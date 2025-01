Proč bude na světě tolik chybět David Lynch? Ukázal nám, že nejsme v děsivém chaosu života sami

Lynch jako osobnost a umělec v sobě měl stejně ostrý kontrast, jako jeho tvorba odhalující strašlivé zlo na pozadí bílých plotů a upravených trávníků. Filmy, které v době jejich původního uvedení mnozí považovali za příliš násilné a zvrácené, natáčel milý, zdvořilý muž, jenž měl rád kávu a koblihy a mluvil o tom, jak umění nemůže vzniknout z utrpení. A kam chodil pro svoje temné nápady? Do hloubi svého podvědomí prostřednictvím transcendentální meditace.

„Nezávisle na médiu je pro tvorbu Lynche charakteristický zájem o určité tajemno, něco, co je ve tmě, ve stínech nebo za oponou. Jednoduše to vystihuje název monografie o něm, co u nás vyšla v 90. letech – Temné stránky duše,“ vysvětluje Urban.

Radikální způsob odhalování a zkoumání skryté, podvědomé úrovně naší existence zpracovává hned Lynchův celovečerní debut Mazací hlava. Námětem je zcela jednoduchý příběh mladého páru, kterému nečekaně vstoupí do života dítě a který se snaží vypořádat s tím, jak nový přírůstek do rodiny akceptovat a vychovávat s omezenými prostředky.

Režisér ale celou věc pojal jako noční můru. Při návštěvě rodičů pečené kuře na stole nechutně protestuje proti nakrájení, hlavního hrdinu pronásledují bizarní vize, dítě nemá s lidským novorozenětem společného nic kromě pronikavého křiku. Mazací hlava se typicky chápe jako vyjádření neuróz spojených se strachem z otcovství či života v chudobě. Sám Lynch k ní řekl, že je to jeho nejvíce spirituální film – co tím myslel, ale odmítl vysvětlit.

„V jeho poetice se opakovaně objevují motivy ohně, mravenců, letícího letadla, osaměle stojícího domu a další. Jsou to hodně obecné symboly, které on vždy doplňuje o něco, co je znejistí a ukáže je v nezvyklém světle,“ říká Urban. „Vlastně tím pokládá otázku, jestli se díváme opravdu na to, na co se díváme. Hraje s námi hru,“ pokračuje.

Snad nejvýrazněji je to vidět v Lynchově čtvrtém filmu a podle některých prvním mistrovském díle Modrý samet z roku 1986, který vznikl po relativně konvenčním Sloním muži a propadáku Duna. Příběh nás zavádí do malého, idylického amerického města, kde student Jeffrey jednoho večera v trávě objeví uříznuté lidské ucho. Když se pokusí sám vypátrat, jak se tam ocitlo, objevuje temné podsvětí plné zločinu, násilí a sexuální perverze.

Modrý samet je z hlediska samotného vyprávění poměrně srozumitelný, v rovině významů ale pracuje s psychoanalýzou a konfrontuje diváky s nepříjemnou realitou skrývající se za fasádou reaganovského amerického snu. Následující filmy, s výjimkou Příběhu Alvina Straighta, se vydávají hlouběji a hlouběji do podvědomí, výrazně experimentují s vyprávěním a usilují o to, aby publikum vytrhly z letargie klasických interpretací kinematografie.

V Twin Peaks: Ohni se mnou pojď, což je filmový prequel kultovního seriálového hitu Městečko Twin Peaks, zaznívá věta „Žijeme ve snu.“. Na první pohled je to zvláštní myšlenka, která zní jako nějaká hádanka. Vzato doslova je to ale skutečně pravda – svět kolem nás nevnímáme tak, jak skutečně existuje, ale prostřednictvím našich nedokonalých smyslů, zkušeností nebo mentálního rozpoložení. Tomu, jak vnímáme realitu, nelze porozumět přísně logicky, je to výsledek komplexní hry našeho těla a aspektů osobnosti a pro každého je trochu jiný.

Proto snažit se rozluštit Lynchovy filmy jako hádanky možná tak trochu postrádá smysl. I když pro jejich tvůrce mohou mít všechny prvky svoje specifické místo a význam, odhalit, jaký ten význam je pro režiséra, není jejich pointa. Pointa je mít svůj vlastní intuitivní prožitek, najít svůj vlastní význam. Ostatně záhada v jádru Městečka Twin Peaks, totiž kdo zabil Lauru Palmer, původně neměla být nikdy vyřešena, celou dobu šlo o hru s diváky.

Pokud výraz „kafkovský“ označuje absurdní situace, do nichž nás zavádí byrokracie a moderní systémy moci, pak „lynchovský“ odkazuje k lidské zkušenosti obecně. Filmy Davida Lynche nedávají a klasickým způsobem nemají dávat smysl, ale když si představíme, že režisér snad napsal i náš vlastní život, najednou světu porozumíme o něco lépe. Nebo spíš budeme více ochotní ho akceptovat.

Skutečný svět je složitý, chaotický a jsme do něj vrženi bez ohledu na naši vůli a Lynchova tvorba nám říká, že v tom nejsme sami. Nedává nám návod, co dělat, naopak ukazuje, že nikdo návod nemá. To je osvobozující uvědomění, které nám dovolí ve vší té absurditě, nočních můrách a smutku najít něco kouzelného.