží, být v přítomnosti, být v okamžiku. A i když jsem poctěna, že jsem první, nechci být jediná. A upřímně řečeno nemám pocit, že bych v této organizaci jediná byla,“ prohlásila Campbell a vyjádřila tak naději ohledně širšího zapojení žen ve sportu i v dalších letech.