Nešťastný start, poté senzace! Česká tenistka Barbora Krejčíková je ve finále Wimbledonu

Česká tenistka Barbora Krejčíková si připsala další cenné vítězství, které ji posouvá do finále slavného Wimbledonu. Kazachstánskou hráčku Jelenu Rybakinovou porazila 2:1 na sety, díky čemuž má Česká republika po roce další zástupkyni v jednom z hlavních turnajů sezóny. Ve finále vyzve Krejčíková Italku Jasminu Paoliniovou.

Barbora Krejčíková nezačala semifinálové utkání úplně šťastně. V prvním setu prohrávala 4:0 a zdálo se, že nadějím na postup do finále Wimbledonu je konec. Rodačka z Brna se ale i přes ztracený set vzchopila a následující dva sety vyhrála 6:3 a 6:4. Před utkáním byla navíc sázkovými kancelářemi považována za jasnou outsiderku.

Ostatně se není čemu divit. Proti české hráčce se totiž postavila slušně rozjetá Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která je v žebříčku WTA na čtvrté pozici. Krejčíková je pro srovnání až na dvaatřicáté příčce. Co ale na tom, když semifinále nakonec urvala na svou stranu – a teď se bude soustředit na sobotu, kdy na ni čeká klíčový zápas kariéry.

BARBORA KREJCIKOVA IS A WIMBLEDON FINALIST 🇨🇿

The Czech comes from a set down to beat 2022 champion Elena Rybakina 3-6, 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Yo57VVuC4T

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024