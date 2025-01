Šokovalo mě, co vše děti postují, říká Eva Nečasová. Se Sárou vytvořenou umělou inteligencí jim ukáže rizika

Uložit 0

Z instagramového profilu teenagerky Sáry Silné a jejího blogu toho člověk může zjistit mnoho. Například celé její jméno a příjmení, identitu její matky, jak se jmenuje Sářina nejlepší kamarádka a kde bydlí nebo kam chodí obě dvě do školy. Sára je ale naštěstí kompletně vymyšlená. Profil vytvořila jako školní pomůcku Eva Nečasová z organizace AI dětem, neziskové iniciativy složené z pedagogů a expertů v oblasti umělé inteligence, která se zaměřuje na digitální vzdělávání dětí. Inspirovala se přitom účty reálných teenagerů.

Při přípravě hry pro školy projížděla Nečasová profily teenagerů na Instagramu a nestačila se divit. „Byla jsem šokovaná, co děti na sociální sítě postují. Například dvanáctileté dívky se fotí v podprsenkách. Často nemají ani nastavené soukromí, takže to vidí kdokoli. Stejné je to i u aplikací, které sdílí polohu. To je velmi nebezpečné,“ popisuje Nečasová pro CzechCrunch. I proto se nakonec v AI dětem rozhodli věnovat kyberberpečnosti větší pozornost.

„Původně jsme si mysleli, že bude Sára jen jedna z metodik osmidílného seriálu pro mediální výchovu. Ale nakonec jsme se rozhodli, že je to tak silné téma, že ho vyčleníme a vytvoříme několik metodik na kyberbezpečnost,“ říká Nečasová, která je původní profesí výtvarnice a živí se tvorbou počítačových her. Před pár lety jí ale učarovala umělá inteligence a poté, co si sama prošla kurzem k jejímu používání, se rozhodla, že se chce podílet na vytváření vzdělávacích materiálů pro děti ve školách.

Motiv hry je přitom jednoduchý. „Sára je čtrnáctiletá dívka, teenagerka, která má za sebou určitý příběh. Ten příběh vygeneroval ChatGPT. Děti ve škole budou mít za úkol rekonstruovat Sářin poslední rok jen na základě toho, co najdou na internetu z veřejně dostupných dat,“ popisuje Nečasová. Cílem projektu je dětem ukázat, co vše by se dalo i o nich samotných na internetu najít.

