Světový youtuber z Košic je zpět. Aby nedlužil 20 tisíc čokolád, proměnil se k nepoznání

Ještě před pár lety patřil rodák ze slovenských Košic k největším vloggerům na světě a pravidelně bavil miliony svých fanoušků mnohdy šílenými akcemi ze života. Jenže pak se David Dobrik z YouTubu kvůli vcelku pochopitelným a kontroverzním důvodům odmlčel. I když byl aktivní na sekundárním kanálu a občas na Instagramu, éra jednoho z nejslavnějších youtuberů skončila. Teď se ale zdá, že se vrací. A na úvod si tvůrce připravil skoro až neuvěřitelnou proměnu svého těla.

David Dobrik měl dráhu youtubera velmi dobře rozjetou. Před covidem patřil k největším hvězdám – a podobně jako kdysi třeba Jake Paul vsázel hlavně na vlogy, tedy zachycování svého běžného života, který však v jeho případě úplně běžný nebyl. Tvořil hlavně v Los Angeles, kde je podobně laděných tvůrců jako on celá řada, takže měl dostatek námětů k tomu, aby videa byla šílenější a šílenější.

Jenže tak dlouho se chodí s džbánem pro vodu, až se… Před pěti lety se jeho někdejší parťák z kreativního týmu Jeff Wittek velmi vážně zranil při blbnutí na bagru. Za to osmadvacetiletého tvůrce, který se v dětství s rodinou přestěhoval z rodného Slovenska do Spojených států, žaloval o desítky milionů korun.

Vysoce kontroverzní bylo i jeho video z roku 2021, které natáčel s dalším kolegou Dominykasem „Durte Dom“ Zeglaitisem. Právě on byl později obviněn ze sexuálního napadaní podnapilé ženy během natáčení jednoho z vlogů pro Dobrikův kanál. Domeček z karet se tak začal postupně rozpadat.

new year, new me, new vloghttps://t.co/I29bojUyj1 pic.twitter.com/VhPUJFVsKQ

— DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) January 7, 2025