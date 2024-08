Tajemný odpočet Linkin Park pokračuje. Vystřelili si z fanoušků, nebo jde o zašifrovaný vzkaz?

Uložit 0

Už od víkendu se oči fanoušků kapely Linkin Park upínaly k tajemnému odpočtu, který visel na jejích webových stránkách. Co se stane, až dosáhne nuly? ptali se. Ve středu skončil… a pak zase začal, tentokrát ale stoupal. Skupina k němu dodala jedinou větu: „Je to otázka času.“ Desítky tisíc lidí, které odpočet sledovaly na webu či přímo na YouTube, neskrývaly zmatení, či dokonce naštvání. Nepotvrdily se tak ani spekulace, že kapela oznámí návrat s novým zpěvákem či zpěvačkou. Chtěl jenom hudebník Mike Shinoda, výrazná tvář Linkin Park, vytrollit lidi, kteří odpočet sledovali? Nebo má vše hlubší význam? Na potvrzení si nejspíš budeme muset ještě počkat.

Fanoušci přitom byli nažhavení na dobré zprávy. O tom, že by se Linkin Park mohli vrátit na pódia, se v hudební branži šušká už od letošního jara. Server Billboard přišel v dubnu s informací, že kapela návrat zvažuje a ráda by tak učinila se zpěvačkou, která by nahradila zesnulého Chestera Benningtona. Zároveň podle zdrojů Billboardu bookovací agentura WME přijímá nabídky na potenciální turné Linkin Park.

Nahradit Chestera Benningtona by ale nebylo lehké. Zpěvák je považován za jednoho z nejtalentovanějších umělců přelomu milénia a je otázkou, jak by posluchači změnu přijali. Pod posty Linkin Park na sociálních sítích se to hemží názory, že by kapela neměla bez něj vůbec pokračovat.

Americká média v jednu chvíli spekulovala, že by mohlo jít o Amy Lee, zpěvačku Evanescence, což je další hudební skupina nesmírně populární na přelomu století. Ta ale domněnky později vyvrátila a prohlásila, že ji o spolupráci nikdo nepožádal. „Ale bylo by to skvělé. Nemám tedy moc času, ale jako vedlejšák bych to možná zvládla,“ řekla zpěvačka stanici iHeartRadio Canada. Kytarista a klávesista Linkin Park Mike Shinoda pak utnul drby oznámením, že až budou s kapelou vědět, co dál, objeví se to na jejich webových stránkách. A právě tam se o víkendu spustil časový odpočet.

Jejich hudební slávu odstartovalo na přelomu tisíciletí album Hybrid Theory, málokterého mileniála minuly hity jako In the End, Crawling nebo Papercut. O sedmnáct let, sedm studiových alb a sedmdesát milionů prodaných desek později kapelu paralyzovala tragédie.

Stalo se to jednoho čtvrtečního červencového rána roku 2017, ani ne měsíc poté, co Linkin Park vystoupili v Česku na hudebním festivalu Aerodrome, kde představili své nové album One More Light. Frontman kapely a otec šesti dětí, jednačtyřicetiletý Chester Bennington, spáchal ve svém domě v Los Angeles sebevraždu. O jeho komplikovaném dětství a boji s depresí, alkoholem a návykovými látkami se sice vědělo, lidé z jeho okolí ale později popsali, že těsně před tím, než se rozhodl sáhnout si na život, působil v pořádku.

„Byli jsme na rodinné dovolené a on se rozhodl vrátit se domů, aby natočil televizní reklamu. Nikoho z rodiny ani nenapadlo, že by se tohle mohlo stát. Mysleli jsme si, že je všechno v pořádku,“ svěřila se rok po nešťastné události televizní stanici CNN vdova po zpěvákovi Talinda Bennington.

Americké turné, které mělo proběhnout, kapela zrušila a zveřejnila dopis zpěvákovi na rozloučenou. Současně s ním vyzvala všechny, kteří trpí depresemi, aby vyhledali pomoc. Talinda Bennington pak na sociální síti Twitter sdílela video natočené krátce před jeho smrtí, na kterém se její muž směje a dobře baví, aby upozornila na to, že deprese není vždy vidět navenek.