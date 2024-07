SsangYong chystá další stylovku za rozumné peníze. Actyon se zhlédl ve velkých SUV z Německa

Uložit 0

Jihokorejská automobilka SsangYong si stanovila vcelku jednoduchou, ale velmi úspěšnou strategii – nabízet zákazníkům vozy, které na první pohled působí podstatně dráž, než za kolik je automobilka ve skutečnosti nabízí. Po modelech Rexton a Torres tak nyní odhalila znovuoživený Actyon, stylové SUV, které se tváří, že by mohlo dělat konkurenci modelům od Audi či Land Roveru.

Model Actyon není u SsangYongu, který od roku 2022 spadá pod KG Mobility, úplně neznámé jméno. Původní Actyon byl prapodivnou hříčkou automobilového průmyslu. Můžeme se jen domnívat, čím byli posilněni autoři jeho designu i ti, kdo celou věc nakonec pustili na trh, kde byl k dostání od roku 2005 do roku 2011. Jedno se musí původnímu Actyonu nechat – ve své době byl průkopníkem segmentu SUV kupé a také výrazného vzhledu.

Nutno podotknout, že tentokrát to dopadlo podstatně lépe než minule. Výrazný je i nový Actyon, naštěstí u svého předchůdce nic dalšího nehledá a raději navazuje na model Torres. Ten jsme měli možnost otestovat na vlastní kůži a po designové stránce se jedná o velmi povedenou záležitost.

Nový Actyon tak má dobré základy, které dále rozvíjí svým vlastním způsobem. Určitou podobnost s Torresem můžeme hledat především na přední masce u světlometů, které také využívají podobného světelného podpisu. Nový Actyon k tomu navíc přidává celou řadu detailů, jako je čelní panel tvořený množstvím svítících horizontálních linek, které opticky propojují oba světlomety. Maska se spoléhá spíše na lakovanou karoserii než na nejrůznější vdechy a mřížky, což napovídá, že bychom se mohli dočkat i plně elektrické verze modelu. Ostatně elektrický Torres je už k mání i na českém trhu.

Atraktivní je i boční profil vozu, který působí dynamickým dojmem připomínajícím některá SUV německé výroby. Zaujme hlavně zpracování zadních partií, ze kterých je znát maximální snaha inženýrů dopřát vozu co nejvíc úložného prostoru. Ani zde si designéři neodpustili speciální prvek v zadní části vozu. Ten odděluje C sloupek od střechy a výsledek vypadá podstatně lépe než optické dělení zádě pomocí barevně odlišného C sloupku v případě Torresu.

O něco lépe zvládnutá je i záď vozu, která koresponduje s pojetím přídě, je však výrazně minimalističtější, možná by se dalo říci přímo spartánská. Jediným výraznějším prvkem je centrální nápis Actyon vycentrovaný mezi zadními lampami. Ty doplňují další dva světelné panely umístěné za masivními blatníky, se kterými jsou opticky propojeny pomocí černé lišty.

Naopak v interiéru servíruje SsangYong v podstatě to samé, co ve zmíněné elektrické verzi Torresu. Středobodem se stává dvojice na sebe navazujících displejů, kdy na jeden připadá funkce digitálního přístrojového štítu a na druhý vykreslování rozhraní infotainmentu. Na rozdíl od modelu Rexton, který má interiér doslova zaplavený manuálními ovladači a tlačítky, jich je v novém Actyonu pomálu a většina z nich je koncentrovaná na nově přepracovaném volantu.

Jihokorejci prozatím odhalili verzi určenou pro domácí trh, jejíž prodeje by měly začít ještě v tomto roce. Lze však předpokládat, že nový Actyon dorazí i do Evropy, tedy i na český trh. Pro ten jihokorejský je vybavený 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 120 kW. Jedná se o stejnou pohonnou jednotku, se kterou je se u nás nabízí i Torres. V něm se jedná o motor poměrně žíznivý a nepříliš dynamický.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak jej inženýři naladí pro potřeby Actyonu, který se svou velikostí zařadí mezi oba zmíněné modely. Bylo by příjemné, kdyby se novinka mezi ně vměstnala i z pohledu ceny, kdy Torres začíná na částce 700 tisíc a Rexton na 900 tisících. Nechme se však překvapit.