Špatně spal, tak začal vyrábět matrace. Jedna stojí i sto tisíc a chystá se i rostlinná varianta

Damašek berou od belgické firmy, ovčí vlna je z francouzských chovů, koňské žíně, velbloudí vlna a hedvábí zase z německého podniku, který má tradici táhnoucí se až k roku 1860. Když všechny materiály, které používají, vyjmenujete, připadáte si jako na hodně starém orientálním trhu. Tohle všechno ale slouží k výrobě řemeslných matrací Dorsen ze severu Čech, které před rokem založil teprve čtyřiadvacetiletý Vojtěch Prade.

„Léta jsem měl problémy se spánkem – a pak jsem vyměnil obyčejnou matraci za dobrou. Díky tomu jsem si uvědomil, jak moc dokáže kvalitní matrace změnit lidem život,“ vypráví pro CzechCrunch Prade, který se dřív zabýval produkcí videí. Rodina ale očekávala, že se bude angažovat v její firmě Dorint, která se specializuje na luxusní kuchyně a koupelny. Ložnice chyběly, a tak se problémy se spánkem a rodinné očekávání spojily v jedno.

Název nové firmy vznikl složeninou počátečních písmen názvu Dorint a slova sen, což odkazuje na spánek a snění. „Do projektu jsem vložil veškeré své úspory. Dorsen by ale nevznikl bez obrovské podpory mojí rodiny, která mi poskytla nejen chybějící finance, ale i prostor,“ vypráví Prade. Výhodou je i to, že obchodně obě společnosti spolupracují, a tak Dorsen využívá showroomů Dorintu a svoje matrace, ale i postele, vystavuje tam.

První rok podnikání dopadl prý nad očekávání dobře. „Pomohlo nám to, že každý, kdo si matraci koupil, ji nadšeně doporučoval dál. My jsme díky tomu mohli postupně navyšovat výrobní kapacity. I tak byl první rok náročný,“ vypráví Prade s tím, že vzhledem k pořizování strojů a dalšího vybavení budou za uplynulý rok ve ztrátě, do konce roku se každopádně chtějí dostat na výrobu sto matrací měsíčně. Aktuálně se soustředí především na zakázky.

Důležitou roli v nové firmě ale sehrál i zmíněný prostor, který dala rodina k dispozici. Je to stará truhlárna, která se využívá už po několik generací. Nachází se v Lučanech nad Nisou a jde o průmyslovou stavbu z první poloviny devatenáctého století. S novým podnikáním se ji majitel firmy rozhodl začít postupně rekonstruovat.

„Znám tu truhlárnu celý svůj život, jako dítě jsem si v ní často hrál, zatímco táta a děda pracovali. Teď znovu získává svůj industriální půvab z první poloviny devatenáctého století,“ vypráví podnikatel s tím, že truhlářství se v rodině předává už po čtyři generace.

Rekonstrukce budovy je pak podle něj běh na dlouhou trať, na postupnou přestavbu interiéru, technické zázemí, vybudování showroomu či opravu fasády a oken už ale padly dva miliony korun. „Když si k nám člověk přijede vyzkoušet matraci, čeká ho také exkurze po výrobě. Chceme, aby zákazníci viděli, jak naše matrace vznikají,“ dodává dnes už pětadvacetiletý podnikatel.

Všechny zmíněné materiály Dorsen na výrobu matrací skutečně používá a Prade se k nim dostal skrze nábytkové veletrhy. Jde o materiály přírodní, které mají zajistit velkou prodyšnost, odolnost a také vysoký komfort. Matrace vyrábějí pružinové, při správné péči, což znamená zejména pravidelné otáčení a také použití chrániče matrace, by měly vydržet i desítky let. Klíčové jsou ale prý pružiny. V jedné matraci se jich nachází až dvanáct tisíc, ty pak poskytují nocležníkovi oporu a uleví páteři.

„Spánek má vliv na zdraví i psychiku, přesto mnoho lidí nad výběrem matrace moc nepřemýšlí a kouká hlavně na cenovku. To bych chtěl změnit a ukázat lidem, že stojí za to do spánku investovat. A pak sledovat, co všechno se v jejich životě zlepší,“ říká majitel Dorsenu. Levná záležitost jeho matrace opravdu nejsou, cena základní začíná na nižších desítkách tisíc, cena ultraprémiové se pak může vyšplhat i přes sto tisíc korun. Matrace se v Dorsenu kupují víc, pořídit se tu ale dá také čalouněná, kovová nebo dřevěná postel. I ty se vyrábí na míru.

V plánu je nyní dostat se z Česka i na německý, polský a slovenský trh, pomoci by s tím podle Pradeho mohla i strategická poloha na severu Čech. Otevřít chce Dorsen také dva nové showroomy, jeden přímo ve výrobě a druhý v Brně. Představit plánuje rovněž vlastní kolekci lůžkovin a dalších doplňků do ložnice. Už teď firma chystá například také veganskou verzi svých matrací, kde ovčí vlnu, koňské žíně a další vlákna zvířecího původu nahradí rostlinné alternativy.