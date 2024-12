Prodal firmu, která dělala i pro CERN. Před třicítkou dostal na starost miliardový fond

Uložit 0

Z Agro CS během více než třiceti let vyrostl miliardový rodinný holding se zaměřením na pěstitelství, zahradnictví a krajinotvorbu. Před několika lety se vedení ujala nová generace zakladatelů včetně Jana Haranta mladšího. A zaměření skupiny, která loni utržila 3,4 miliardy korun se ziskem před zdaněním odpisy, úroky a zdaněním (EBITDA) přes 540 milionů, se díky této obměně posunulo více také k podpoře inovací.

První vlaštovkou byla investice do mladého startupu Plantee Innovations – chytrých skleníků, v nichž si v domácích podmínkách můžete vypěstovat i exotické rostliny. „Investice pro ně byla krokem do neznáma, díky kterému pochopili, jak venture kapitál funguje. Nyní by rádi investovali do dalších startupů a nabídli jim své know-how z oboru,“ vysvětluje Ondřej Zbytek, jenž Plantee zakládal s kolegou Danielem Satkem.

Agro CS se tak pustilo do nové aktivity a představilo vlastní startupový fond. Pod názvem AgriBoom Ventures má k dispozici celkem 1,5 miliardy korun, které chce investovat do klasického zemědělství či zahradnictví, ale i do inovací ve strojírenství či přidružených oblastech biotechnologií a zpracování bioodpadu.

Cílit naopak neplánuje na problematiku klimatických změn či snížení uhlíkové stopy, čímž se odlišuje od dalších fondů jako Soulmates Ventures či Tilia Impact Ventures. „Jde nám o inovace odspodu – zvýšení sklizně na poli, efektivní používání hnojiv, nižší použití chemických pesticidů, zlepšení podmínek půdy nebo ochranu životního prostředí. O investování do startupů řešících problematiku globální změny klimatu nemáme zájem, protože jí zkrátka nerozumíme,“ vysvětluje Jan Harant z pozice ředitele Agro CS, jež podniká v pěti klíčových oblastech – zahradní divize, strojírenská divize, agroslužby, bioenergie a pet food.

Foto: Plantee Ondřej Zbytek (vpravo) a Valery Mezencev u původního prototypu skleníku

Právě do čela nového fondu teď zasedne Zbytek. „V Agro CS si uvědomili, že sami na to nemají kapacitu ani zavedené procesy. Když zjistili, že žádný jiný agritech fond ve střední Evropě není, rozhodli se to změnit. Vznikl AgriBoom Ventures, který budu mít s Danielem Satkem na starosti,“ vysvětluje pro CzechCrunch.

Dnes devětadvacetiletý Zbytek vystudoval elektrotechniku na ČVUT, inovacím se ale věnuje od mlada. Například v osmnácti získal prestižní cenu Česká hlavička pro nadějné středoškolské talenty. O rok později založil svou první firmu Nuledo, jež vyvinula unikátní zařízení pro jadernou fyziku, a ve dvaceti letech se stal vůbec nejmladším partnerem CERNu, když jeho firma dodala do této prestižní instituce pokročilé zařízení umožňující vizualizaci radioaktivity.

Později Nuledo prodal, následně se začal věnovat zmiňovanému startupu Plantee, který také letos prodal. „Místo investice nám Agro CS nabídlo, že startup odkoupí a já s Danielem se staneme manažery AgriBoomu,“ popisuje Zbytek, kterého na fondu nadchla myšlenka vybudovat na Náchodsku centrum pro zemědělské inovace.

Jak vysvětluje, AgriBoom totiž nemá fungovat jako klasický investiční fond, cílem je kromě financí poskytovat projektům podporu i ve formě přímé spolupráce se zemědělskými podniky, tedy s možností otestovat si své technologie v praxi. „Bez legrace chceme vybudovat agritechnologický ekosystém, co nemá obdoby. Padl také vtip, že tu vlastně budeme budovat Babička Valley, jelikož se centrála Agro CS nachází jen deset minut od Babiččina údolí,“ usmívá se Zbytek.

Z praktického hlediska se AgriBoom zaměří na startupy především z Evropy, Izraele, Spojených států a Kanady. Aktuálně přitom cílí na poměrně velký rozsah takzvaného ticketu, tedy výše jednotlivých investic, a to od deseti tisíc až po čtyři miliony dolarů (od stovek tisíc korun po téměř sto milionů korun). Spodní hranice je zaměřená na nadějné studenty či projekty ve fázích ideje, horní hranice pak na etablované startupy hledající prostředky pro růst a expanzi.

Protože je AgriBoom v podstatě rodinným fondem, kdy do něj prostředky nevložil žádný další partner, podle Zbytka je v investičním horizontu flexibilní. „Zvažujeme i evergreen variantu, kdy bychom si některé startupy drželi a dovedli je k zisku sami. Nejsme ale včerejší a víme, že pokud do námi zainvestovaných startupů budou zapojeny i jiné VC fondy, bude nutné dodržovat pětiletý až osmiletý horizont od založení do exitu,“ komentuje.

Celkový objem 1,5 miliardy korun chce fond investovat během pěti let, tedy tři sta milionů ročně. Může přitom jít o jednotky, ale i o více než deset projektů ročně. „V případě, že by bylo třeba investovat v nějakém roce větší částku, musely by se hledat cesty v podobě co-investingu s jinými subjekty,“ přibližuje Zbytek.

Do budoucna je pak manažer fondu otevřen i myšlence otevřít jej a zapojit do něj i externí subjekty. „Oblast agritechu je ale tak neprobádaná, že než budeme něco slibovat cizím, musíme si být jistí, že oboru perfektně sami rozumíme,“ uzavírá Zbytek.