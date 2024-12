Školné, privatizace a konec „strejcokracie“. Ostravský politik nabízí radikální recept, jak nakopnout ODS

Uložit 0

Radim Ivan, 34letý člen ODS a místostarosta Ostravy-Jih, je v posledních měsících slyšet. Na síti X přísně glosuje kroky vlády, kterou vede „jeho“ předseda Petr Fiala, a do toho dává recepty na nastartování Česka i své strany. Stojí za iniciativou Česko.plus, která nabízí návody, jak modernizovat zemi a „posunout ji na úroveň Česko+“.

Zavést školné na VŠ, poplatky u doktora a možnost lepších služeb, zrušit průběžný důchodový systém, omezit námitky proti výstavbě, prodat Budvar a „povolit“ krypto – to hlásá Radim Ivan v připíchnutém tweetu v záhlaví svého profilu na X. „Raději budu mít tvrdé a radikální vize, které budu postupně vysvětlovat, než kompromisní návrhy, které ve finále neuspokojí nikoho,“ říká ostravský politik v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Celý rozhovor si pusťte ve videu, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Ivan přiznává, že v rámci domovské ODS se jeho návrhy nesetkávají vždy s nadšením. „Čím víc lidí štvu, tím víc lidí mé myšlenky oceňuje,“ říká. Co je podle něj nutné pro nakopnutí největší vládní strany? Níže shrnujeme hlavní body z rozhovoru.

Místo konsenzu jasné priority

Radim Ivan kritizuje současný program koalice SPOLU za to, že je příliš „nemastný neslaný“ a snaží se zavděčit všem. „Nikdo předtím takový velký koaliční projekt v Česku nedělal. Mysleli jsme si, že na všech tématech musíme udělat kompromis, ale ten přístup podle mě úplně nefunguje,“ říká Ivan. Navrhuje, aby každá strana v koalici přinesla 3-4 priority, které jsou pro ni zásadní, i když se nebudou líbit koaličním partnerům. Tím by se zajistilo, že každá strana prosadí alespoň část svého programu a osloví své voliče.

Léčba Stroukalem

Radim Ivan otevřeně nevyzývá k výměně na postu šéfa ODS. „Je ale zásadní, aby si Petr Fiala vytáhl do vedení nové tváře. Tomu by se měla věnovat celá koalice,“ tvrdí. Podle Ivana nemusí jít o celostátně známá jména, ale osobnosti, které jsou oblíbené ve specifických komunitách. Jako příklad uvádí ekonoma Dominika Stroukala, který se těší velké popularitě a respektu v kryptokomunitě. „Nechci mu dávat polibek smrti, ale on by se mi v ODS moc líbil. Mimochodem, přesně takhle to dělá v jižních Čechách Martin Kuba. Na kandidátce má známé tváře z toho regionu, které mu nesou ten nutný ‚fame‘,“ říká o jihočeském hejtmanovi, který letos jako jeden z mála lídrů ODS zazářil v krajských volbách.

Afuera!

Ivan kritizuje rozbujelost státní správy a navrhuje zrušení některých institucí, které považuje za zbytečné – jako příklad uvádí Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která nedávno rozvířila vody oznámením povinné registrace youtuberů a influencerů. Podivně transponovanou evropskou legislativu nyní hasí ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Tohle je příklad instituce, která dělá přešlapy proti lidem. Nechci, aby se svobodní tvůrci někde museli registrovali, tak ji pojďme zrušit,“ říká Ivan o RRTV.

Zrušit by se podle něj dal i CzechTourism, Agentura ochrany přírody a krajiny nebo různé krajské agentury. „Nechci tím rozhodně říct, že nebudeme pomáhat slabším, to v žádném případě. Ale máme tu neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb, které jsou i soukromé. Zkrátka afuera. Svět jde tímhle směrem,“ poukazuje na politické úspěchy nepředvídatelných, ale radikálních lídrů jako Javier Milei nebo Donald Trump.

Konec strejcokracie

Ivan kritizuje „strejcokracii“ uvnitř ODS a vyzývá k posílení vlivu členů a voličů na chod strany. Věří, že je důležité opírat se o podporu širší členské základny a naslouchat jejich názorům. „Strejcokracie znamená, že něco si domluvím tady s Frantou, pomůžu mu, a ten naopak podpoří mě. Těch lidí dole nebo voličů se nemusí moc ptát. Tohle se mění a čím dál tím víc lidí chápe, že se musí opírat o konkrétní komunity a skupiny,“ tvrdí Ivan.

Uvědomuje si, že realizace těchto vizí nebude jednoduchá a setká se s odporem uvnitř i vně strany. Věří ale, že pokud ODS chce v budoucnu uspět, musí se těmto výzvám postavit čelem. V opačném případě hrozí, že strana ztratí svou identitu a voliče, podobně jako sociální demokracie