Škodovka není Tesla. Daří se nám, ale tak rychlý přechod na elektromobilitu je nereálný, říká Jahn

Škoda Auto po krizových covidových letech zažívá zlaté časy, v Evropě se vyšplhala dokonce na čtvrtou příčku v prodejnosti. „V současné době se nám extrémně daří. Máme za sebou jedno z nejlepších období za posledních 30 let, kdy je Škoda součástí koncernu Volkswagen. Ale musíme se dívat do budoucna, vidíme, že ta situace se bude komplikovat. Snažíme se přinášet inovace i lobbovat za prostředí, které pro nás bude přijatelné,“ říká Martin Jahn, člen představenstva automobilky v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Pusťte si ho ve videu výše nebo na YouTube, Spotify či Apple Podcasts.

Naráží na rok 2035, kdy mají automobilky na trh začít dodávat už jen vozy s nulovými emisemi. Zájem zákazníků ve střední a východní Evropě o elektromobily ovšem poslední rok neroste tak rychle, jak se očekávalo. Tradiční automobilky nyní podle Jahna volí mezi investicemi do tradičních spalovacích motorů, které zákazníci stále vyhledávají, a rozvoje nových technologií na čistý pohon.

„Ty prodejní cíle neplní nikdo. V Evropě letos klesají prodeje i Tesle. Počítalo se, že celoevropský podíl elektromobilů letos poroste na 20 %, ale naopak došlo k poklesu, jsme okolo 14 %. Abychom příští rok splnili nové emisní limity, potřebujeme, aby ten celkový trh v Evropě byl někde na úrovni nějakých 25 – 30 %, což se z dnešního pohledu zdá nereálné,“ říká Jahn.

Zároveň odmítá, že by hlavním důvodem byla neatraktivní cenová nabídka elektrických vozů. Škoda nedávno představila Elroq, elektrickou verzi Karoqu, která v té nejzákladnější verzi stojí 799 000 korun.

„Může si koupit levnější čínský vůz, ale to opravdu není o ceně – určitý typ zákazníků elektrický vůz zatím nechce nebo nebude chtít. Já jsem loni jezdil Enyaqem na hory do Rakouska bez problémů, ale někdo ten životní rytmus dobíjení auta podřizovat nechce. Pomohla by určitě lepší, rozšířenější infrastruktura, ale je to trochu slepice, nebo vejce. Ten byznys se nerozjíždí tak daleko ani z pohledu provozovatelů dobíjecích stanic,“ tvrdí.

Otázka je, kdo přechod na elektromobilitu zaplatí. Na elektrických vozech máme nízké marže.

Datum 2035 tak Jahn považuje za nereálné a doufá, že se unijní „politické zadání“ ještě změní. Český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na konci září prohlásil, že by se měla revize konce spalovacích motorů uskutečnit dříve, než v původně plánovaném roce 2026. Jahn se obává, že rychlý přechod na čistý pohon ještě více otevírá dveře čínské konkurenci, která je silně podporována tamní vládou a zaměřena primárně na elektromobilitu.

„Otázka je, kdo to také zaplatí. Zákazník to ochoten dělat není a nemá ani tak velký zájem o tu technologii jako takovou. My na elektrických vozech máme relativně nízké marže a ta profitabilita se odvíjí zejména od těch vozů se spalovacími motory. Pokud bychom to měli plně platit, tak budeme mít poměrně dlouhou dobu tak nízký zisk, že nebudeme schopni dále tu transformaci zainvestovat,“ prohlašuje i přesto, že Škodovka má letos rekordní profit. Provozní zisk automobilky v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostl o více než třetinu na 1,699 miliardy eur z 1,260 miliardy eur za stejné loňské období.

Proč se česká automobilka vlastněná německým VW nemůže inspirovat třeba u Elona Muska?

„Tesla byla jediná, které se ten komplet elektrický setup povedl – ostatní elektrické automobilky buď již zkrachovaly, nebo jsou na pokraji bankrotu. Na druhou stranu je něco jiného vytvořit startup, kterému se toho hodně odpustí, nebo se snažit do nové technologie přijít. Velká firma si prostě musí dávat mnohem větší pozor na to, aby neudělala chybu, má zodpovědnost za staré výrobní závody a kontrakty. Továrny, které Tesla postavila, dostaly poměrně vysoké státní pobídky, ať už to bylo ve Spojených státech, Evropě nebo v Číně – ty větší tradiční firmy prostě jsou vždycky trošku v jiné pozici,“ říká Martin Jahn.

