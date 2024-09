Proč sledovat novou marvelovku? Kvůli vtipné Agathě, změnám žánru a praktickým trikům, říká Kathryn Hahn

Uložit 0

WandaVision patří spolu s Lokim mezi ty zajímavější seriálové počiny z univerza Marvelu. Zaprvé kvůli tomu, jak neustále měnila žánr i styl od černobílého seriálu až po moderní sitcom. Zadruhé postavou záporačky Agathy v podání Kathryn Hahn. A právě s představitelkou téhle fanoušky oblíbené čarodějnice jsme hovořili při příležitosti premiéry seriálu Agatha: Za vším schovaná.

Na streamovací službě Disney+ si už pár dní můžete pustit novou marvelovku Agatha: Za vším schovaná, v originále Agatha All Along. Navazuje na dřívější WandaVision, kde se magická superhrdinka Scarlet Witch ocitla v prokletém světě, který nabýval podobu rozmanitých televizních seriálů. Načež se osvobodila – a uvězněná zůstala naopak záporačka Agatha. To se nyní změní, i když to nebude jednoduché. Čarodějnice totiž přišla o svou moc.

Agatha však nepřišla o jedovatou povahu, kterou vrchovatě doplňuje svým humorem. Kouzelnice s tváří herečky Kathryn Hahn musí svolat své čarodějnické kolegyně (ale rozhodně ne kámošky) a vydat se na mystickou Cestu, aby svou sílu získala zpět. Samozřejmě se to zkomplikuje, protože jí jdou po krku zase jiné čarodějnice v čele s Aubrey Plaza. A do toho se k Agathě přidá podivně prokletý mladík Joe Locke ze Srdcerváčů. Scénář minimálně prvních epizod, které už jsme viděli, nijak nepřekvapí. Ale některé scény umí pobavit.

Kdybych Agathu potkala na párty, tak si řeknu, že to je ale č…arodějnice. Ale tedy nepoužila bych slovo „čarodějnice“.

Jestli fandíte Marvelu kvůli superhrdinským soubojům, Agatha: Za vším schovaná vás nenadchne. Ale jestli hledáte odlehčenější podívanou trochu po vzoru Lokiho – kde důležitější než v jádru vážný příběh jsou vtípky antihrdiny, který se špičkuje se svými parťáky –, tak si ji užijete. Každá epizoda přináší jiný styl, žánr či vizuál, v každé musí čarodějky překonat jak vzájemnou nevraživost, tak překážku na Cestě vedoucí k navrácení jejich moci.

Stále si nejste jistí, jestli si novinku na Disney+ pustit? Třeba vás přesvědčí Agatha samotná. Před premiérou seriálu jsme s ní hovořili – tedy s Kathryn Hahn, jejíž napůl zlodušská a napůl vtipná čarodějnice je hlavní tahák seriálu. O čem všem Kathryn Hahn mluvila?

O tom, proč by Agatha měla bavit i fanoušky superhrdinských superhvězd Marvelu

Agatha není v univerzu Marvelu tak výrazná postava jako Iron Man a Thor, i když se objevuje v mnoha komiksech. Sama jsem ji neznala. Ale příběh o zrodu zloducha, navíc vtipného zloducha, je podle mě vždycky atraktivní. Agathu jsme navíc zatím viděli jen v jedné poloze ve WandaVision, v novém seriálu se ukáže, co je doopravdy zač. Také motiv získávání moci je zajímavý. Dvojnásob, když ji někdo chce získat za každou cenu.

O tom, co Agatha: Za vším schovaná dělá jinak či lépe než zbytek Marvelu

To je těžká otázka – ale řekla bych, že použitím praktických triků. V seriálu je velmi málo digitálních triků, natáčení se zeleným pozadím jsme skoro nepoužívali… Tím se od jiné tvorby hodně lišíme. Všechno bylo fyzicky na místě, používali jsme miniatury, natáčeli jsme na ploše velké asi jako fotbalové hřiště se spoustou kulis a pozadí. Svítily tam mechanické světlušky, měli jsme zářící houby i ručně vybudovanou tu napůl metaforickou a napůl skutečnou Cestu, po níž se čarodějky vydají. Bylo to opravdu krásné.

O tom, čím Agatha připomíná WandaVision

To je také jeden z důvodů, proč si myslím, že Agatha: Za vším schovaná bude diváky bavit. Podobně jako u WandaVision se tón seriálu neustále mění, i když jiným způsobem. Lidi nejspíš překvapí, že je vtipný i nečekaně strašidelný, odlehčený i promyšlený. Těch výrazných a povedených proměn je spousta.

O tom, jak seriál mění žánry

Agatha: Za vším schovaná začne jako kriminálka, ale to je opravdu jen začátek. Agatha byla tři roky začarovaná, ztratila velkou část své identity a moci, jenže zakletí se začne rozpadat a ona se v něm začne šťourat… Takže postava Agathy coby detektivky se k tomu hodila. Ale jak jsem říkala, žánry se pak rychle a často mění.

O tom, jaká je Agatha

Kdybych ji potkala na párty, tak si řeknu, že to je ale č…arodějnice. Ale tedy nepoužila bych slovo „čarodějnice“. Je sebestředná, protivná, otravná a jenom se vysmívá ostatním. Ale taky umí být opravdu vtipná. Sama ji ale mám hodně ráda, protože vím, jaká je doopravdy. V mytologii a čarodějnictví je myšlenka trojné bohyně Hekaté, která má podobu Panny, Matky a Stařeny – a Agatha už je ve fázi stařeny, co žila několik staletí. Takže už má životní moudrost a zkušenosti.

O tom, čím Agatha překvapí

Už se nemusí skrývat jako ve WandaVision, už nehraje postavy ze sitcomů různých časových období. Čím dál víc vidíte, jaká skutečně je, což bylo zajímavé i z hereckého hlediska. Ale sama je tak trochu herečkou, takže nepřijdete o různé proměny, o různé kostýmy. Navíc přinejmenším na začátku ji sledujete bez schopností, což je skvělý výchozí bod pro celý příběh.

O tom, která epizoda Kathryn Hahn nejvíc bavila

Opravdu hodně jsem si užila úvodní díl, kde je Agatha policistkou. Je to skvělý způsob, jak seriál odstartovat. No a mezi mé nejoblíbenější patří některé scény z mnohem pozdějších dílů… ale ty vám samozřejmě nemůžu vyspoilovat!

O tom, jak moc mají Agathu rádi fanoušci

Viděla jsem, že si někdo nechal Agathu vytetovat na záda. A nemyslím tím žádné malé tetování! Byl to… dost intenzivní pocit. Jako bych najednou měla velkou zodpovědnost za to, abych něčemu takovému dostála. (smích)