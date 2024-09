Stavět na tomto pozemku se zdálo nemožné. Dnes tu stojí víkendový dům, který otevírá náruč Troskám

Uložit 0

Český ráj nedostal své jméno pro nic za nic. Skutečně se jedná o malebný kout naší země, ve kterém hledají útočiště i řady chatařů a chalupářů. Během víkendů se tu probouzí k životu také novostavba na okraji Hrubé Skály, na pozemku, který vypadal, že na něm nepůjde nic postavit. Projekt byl ale navržen tak, aby harmonizoval s okolní krajinou, kterou pouští přes práh do interiéru skrze velká okna nabízející výhled na zříceninu hradu Trosky.

Dům se nachází na mírném svahu jižně od centra obce Hrubá Skála, který je obklopen historickými i moderními stavbami. Investor si ho vybudoval jako víkendové útočiště a bere si trochu od každého ze svých sousedů. Je moderní, a přesto pracuje s prvky tradiční architektury. Autoři návrhu ze studia New How architekti se zároveň snažili, aby co nejvíce zapadl do přírodního i kulturního kontextu okolí.

Jednopodlažní stavba s konstrukcí z dřevěných CLT panelů je opatřena sedlovou střechou, která je jedním z odkazů na architekturu regionu. Mezi další patří kamenný obklad betonových bloků, ze kterých bylo vytvořeno podsklepení pomáhající objektu zapadnout do svažitého terénu.

Právě zakládání stavby se ukázalo být jednou z největších výzev. Svah byl totiž dlouhá léta z důvodu vysoké nestability považován za nepoužitelný. Architekti to ale vyřešili tak, že využili osmnáct pilotů o průměru 80 centimetrů.

Objekt má půdorys do široka rozevřeného písmene V. Ten byl zvolen coby reakce na úzký tvar pozemku, zároveň však domu propůjčuje co možná největší panoramatické výhledy na krajinu Českého ráje.

Ty jsou servírovány v obytných, na jih orientovaných prostorech domu, tvořených společenskou místností s vloženým patrem, kuchyní, obývacím a dětským pokojem a ložnicí. Další pokoje se nacházejí v podkroví. Z obytných prostor směrem k Troskám vystupuje z domu terasa, která smazává hranici mezi exteriérem a interiérem.

Podobně jako exteriér pracuje i interiér domu s tóny světlého dřeva, které doplňuje o černé či tmavě šedé detaily. Dřevo tvoří jednotlivé stěny a příčky, domem se proplétají trámy a podhledy jsou tvořeny deskami z dřevotřísky. To vše doplňují některé kusy nábytku též vyrobené z masivu.

Matnou šeď do interiéru vnáší stěrková podlaha, kterou zkrášlují černé a šedé doplňky, jako je sedací souprava a židle, osvětlení či kuchyňská linka. Tmavě matné jsou také rámy velkoformátových oken, které do interiéru vpouští velké množství denního světla. A v podobném barevném duchu se nese i koupelna domu.