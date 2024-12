Pro ty, kdo mají strach, když je jejich dítě samo v taxíku. Uber zavedl speciální jízdy pro náctileté

Uložit 0

Než nastoupí do auta, bude se muset náctiletý cestující spojit s řidičem PIN kódem. Jak pasažér, tak i jeho rodiče tím pádem nebudou muset mít strach, že dítě nastoupilo do nesprávného vozu. Služba společnosti Uber pro náctileté už fungují v zahraničí, teď ale přichází také do Prahy a Brna, později i do dalších českých měst.

„Chceme zajistit, aby teenageři byli v bezpečí,“ říká provozní manažer Uberu pro Česko Štěpán Šindelář, k tomu, že jeho firma v Česku spouští službu Uber for Teens. Když ji člověk navolí v aplikaci, bude vyzván, aby vybral cestujícího. Rodiče tak mohou jízdy jednoduše objednávat pro své děti a Uber přidal několik bezpečnostních prvků, aby vše proběhlo v bezpečí.

Prvním takovým prvkem je sledování jízdy v reálném čase. Než začne, obdrží rodiče informace o řidiči, vozidle i o cílové destinaci. V aplikaci mohou jednoduše sledovat, kam a kudy auto jede. Než teenager nastoupí do vozu, vyzve ho řidič k nahlášení PIN kódu. Teprve až po jeho správném zadání do aplikace se bude moci auto rozjet. „Představuje to další úroveň ochrany, která zajistí, že dospívající nastoupí do správného vozu se správným řidičem,“ popisuje přepravní společnost.

Jízdy objednané pro teenagery budou moci přijímat jen nejlépe hodnocení řidiči. Rodiče pak mohou během jízdy kdykoli řidiče kontaktovat, budou mít také přístup k bezpečnostní lince Uberu a cestující budou mít v případě potíží možnost zmáčknout bezpečnostní tlačítko. „Klíčové bezpečnostní prvky jsou zabudované přímo v rozhraní aplikace. Ať už se dospívající dítě chystá na cestu do školy, jede domů z kroužku, nebo od přátel, rodiče vždy obdrží oznámení v reálném čase,“ líčí Šindelář.

Uber bude zároveň jízdu sledovat podle senzorů a dat z GPS. Díky tomu bude možné poznat, zda auto nějak vybočilo z naplánované trasy, jestli jízda předčasně skončila nebo auto nečekaně zastavilo. „Pokud se něco takové stane, Uber pošle teenagerovi a řidiči zprávu, aby se ujistil, že jsou v pořádku. Služba RideCheck je nastavena tak, aby byla během jízd teenagerů citlivější,“ uvádí Uber.

Služba Uber for Teens je nyní dostupná v Praze a Brně, během následujících týdnů by se ale měla rozšířit do dalších českých měst, kde Uber působí. Dostupná bude pro děti ve věku od třinácti do sedmnácti let, které rodič přidá do svého rodinného profilu a vytvoří jim specializovaný účet. Všechny jízdy v rámci Uber for Teens budou mít automaticky zapnuté všechny bezpečnostní funkce.

Uber vyvíjel speciální účet víc než rok a pomáhali s tím přitom odborníci na bezpečnost. Na vytváření aplikace pracovaly organizace Safe Kids Worldwide a ParentZone, které se obě zabývají bezpečím dětí a rodin v online světě. „V rámci spolupráce jsme hovořili se stovkami rodičů a teenagerů po celé Evropě a spolu s Uberem se nám podařio nastavit službu tak, aby poskytla bezpečné cestování od nástupu až po výstup,“ říká zakladatelka ParentZone Vicki Shotbolt.