Když vám sláva ničí život aneb Raketový růst a tragický pád hvězdného Liama Payna

Vyrovnávat se se slávou a penězi, když se stanete extrémně populárními již před patnáctinami, není jednoduché pro nikoho. Liam Payne toho byl zářným příkladem. Ve své kariéře si pětina One Direction, jednoho z největších boybandů všech dob, prošla několika zásadními momenty. Některé byly skvělé, jiné horší. Až to došlo do bodu, kdy už se svým životem nic neudělá. Co ale předcházelo vývoji ke hvězdě světového formátu, která tragicky padla na zem?

The X Factor

Nebýt televizní pěvecké soutěže The X Factor, Liamův život by měl naprosto odlišný spád. Poprvé se jí účastnil v roce 2008, kdy mu bylo čtrnáct – a byť ukázal talent, porota ho nepustila do dalších kol, protože nevěřila, že by psychicky zvládl slávu, která by na něj čekala. Řekla mu, ať se vrátí o dva roky později.

The X Factor podruhé

V šestnácti letech přišel do soutěže znovu a porotu i diváky si naprosto získal. Prošel proto do dalšího kola, kde mu ale doporučili, aby se spojil s dalšími zajímavými mladými zpěváky a utvořil kapelu, která by měla násobně větší potenciál uspět. Původně všichni chtěli jet sólo, dali ale na rady, které k nim proudily – a pak ovládli svět.

Foto: Depositphotos One Direction

One Direction

Liam se v přímém přenosu spojil se Zaynem Malikem, Niallem Horanem, Harrym Stylesem a Louisem Tomlinsonem, se kterými vytvořil uskupení One Direction. V soutěži sice skončili třetí, ale ani to jim nezabránilo, aby se velmi rychle stali miláčky náctiletých po celém světě. Jako kdyby se spojilo pět Justinů Bieberů.

Celosvětový fame

Za dobu šesti let nahráli pět studiových desek a nespočet velkých singlů jako What Makes You Beautiful, Story of My Life nebo Night Changes. Stali se jedním z nejprodávanějších boybandů všech dob se skóre přes sedmdesát milionů prodaných kopií alb. Bourali žebříčky nejen v domovské Velké Británii, ale také ve Spojených státech.

Čas na sólo dráhu

V roce 2015 z kapely odešel Zayn Malik, který už nezvládal stres a trpěl úzkostmi, kluci ale pokračovali dál ve čtyřech. Trvalo zhruba rok, než One Direction oznámili definitivní rozpad, což minimálně Liama silně zasáhlo. Byl s parťáky úzce spjatý a považoval je za své starší bráchy. Hudební kariéry se ale nechtěl vzdát, proto se vydal na sólovou dráhu.

Střet s realitou

Liam si čím dál více uvědomoval svou slávu, která zdaleka nepřinášela jen šťastné okamžiky. Těžce snášel neodbytné paparazzi, kteří mu nedopřávali soukromí. Často si nevěděl rady s obrovskými zástupy fanynek, které byly možná ještě neodbytnější. Sám řekl, že to „začalo být trochu temné a zvrácené“. Bojoval i se závislostí na alkoholu.

Strip That Down

Strip That Down se stalo jeho prvním sólovým singlem. Vyšel před létem v roce 2017, nahrál ho spolu s rapperem Quavem a po textové stránce mu s ním pomáhal mimo jiné Ed Sheeran. Skladba měla vřelé přijetí, umístila se na předních příčkách žebříčků a pro mnohé byla potvrzením, že to Liam s dráhou sólo interpreta myslí vážně.

Narození syna

V roce 2017 se mu také narodil syn Bear, který mu do života přinesl nový smysl. Vždycky chtěl být mladým otcem, několikrát ale přiznal, že v jeho profesním i mentálním rozpoložení nebylo jednoduché dítě vychovávat.

LP1

V roce 2019 vyšlo jeho debutové album s názvem LP1, které vedle Strip That Down obsahovalo další hity jak Get Low nebo Bedroom Floor. Kritiky ale nebylo přijato příliš dobře, ani v žebříčcích nezářilo a okupovalo vesměs spodní část TOP 20. Poměrně slabé byly i prodeje, které se uvádí v počtu okolo jedenácti milionů kopií.

Ve stínu ostatních

Na sólovou dráhu se vydali všichni členové One Direction, podle fanoušků a čísel z nich ale nejhůře vycházel právě Liam, jehož zmíněný debut v podobě LP1 neobstál u kritiků. Nejmladší člen někdejšího boybandu tak byl ve stínu jak Zayna Malika, tak například Harryho Stylese, který je dnes nejúspěšnějším umělcem z One Direction.

Druhá deska

Letos se Liam chystal na nahrávání druhého sólového alba, kterým si chtěl napravil reputaci a ideálně se přiblížit svým bývalým kolegům z kapely. Místo toho ale byla jeho očekávaná deska pozastavena a vydavatelství Universal Music, pod kterým byl upsán, mu vypovědělo smlouvu. Začátkem měsíce ho měl opustit i jeho PR manažer.

Mentální problémy

V jeho hlavě se často odehrávaly děsivé scénáře spojené se smrtí. Jak několikrát zmínil, bojoval s úzkostmi, strachem a osamělostí, čím dál více se v něm bily sebevražedné sklony. Podle zahraničních médií měl mít problémy i ve svém soukromí po rozchodu se svou partnerkou Mayou Henry.

Smrt

Ve středu 16. října Liam zemřel. Stalo se tak v argentinském Buenos Aires, kam přijel na koncert Nialla Horana z One Direction. Měl vypadnout z balkónu svého hotelového pokoje ve třetím patře. Spekuluje se o tom, že byl pod silným vlivem alkoholu a drog. Bylo mu jednatřicet let.