Starbucks má nového šéfa, který si došlápl na práci z domova. A taky další firmy se vrací do kanceláří

Skomírající Starbucks má zachránit nový šéf, který razí jasnou firemní politiku: zaměstnanci, kteří pracují s počítačem, a nikoliv s kávovarem, by měli trávit větší část týdne v kanceláři. Starbucks zároveň není jediný, kdo po covidovém rozvolnění firemní kultury utahuje zpět otěže kancelářské docházky. K podobnému kroku se v příštím roce chystá například i Amazon.

Obří řetězec kaváren za sebou nemá dobrý rok. Podle deníku Financial Times společnost oznámila, že očekává v posledním čtvrtletí letošního roku pokles tržeb. Ty se v období od června do srpna snížily o tři procenta na 9,1 miliardy dolarů (v přepočtu 212,6 miliardy korun). Dlouhodobě se mluví o odlivu zákazníků a o tom, že Starbucks předbíhají jiné firmy – do kávového světa začal ve Spojených státech více šlapat například McDonald’s.

Americký list The New York Times pak připomněl i některé důvody nespokojenosti návštěvníků kávového řetězce: menu je příliš komplikované a na nápoje se dlouho čeká. To jsou zároveň body, které nový CEO Brian Niccol vypichuje ve svém „nástupním“ dopise společnosti.

Padesátiletý Niccol se do ředitelského křesla posadil letos v srpnu. Do té doby byl v čele Chipotle, amerického řetězce rychlého občerstvení, který se specializuje na mexickou kuchyni. Cíl vedení Starbucksu byl jasný – dát Niccolovi prostor, aby v kávovém byznysu zopakoval svůj mexický zázrak.

Když před šesti lety nastupoval do řetězce zaměřeného na burrita a tacos, byla firma ve finanční krizi. Letos v posledním kvartálu ovšem hlásí jedenáctiprocentní růst tržeb a hodnota jejích akcií stoupla za dobu Niccolova působení o osm set procent. „Je to chlápek, který rád spravuje věci a řeší problémy. Ve Starbucksu se nachází v prakticky stejné situaci jako předtím (v Chipotle),“ řekl deníku Financial Times Craig Cappozzo, Niccolův bývalý šéf. Právě on ho přijímal do jeho první práce po škole v drogistickém obru Procter & Gamble.

Jenže jak se říká, „no pain, no gain“ – tedy bez bolesti není růstu. A zatím to vypadá, že „bolet“ to bude Starbucks hodně, mimo jiné i jeho zaměstnance pracující v kancelářích. Niccol se zhruba dva měsíce po svém nástupu nechal podle agentury Bloomberg slyšet, že zaměstnanci by měli být tam, kde jsou schopni dokončit své pracovní úkoly. A že většinou je tím místem kancelář.

Firma spolu s tím ohlásila, že začátkem příštího roku zavádí u zaměstnanců, kteří sedí spíš u klávesnic než kávovarů, povinné tři dny týdně v kanceláři. Pokud pravidlo nebudou dodržovat, mohou být propuštěni. Výjimku mají například lidé s postižením. Niccol zřejmě postupuje podle již ověřené strategie, protože i v Chipotle zavedl během svého působení návrat z home officu do kanceláří, a to dokonce na čtyři dny v týdnu.

Foto: Starbucks Ikonický kelímek Starbucks

Někteří zaměstnanci ale tentokrát přijali nové nařízení s nevolí. Částečně i proto, že sám Brian Niccol tak trochu káže vodu, ale pije víno. Ani on netráví většinu pracovních dní v kanceláři, žije totiž v kalifornském městě Newport Beach. Firma Starbucks ale sídlí v Seattlu, který leží daleko na severu – města jsou od sebe vzdálena vzdušnou čarou zhruba 1 600 kilometrů. Když Starbucks Niccola přijímal, nabídl mu, že se nemusí stěhovat. Může pracovat z místa svého bydliště, kde mu zřídil malou kancelář, a k přesunům jinak využívat firemní letadlo.

Otočka v Amazonu

Kávový gigant ale není jediný, kdo se po covidovém uvolněném období práce odkudkoliv vrací zpět k docházení do kanceláře. Podle serveru Fortune výkonný ředitel Amazonu Andy Jassy ve zprávě pro zaměstnance uvedl, že plnit úkoly ve firmě je stále těžší a práce z domova je jednou z příčin, proč se tak děje. Aby bylo jasné, že to s návratem do kanceláří myslí vážně, obnovil po čtyřech letech trvalé přidělování pracovních stolů zaměstnancům.

Byl to přitom právě Andy Jassy, kdo během pandemie a i po ní propagoval výhody práce z domova, případně různé hybridní modely. „Mám podezření, že mnoho těchto kancelářských budov se začne přizpůsobovat a přejde od prostoru optimalizovaného pro jednotlivé kanceláře nebo oddělené pracovní boxy k formátu ‚hot office‘, kde si vyberete den, kdy přijdete, a poté si rezervujete stůl,“ říkal Jassy v roce 2020 podle serveru Business Insider. Taková praxe se ale očividně neosvědčila.

A nejen ve Starbucksu a Amazonu. Podle serveru Fortune začátkem tohoto roku společnost Dell Technologies například sdělila zaměstnancům, kteří se rozhodli zůstat na home office, že nemusí mít nárok na povýšení. A také banky na Wall Streetu údajně varovaly své pracovníky, že takto si mohou ohrozit své kariérní vyhlídky.