Tajemství kata Mydláře a korporátní krysy. Vyzkoušejte si dvě nové české hry od nezávislých vývojářů

Seznam českých videoher se právě rozrostl o dva zajímavé kousky. Oba jsou velice rozdílné svým námětem a hratelností, ale spojuje je skutečnost, že jsou dílem maličkých a nezávislých týmů. Krutou korporátní komedii v podobě logické hry Rats in a Cage vytvořili tři bratři a partnerka jednoho z nich. Rozkrývání tajemství kata Mydláře s názvem Whispers of Prague zase dva zkušení spolupracovníci.

Jasně, jestli jste český hráč, tak nejspíš vyhlížíte vydání druhého dílu Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. Případně spamujete diskuze pod příspěvky Bohemia Interactive na sociálních sítích s dotazem, kdy vyjde nová Arma. Jenže tyhle obří tituly jsou v nedohlednu (nebo v případě KCD2 v únoru). A česká herní scéna žije i menšími kousky, jako je právě vydaná adventura Whispers of Prague: The Executioner’s Last Cut a logická hříčka Rats in a Cage. Proč stojí za pozornost?

Dva zkušení vývojáři a adventura z Prahy

Jiří Procházka a Filip Rachůnek neboli studio Shader Mess mají bohaté vývojářské zkušenosti, to ano, ale takříkajíc čistokrevní herní tvůrci jsou zhruba jen z poloviny. Jiří pracoval ve studiu Rake in Grass, kde pomáhal na svět hrám Jets’n’Guns nebo Undercroft. Ale Filipa byste spíš našli ve firemních kancelářích a na vysokých pozicích v technologických týmech.

„Spoustu let jsem se soustředil spíš na webové aplikace, nicméně tvorba her patřila vždy k tomu nejzajímavějšímu, co jsem si dokázal představit jako ideální práci. A před rokem jsem se konečně odhodlal ke splnění tohoto snu. Whispers of Prague je moje prvotina,“ říká Rachůnek pro CzechCrunch. „Vývojem her se zabývám už několik desetiletí, což teda zní hrozně. Ale je to pro mě relax a odreagování se od jinak dost nudné práce v IT,“ doplňuje kolegu Procházka.

Oba vývojáři se už poměrně dlouho znají. A z téhle známosti vznikl nápad stvořit adventuru. „Filip je přímo adventurní maniak. I pro mě je to oblíbený žánr,“ říká Procházka. Což se hodilo. „Někdy je těžké najít téma, které by bavilo všechny členy týmu. To je u nezávislého vývoje možná ten nejdůležitější aspekt k úspěšnému dokončení práce. Také jsme pro začátek chtěli zkusit něco ‚jednoduššího‘, abychom si spolupráci vyzkoušeli. Přece jen je toto náš první společný projekt,“ dodává.

A tak se rozhodli vytvořit hru, kterou zvládnou stihnout za rok vývoje. Povedlo se to dokonce za devět měsíců. Whispers of Prague je prý dokonce mnohem rozsáhlejší, než tvůrci, kterým místy vypomáhala ještě Rachůnkova dcera, plánovali. Hra v pěti kapitolách nabídne padesát lokací, čtyřicet postav a přes pět stovek stránek textů. Zavede vás do moderní Prahy, kde budete odhalovat nejen starobylé tajemství kata Mydláře a fanatické sekty.

Naší inspirací jsou klasické adventury jako Gabriel Knight nebo Broken Sword.

„Whispers of Prague budou bavit spíš milovníky poklidnějšího hraní s důrazem na příběh než vyznavače akce nebo přehnaně složitých hlavolamů. U těch jsme se shodli, že je nesnášíme,“ říká Procházka. „Je mi jasné, že se setkáme s reakcemi volajícími po mnohem větším množství hádanek, ale hru děláme tak, aby se líbila nám, což je nezanedbatelný motivační faktor,“ míní Rachůnek.

Zcela bez zapojení šedé kůry mozkové to ale samozřejmě nepůjde. Vždyť velkým vzorem pro oba tvůrce je adventurní retro klenot jménem KGB. „Tedy hlavně pro Filipa. Neustále mi opakoval, co všechno tehdy studio Cryo Interactive udělalo, až jsem tu hru začal lehce nenávidět,“ komentuje se smíchem Procházka.

„Jinak samozřejmě další inspirace jsou klasické adventury jako Gabriel Knight nebo Broken Sword,“ dodává Jiří Procházka. Jestli by ale toho retra na vás bylo moc, jeho kolega Filip Rachůnek zmiňuje i modernější inspiraci. Třeba velice povedený příběhový titul Life is Strange.

Jak moc se svým vzorům se svým výletem do ulic kreslené Prahy přiblížili? O tom už se musíte přesvědčit sami, Whispers of Prague: The Executioner’s Last Cut na Steamu pořídíte za ani ne deset eur, tedy zhruba 250 korun. A nebojte, navzdory dlouhému anglickému názvu je hra i v češtině.

Krutost korporátních krys

Také druhý čerstvě vydaný titul vás donutí přemýšlet. Ne však o tajemstvích staré Prahy, ale o firemní hierarchii a útrapách kancelářského života. Hra Rats in a Cage je dílem studia Superdeep Borehole, které tvoří Petr Hudeček s manželkou Monikou a dvěma bratry Ondřejem a Michalem – a které je na hony vzdálené zpracovávanému námětu. Vývojářská rodina totiž stvořila hru, která si dělá legraci z korporátu. Prostě z kancelářských krys.

„V příběhu hry se ucházíte o místo v korporátu, ale kvůli velkému počtu uchazečů se firma rozhodla udělat přijímací pohovor formou AI programu, který má o vašem přijetí či nepřijetí rozhodnout. Celá hra je od začátku až do konce testem,“ přibližuje hratelnost titulu založeného na řešení logických hádanek Petr Hudeček. „Kromě vaší bystrosti, logického myšlení a psychické odolnosti bude otestován i váš žaludek na korporátní praktiky,“ dodává.

Co to má konkrétně znamenat? Třeba to, že si ve hře projdete autentickým zážitkem nekonečného meetingu. „Nebo lezení nadřízenému do zadku. Celá hra je satirou na nekalé praktiky spolupracovníků, nadřízených a firem,“ popisuje vývojář.

Jeho rodinný tým na hře pracuje už delší dobu, demoverzi Hudečkovi vydali dokonce před dvěma lety, od té doby se ale hra výrazně proměnila. A to v grafice i příběhu, základ hratelnosti nicméně zůstal. Stejně jako téma.

„Vlastně to téma korporátních krys se změnilo pouze tak, že prosakuje hrou ještě víc než předtím. Náš postoj je ale stále stejný. My nezesměšňuje korporáty jako takové, ale takzvané korporátní praktiky, tedy negativní, podlé nebo toxické chování, které ale najdete i v malých firmách nebo startupech,“ říká Hudeček.

Celkem se kromě satirického ztvárnění firemního života můžete těšit na dvaačtyřicet úrovní k vyřešení, ty má navíc ozvláštnit i trojice extra miniher. Anebo ne úplně obvyklý přístup, kdy hra takzvaně boří čtvrtou stěnu. K postupu tak má být občas nutné myslet nejen „out of the box“, jak se hezky moderně říká, ale prý dokonce úplně mimo rámec okna se spuštěnou hrou.

Láká vás tenhle postup na korporátním žebříčku víc než ten skutečný? Tak se podívejte na Rats in a Cage na Steamu. Třeba během nudné chvilky při bezmyšlenkovitém vysedávání v openspacu. Nebo na nekonečném meetingu, který mohl být e-mail.