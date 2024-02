Úspěšně prodal firmu, která dělala i pro CERN. Jeho nové chytré skleníky zvládnou i zabijáci rostlin

Uložit 1

Ondřej Zbytek se nejprve zabýval stavbou mlžných komor, kdy se svým startupem Nuledo jednu z nich postavil i pro Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Nyní firmu prodal a od radioaktivních částic se přesunul k na první pohled úplně jinému byznysu: pustil se do výroby vnitřních skleníků, se kterými by měl i naprostý laik vypěstovat téměř cokoliv. Z mobilu lze rostliny na dálku monitorovat, zalévat i ohřívat. S tím chce Zbytek oslovit především movitější zákazníky, kteří rádi doma pěstují a neváhají si za květiny připlatit.

Tématem mlžných komor se Ondřej Zbytek spolu se svým spolužákem Valerym Mezencevem začali zabývat už na střední. Co bylo původně jen školní projekt, nakonec vyústilo v práci na plný úvazek a Zbytek s Mezencevem začali speciální zařízení, jež umožňuje sledovat jindy neviditelné stopy radioaktivních částic, stavět pro velké zákazníky.

„Kdyby mi tehdy někdo řekl, že naše zařízení budou o pár let později v ženevském CERNu, v Barceloně, Dánsku, Lucembursku nebo v jaderné elektrárně Dukovany, nevěřil bych mu,“ říká pro CzechCrunch osmadvacetiletý Ondřej Zbytek, který se svým kolegou rozjel společnost Nuledo v pouhých 19 letech.

Mimo stavění mlžných komor se zaměřili také na vzdělávání veřejnosti a Zbytek za svou práci posbíral několik ocenění, mezi kterými je i jedno od britského velvyslance pro Mladou osobnost roku. V minulém roce ale zakladatelé Nuleda došli k rozhodnutí společnost prodat. „Exit nám klapl koncem minulého roku, kdy veškeré know-how a výrobní program našeho startupu Nuledo přešel na nového majitele, českou firmu TCLS. Ta se pohybuje v průmyslu chladicích technologií, což je klíčová část mlžných komor,“ upřesňuje Zbytek s tím, že se Nuledo podařilo prodat za vyšší jednotky milionů korun.

Foto: Plantee Mlžná komora je zařízení sloužící ke sledování běžně neviditelné stopy radioaktivních částic

Dodat mlžnou komoru pro vědecké a vzdělávací centrum Universeum ve švédském Göteborgu je tak již úkolem nových majitelů Nuleda, zatímco Zbytek se naplno pouští do jiného byznysu: domácích skleníků. Stavba obou zařízení má přitom některé prvky společné, namísto pohybu radioaktivních částic se však skleníky Plantee zaměřují na pozvolný růst v podstatě jakékoliv rostliny, přičemž péči o ni by měli díky technologiím zvládnout i ti zahradníci, kterým se nedaří pěstovat ani kaktusy.

S tímto nápadem startup Plantee Innovations zabodoval již před několika lety na americkém Kickstarteru, kde na rozjezd projektu vybral přes sto tisíc dolarů. A to i přesto, že se cena základního modelu pohybovala okolo jednoho tisíce dolarů. Zájem měli lidé především ze Spojených států, ale také Japonska či Austrálie.

„Celý náš byznys nastartovala pandemie covidu, kdy si pěstování oblíbilo velké množství lidí, kteří ale nikdy předtím nic nepěstovali. Internet zaplavily tisíce příspěvků s voláním o pomoc, jak se o rostliny starat a jak zabránit jejich úhynu,“ vysvětluje Zbytek důvod hladu po podobném zařízení.

Foto: Plantee Ondřej Zbytek (vpravo) a Valery Mezencev u původního prototypu skleníku

Jenže přišla globální čipová krize, která donutila startup odložit objednávky. „Čipy používané v Plantee, které byly běžně skladem po desítkách tisíc kusů, měly najednou dodací dobu přes jeden rok. Věděli jsme, že nemáme šanci stihnout slíbený šestiměsíční termín,“ vysvětluje Zbytek s tím, že bylo nutné udělat těžké rozhodnutí. „Udělali jsme v crowdfundingu poměrně nevídanou věc. Všechny peníze jsme svým backerům vrátili s tím, že s nimi zůstaneme v kontaktu, a jakmile se situace zlepší a budeme připraveni dodávat, dáme jim vědět.“ Což byl podle Zbytkových slov nakonec ten nejlepší možný krok.

Díky zpětné vazbě totiž startup zjistil, že několik věcí na prvním prototypu skleníku se zákazníkům úplně nepozdávalo. Volali například po možnosti ovládat ho vzdáleně přes mobilní telefon, nikoliv přes dotykový displej přímo na skleníku. A díky jejich poznatkům byl do zařízení implementován také infračervený ohřev rostlin, který konstrukci zbavil původního průhledného krytu.

Z České Skalice do Silicon Valley

Plantee se nyní s druhou verzí skleníku chystá vstoupit do sériové produkce. Zbytkovi se podařilo dát dohromady tým lidí, mezi kterými je například vystudovaný raketový inženýr Daniel Satke, a externě v projektu působí i bývalý kolega z Nuleda Valery Mezencev, který si vzal na starost marketing.

Hlavně se však může opřít o investora v podobě společnosti Agro CS, která vyrábí hnojiva, substráty nebo prostředky na ochranu rostlin. Ta dodala Plantee takzvanou pre-seed investici v řádu milionů korun, za které ve startupu získala 25% podíl. Kromě toho startupu poskytla také zázemí pro výrobu v České Skalici na Náchodsku i know-how v oblasti pěstování rostlin.

„Jen těžko bychom hledali lepšího partnera pro rozjezd. Nyní nás čeká přechod z kusové výroby do té masové a vstup na zahraniční trhy, kde máme potvrzeno, že je o naše produkty zájem,“ říká Ondřej Zbytek s tím, že nejvíce objednávek druhé generace produktu, jehož cena je 27 tisíc korun, očekává především ze západních trhů.

Až 50 procent tamních pěstitelů podle Zbytka přiznává, že zapomíná rostliny pravidelně zalévat. A dokonce 37 procent pěstitelů se označuje za tzv. plant killers či plant murderers, tedy vrahy rostlin. I přesto neváhají do své pěstitelské vášně investovat nemalé prostředky.

Například Britové podle dat za rok 2022 utratili za pokojovky a rostliny na zahrádkách 6,1 miliardy liber, v přepočtu tedy bezmála 181 miliard korun. A domácímu pěstitelství se podle statistik daří i v zámoří, kdy prodejci rostlin ve Spojených státech zaznamenali za posledních pět let příjmy ve výši 19,3 miliardy dolarů, v přepočtu tedy více než 453 miliard korun. Proto Zbytek věří, že by jeho projekt mohl padnout na úrodnou půdu.

Neznamená to však, že by bylo Plantee jediné, kdo na trhu něco podobného nabízí. Zbytek jmenuje i norskou společnost AUK, která v loňském roce nabrala na investicích 3,3 milionu dolarů (skoro 78 milionů korun) a také estonské Click & Grow, které si došlo k investorům pro 19 milionů dolarů (v přepočtu 447 milionů korun). Jejich produkty dnes nabízí dokonce i Alza.

Zakladatel Plantee však upozorňuje, že mezi produkty těchto společností a tím, co vyrábí jeho startup, je jeden zásadní rozdíl. „Oproti našim konkurentům, kteří se specializují na pěstování bylinek do kuchyně pomocí jednoduché vodní lázně a minerální vaty, jdeme mnohem dál. Plantee umožňuje pěstovat v klasickém substrátu nejen bylinky, ale i zeleninu, včetně té kořenové, bonsaje nebo exotické palmy či citrusy. To je něco, v čem jsme unikátní,“ vysvětluje Zbytek, který by rád takové zařízení dodal v průběhu příštího roku a půl zhruba dvěma tisícům zákazníků.

V přepočtu se jedná o dodávku skleníků za zhruba 40 milionů korun, což je ambiciózní plán, k jehož uskutečnění bude Zbytek muset najít další investory a partnery. Od nich bude potřebovat 1,4 milionu dolarů, tedy asi 33 milionů korun, a pomoc s pronikáním na nové trhy. Proto startup nyní začal oslovovat potenciální investory, přičemž míří do západní Evropy, ale i na Tchaj-wan či do amerického Silicon Valley.

„Ve hře je i přesun naší základny do USA,“ prozrazuje Zbytek. „Jsme si jisti, že částku vybereme. Máme vytipovaných více potenciálních investorů, od VC fondů přes strategické partnery ve formě průmyslových firem, kteří už o Plantee projevili předběžný zájem. Díky našemu pre-seed investorovi Agro CS jsme navíc velice flexibilní a můžeme si dovolit na toho správného počkat,“ uzavírá zakladatel Plantee.