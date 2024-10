Sáhněme si pro hlasy Pirátů a Starostů. Kandidujme s Fialou, ale připravme se na opozici, říká Grolich

Uložit 0

Jan Grolich (KDU-ČSL) na jižní Moravě během krajských voleb dokázal získat téměř 40 procent hlasů – mimo jiné tím, že dlouholetou komunikací s voliči, která zahrnuje třeba vlastní podcast nebo videoskeče s hnidopišským alter egem Panem Kšiltovkou, oslovil i dřívější voliče Pirátů a hnutí STAN.

„Pro naše koaliční plány bylo málem ohrožující, jak moc jsme voliče k nám přetáhli. Cesta tady je, a když se bude komunikovat a pracovat způsobem, jak jsme to dělali na jižní Moravě, se značkou Spolu, případně se samostatnou značkou lidovců, tak to možné je,“ říká Grolich k šancím porazit sílící hnutí ANO, které zatím suverénně kráčí k vítězství ve sněmovních volbách plánovaných na příští rok. Celý rozhovor pro podcast Crunch sledujte ve videu výše, na Spotify nebo Youtube.

Grolicha řada stranických kolegů a komentátorů po volbách vyzývala, aby se chopil lidoveckého kormidla. Od pátku si KDU-ČSL volí v Olomouci nové vedení – přesněji staronové. Největší šanci na zvolení má stávající šéf a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr zemědělství Marek Výborný, který už dříve stranu také vedl. Do boje se přihlásil ještě konzervativní senátor Jiří Čunek, který byl šéfem partaje v letech 2006 až 2009.

„Na sjezdu je klíčové zvolit jednotný tým do vedení strany, bez ohledu na to, kdo bude zvolen předsedou. Osobně si myslím, že větší šance má Marek Výborný. Důležité je, aby mu byl navolen silný tým, který mu vyhovuje, žádné vyvažování mezi liberálnějším a konzervativnějším křídlem strany,“ tvrdí Grolich.

Foto: CzechCrunch Jihomoravský hejtman a člen KDU-ČSL Jan Grolich byl hostem podcastu Crunch

Úspěšný regionální politik se celkem rychle po volbách rozhodl, že sám do čela lidovců kandidovat nechce. Zatím. „Nevím, jestli jsem vlastně schopný dělat politiku na celostátní úrovni. Uvědomuju si své limity. Pro mě je ideální scénář, když mi řeknou: Grolichu, zůstaň na Moravě. Mně by se teď těžko komunikovalo a obhajovalo, jak tu vládní strany uplynulé tři roky jednaly. Procesní vítězství při jednání ve sněmovně, kdy totálně blokujete opozici – to je mi cizí,“ vypočítává důvody.

Nevylučuje ovšem, že jeho čas nepřijde. „Když vyhraje ANO a bude tady vládnout s SPD, půjdeme maďarskou či slovenskou cestou, tak to bych startoval,“ říká Grolich k zapojení do celostátní politiky.

Kandidujme s Fialou, ale připravme se na opozici

Grolich je přesvědčen, že KDU-ČSL má potenciál od pravicově smýšlejících lidí přes středové voliče až po ty s levicovější orientací. „Tady jsou teď dvě party – antiBabiš a antiFiala. Není tu vlastně žádná strana, která by říkala, že nekandiduje proti tomu nebo proti tomu, a oslovovala voliče z různých částí politického spektra,“ tvrdí. „Lidovci jsou zdravě konzervativní strana, která chápe moderní svět a dokáže v něm dobře komunikovat. Za liberály nás nepovažuje snad nikdo,“ dodává.

Samostatné preference strany podle aktuálního volebního modelu STEM ovšem naznačují, že tuto vizi by ocenilo pouze 3,5 procenta voličů. I podle Grolicha je logické, že koalice Spolu bude dál pokračovat společně. A že ji povede dál premiér Petr Fiala.

„Marketéři budou sice říkat, že by to chtělo novou tvář, protože ano, vláda má vysokou míru nepopularity, ale v politické realitě si vůbec nedokážu představit, že by stávající premiér skončil jen tak. Co se ale může stát, je, že Spolu volby prohraje, koalice se rozpadne a najednou budou fungovat tři samostatné opoziční strany. Každá si pak bude hledat svou vlastní cestu a příběh. A v tom vidím velký potenciál,“ dodává Grolich.

