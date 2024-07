Skleněná soška za milion přispěla k rekordní aukci Nadace Via. Aktivní občané získají přes 8 milionů

Uložit 0

Exkluzivní šperky, jedinečná umělecká a designová díla i neobyčejné zážitky. To byly hlavní předměty červnové benefiční aukce pro Nadaci Via. Šlo v pořadí již o sedmnáctý ročník, který překonal všechny dosavadní rekordy. Výtěžek přesahující 8,6 milionu korun umožní podpořit aktivní lidi, kteří pečují o své okolí, budují dobrá sousedství a oživují česká města a obce. Aukční hvězdou večera se stala skleněná soška Motýlie, která vzešla ze spolupráce Martina Janeckého a Františka Skály. Tento sběratelský kousek, který se běžně nedá koupit, se vydražil za rekordních 1 010 000 korun.

Druhou nejvýše draženou položkou byly náušnice z bílého zlata s diamanty a turmalíny, které přímo pro benefiční večer vyrobila značka Korbička. Exkluzivní šperky našly svého majitele za 600 tisíc korun. Na aukci nechyběla ani výjimečná díla předních českých umělců a designérů. Obraz Summer Bouquet od Martina Krajce se vydražil za 330 tisíc korun a ručně foukaná unikátní váza Traces ze sklárny Rückl získala nového majitele za 220 tisíc korun.

„Součástí našich dobročinných aukcí je také takzvaná Velká vlna filantropie, kdy se dražitelé nepřebíjí, ale jejich příspěvky se sčítají. Součástí dražby tak může být každý,“ vysvětluje ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco a dodává, že i Velká vlna letos pokořila rekordy minulých let. „Na podporu lídrů českých měst a vsí jsme získali 2,5 milionu korun a za to všem dražitelům děkujeme,“ doplňuje ředitel Nadace Via.

Nezávislá česká nadace za šestadvacet let své existence podpořila přes devět tisíc projektů. Díky online platformě Darujme.cz navíc zprostředkovala přes dvě miliardy korun neziskovým organizacím. Jen v loňském roce Nadace Via podpořila 861 projektů částkou 55,2 milionu korun, z toho přes pět stovek příběhů lidí, spolků a organizací, které ve všech českých regionech mění místa, kde žijí, k lepšímu.

„Věříme, že předpokladem k tomu, aby Česko bylo sebevědomou a svobodnou zemí, je právě společnost aktivních lidí. Proto je podporujeme granty, konzultacemi na míru a nabídkou vzdělávání,“ říká Mihalco. Součástí červnové Dobročinné aukce, která v součtu vynesla rekordní sumu ve výši 8 637 000 korun, byly také neobyčejné zážitky.

Například unikátní prohlídka výstavby nové trasy metra začínala s vyvolávací cenou pět tisíc korun, aby byla vydražena za 300 tisíc. Další dražitelé se zase podívají s Českou filharmonií do New Yorku, do Allianz Areny na fotbalový zápas Bayernu Mnichov nebo na letní olympiádu v Paříži.