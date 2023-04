Přepisuje pravidla rodinných SUV. Ssangyong Rexton nabízí spoustu muziky za málo peněz

Podobně jako jinde ve světě, i českým řidičům uhranuly vozy SUV. Mezi nejoblíbenější modely patří u nás ty od automobilky Škoda, na trhu se však dá narazit i na neméně zajímavé alternativy. Patří mezi ně i auta jihokorejské automobilky Ssangyong, která u nás boduje především se svým středně velkým SUV modelem Korando. Kdo by však potřeboval automobil, který spolkne tátu, mámu, děti a celé hospodářství i s kravkou k tomu, tak pro něj je jako dělaný model Rexton. Velké rodinné SUV nabízí mimořádný prostor i nadstandardní výbavu za mimořádně atraktivní cenu.

Do třetice všeho dobrého, řekl si Ssangyong, když se v roce 2019 již potřetí vrátil na český automobilový trh, a to poučen ze svých předchozích chyb. Ty se týkaly především nepříliš atraktivního designu vozů, které navíc prodával za relativně vysoké ceny. Důkazem toho, že Ssangyong pochopil, co si evropský zákazník žádá, je model Rexton. Radost pohledět je nejen na samotný vůz, ale i do jeho ceníku.

Rexton představuje v potravním řetězci jihokorejské automobilky absolutní vrchol – a není se čemu divit. Když jsem jej před sebou uviděl poprvé, působil na mě daleko opulentnějším dojmem než na fotografiích. Přesto se Ssangyongu podařilo vytvořit automobil, který nepůsobí jako nemotorná almara, jeho design je dynamický a prvky, jako jsou chromované detaily v obří mřížce přední masky, vyvolávají dojem luxusu. V tomto ohledu si nezadá ani s některými SUV modely od německých výrobců.

Právě maska na sebe strhává vůbec největší pozornost. Je relativně čistá a jednoduchá, přesto dostatečně nasupená, aby vyvolávala dojem, že tenhle vůz zvládne vše. Ve stejném duchu jí sekunduje také provedení zádě. Grafika zadních lam protahuje boční siluetu až k chromované lince, která podtrhuje chromovaný nápis Rexton.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Přes svou velikost působí Rexton dynamickým dojmem

Jediným místem, kde designová dynamika trochu zpomaluje, je boční silueta, která se ztrácela ve velké ploše bílého lakování, do kterého byl námi testovaný kus zahalen. Největší pozornost tak při bočním pohledu upoutávala dvacetipalcová chromovaná kola, jež působila téměř „gangsta“ dojmem.

Přesto se dá říci, že řidičům, kteří od vozu očekávají nejen utilitu, ale také schopnost zapůsobit na okolí, dokáže Rexton svým vzhledem vyjít vstříc. Na koho ovšem udělá vůz dojem určitě, jsou ostatní členové rodiny. Pětimístná verze nabízí základní objem kufru 1 051 litrů, takže kočárek spolkne jako malinu a stále zbývá dostatek místa i na další zavazadla. Bez problému se dovnitř vejdou jízdní kola, lyže, sáňky a další nadrozměrné harampádí, které s sebou rodina běžně vozí. Jediné, co v případně kufru může naštvat, je šnečí rychlost, s jakou se po stisknutí tlačítka otevírají páté dveře.

To už ale pomalu nahlížíme do kabiny, která v sobě mistrně kombinuje některé tradiční prvky s moderním designem. Než se ovšem do auta nalodíte, čeká vás lehce akrobatický výkon. Nasedaní je díky jeho výšce jiné než u standardních osobáků a chce trochu cviku. V případě nastupování dětských pasažérů či seniorů i trochu pomoci. V tomto ohledu mi Rexton dal vzpomenout na zábavu, kterou si užijete, když nastupujete například do některých picku-upů.

Kabelka na kolech

Byť to není zcela běžné, na první dobrou mě v kabině zaujalo kožené čalounění s prošíváním, které je přítomné nejen na bočnicích sedadel, ale postupně se rozpíná i po kůží čalouněné palubní desce. Prvek dodává interiéru na exkluzivním vzhledu, skoro jako byste se usadili do luxusní kabelky. Tento styl nemusí sedět každému, naštěstí jsou v nabídce i konfigurace, které jsou trochu umírněnější, vybrat by si tak měl každý.

Daleko důležitější je ovšem způsob, jakým jde palubní deska vstříc uživatelskému zážitku. Ten je tak trochu ze staré školy, což ovšem nemusí nutně vadit. Ssangyong vsadil na přítomnost řady manuálních tlačítek, kterých je skutečně hodně, a člověk se musí trochu zorientovat. Díky tomu je ovšem vše ihned po ruce a displej infotainmentu o velikosti necelých deset palců je především o vizuálním zážitku. Je přehledný a dostačující, některé moderní vychytávky mu však přeci jen chybí. A párkrát se mi i stalo, že infotainment během navigování celý zamrznul a musel se automaticky restartovat.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Interiér v kůži je dostupný již v základní variantě vozu

Poměrně archaicky působila záslepka slotu určeného pro SD karty, který se nachází těsně pod displejem navigace. Tyto drobné nedostatky však interiéru díky celkové koncepci a možnostem, které nabízí, rádi odpustíte. Auto vás hýčká vyhříváním volantu i sedadel, která mají i odvětrávání.

Jeden motor, spousta zábavy

Pokud zmíněná vyšší světlá výška bude otravovat při nastupování, během jízdy ji budete kvitovat. Rexton je totiž koncipován jako SUV, které by si mělo poradit nejen s vyžehleným asfaltem, ale posádku zvládne komfortně dopravit i mimo zpevněné cesty. Ovšem tyto schopnosti si vždy žádají určitě kompromisy, které jdou v tomto případě na úkor jízdních vlastností na silnici.

Dieselový čtyřválec o objemu 2,2 litru je v současné době jedinou motorizací, která je s Rextonem nabízena. Moc na výběr není ani v otázce převodovky, která je vždy automatická. Po sešlápnutí pedálu je výkon 149 kW dávkován pozvolna a s rozvahou, nicméně na dvě tuny vážící SUV s offroadovými ambicemi je jízda po asfaltu příjemným zážitkem.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Rextonu se líbí i v tak těžkém terénu, jako jsou rozbité lesní cesty

To se však mění v momentě, kdy se na silnici objeví výmoly a další nerovnosti. Auto přes ně nepřejíždí, ale skáče, což se nepříjemně projevuje i po akustické stránce. Je to dáno podvozkem využívajícím žebřinový rám, který nepatří mezi nejmodernějších technologické výstřelky.

Nicméně právě díky svému podvozku dokáže vůz, který na první dojem nepůsobí příliš offroadovým dojem, nabídnout v terénu velmi pohodlné svezení. Přesvědčili jsme se o tom během projíždění lesní cesty rozbombardované po těžbě stromů. Kam jsme si troufli, tam se choval jako žáci první den ve škole. Poslouchal na slovo a z jeho projevu měl člověk radost.

Co se spotřeby týče, při klidné jízdě se pohybovala okolo osmi litrů. Jakmile jsem se však s vozem dostal na dálnici, apetit narůstal až na hodnoty pohybující se mezi deseti a jedenácti litry. Jedná se o daň za rozměry a váhu vozidla, kterou však musí splácet všichni majitelé podobných silničních kolosů.

Největší zbraň? Cena

Pojďme se však podívat blíže na možná nejsilnější zbraň modelu Rexton od Ssangyongu, kterou je jeho cena. Tohle obří SUV, jež má předpoklady stát se dalším milovaným členem domácnosti, je aktuálně nabízeno od 859 900 korun. Již základní verze má přitom relativně bohatou výbavu, která obsahuje například kožené čalounění či parkovací senzory. Nejvyšší výbavová verze Premium+ je pak k mání od 1 129 000 korun.

Pokud mluvíme o atraktivním velkém rodinném SUV, rozhodně se hodí porovnat Rexton s ostatními modely, které se řadí do stejné kategorie. Cena současné generace Kodiaqu od Škodovky dnes začíná na částce 1 069 900 korun. Kodiaq je oproti Rextonu menší, což platí i pro zavazadlový prostor, a základní motorová jednotka 1.5 TSI nabízí o 39 kW nižší výkon.

Z cenového hlediska se k nabídce Rextonu blíží model Santa Fe od automobilky Hyundai. Jeho cena začíná na částce 899 900 korun, oba vozy si konkurují i v otázce výkonu, nicméně Santa Fe oproti Rextonu výrazně zaostává co do velikosti zavazadlového prostoru.

Rexton se v některých ohledech jeví jako atraktivní volba i v porovnání s modely Sorento od Kii či Land Cruiser od Toyoty. Dá se tak označit za velmi zajímavou volbu pro každého, kdo potřebuje zdolávat cesty všeho druhu, převážet rodinu a všechno co k ní patří, a při tom všem být v naprostém komfortu.