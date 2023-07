Markéta Vondroušová to dokázala! Vyhrála Wimbledon a vstupuje mezi české legendy

Český tenis se dočkal dalšího významného úspěchu – a teď se o něj postarala Markéta Vondroušová. To, co se jí nepodařilo před čtyřmi roky na French Open, si dnes vynahradila na věhlasném Wimbledonu, kde ve finále porazila mírně favorizovanou Urs Džábirovou. Z londýnského All England Clubu si tak odváží tu nejcennější trofej.

Markétě Vondroušové se před startem Wimbledonu, jednoho ze čtyř hlavních tenisových turnajů sezóny, nedávalo příliš mnoho šancí na tak velký úspěch. Ovšem poté, co senzačně v semifinále porazila ukrajinskou hráčku Elinu Svitolinovou, se názory sportovní veřejnosti velmi rychle změnily. Pak už jen ve finále stačilo porazit světovou šestku Urs Džábirovou a prestižní trofej by byla doma.

Přesně to se stalo. Vondroušová udolala tuniskou tenistku ve dvou setech (6:4 a 6:4) a do svých statistik si zapisuje první grandslamový titul v kariéře. Na dosah měla trofej v roce 2019 na pařížském French Open, z finále ale odešla poražena od australské hráčky Ashleigh Bartyové. Teď už jí ale mísu Venus Rosewater nikdo nevezme.

Marketa’s magical moment 🏆 Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies‘ singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Zároveň se rodačka ze Sokolova zapsala mezi tuzemské tenisové legendy. Je teprve třetí českou reprezentantkou, která věhlasný Wimbledon kdy vyhrála. V roce 1998 to byla Jana Novotná, v letech 2011 a 2014 pak Petra Kvitová. Pro Vondroušovou jde navíc o vůbec první titul na grandslamových turnajích, dosud nejlépe skončila právě ve finále Roland-Garros před čtyřmi lety.

Na kontě má mimo jiné stříbrnou medaili z dvouhry na letní olympiádě v Tokiu, přičemž na okruhu WTA Tour dosud vyhrála jeden singlový turnaj, když uspěla na Ladies Open Biel Bienne v roce 2017. Trofej z Wimbledonu je ale pochopitelně mnohonásobně zvučnější a posouvá Vondroušovou do elitního klubu českých tenistek.

Není tomu navíc tak dávno, co jsme s podobným nadšením sledovali i jízdu české tenistky Karolíny Muchové na letošním French Open, v rámci kterého se dostala do finále, na favorizovanou Polku Igu Šwiatekovou ale nestačila. I přesto šlo o její životní úspěch.