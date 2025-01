Tipy na cestování pro každý měsíc roku 2025: Zajeďte si na Faerské ostrovy nebo na podzim do Japonska

Uložit 0

Právě začal rok 2025, zcela nepřekvapivě má dvanáct měsíců a každý z nich je možné procestovat. Ale do kterých zemí si zaletět? V květnu není vůbec marné zavítat do Francie, kde se tou dobou koná filmový festival v Cannes. Během října zase láká trochu netradičně Japonsko, které místo růžových květů sakur je plné pestrobarevného podzimního listí. A pokud se chcete v zimě zahřát na neobvyklých exotických místech, zkuste třeba Panamu. Cestovní kancelář EliteVoyage, která se zaměřuje na prémiové dovolené, dala dohromady více než stovku tipů. Rozdělili jsme je tak, aby na každý měsíc připadal jeden z nich.

Leden – ostrovy Karibiku

Foto: EliteVoyage Ostrovy Karibiku

Na Vánoce je tu nával turistů, v lednu se ale prý Karibik pokaždé trochu uklidní. Počasí je tu přitom dobré i první měsíc v roce. Každý ostrov je jiný. Pohodlnou kombinaci pro první návštěvu představují podle cestovky ostrovy Svatý Martin, Anguilla a Svatý Bartoloměj. Na prvním zmíněném najdete dokonce letiště, kde přistávající letadla prolétají jen pár metrů nad hlavami lidí relaxujících na pláži. Na Turksu a Caicosu lze pak strávit dovolenou na soukromém ostrůvku.

Únor – finské Laponsko

Foto: EliteVoyage Finské Laponsko

Nebo vás spíš láká opravdová zima? Finské Laponsko v únoru nabízí garantovanou sněhovou pokrývku, ale zážitek je to dost jiný než klasická alpská lyžovačka. Velkou atrakcí je jízda se psím spřežením, na sáňkách tažených soby nebo na sněžném skútru. Noc můžete strávit v proskleném iglú pod hvězdami, a když budete mít štěstí, je v tomto období roku o něco pravděpodobnější, že uvidíte polární záři. A kdo by přece jen chtěl na lyže, najde sjezdovky i v Laponsku.

Březen – Antarktida

Březen, za kamna vlezem. I na dovolené? Antarktida je rozhodně výjimečný zážitek, navíc se sem zima v tomto měsíci teprve vrací. V březnu lze v Antarktidě pozorovat velryby stejně jako kolonie tučňáků patagonských na ostrově Jižní Georgie. Podle cestovky se sem jezdí nejčastěji v prosinci a lednu, v březnu je prý krajina syrovější a chladnější, ale také mnohem poklidnější.

Duben – Ekvádor a Galapágy

Foto: EliteVoyage Ekvádor a Galapágy

V dubnu tu už nejsou tak silné deště, pod vodou je dobrá viditelnost a také probíhají tak vzácné jevy, jako jsou rituální námluvy ptáků nebo líhnutí želvích mláďat. Tento měsíc pro Ekvádor a Galapágy není ani hlavní sezónou, tudíž by tady měl být relativní klid. Prozkoumat lze přitom pevninskou část Ekvádoru, kde najdete tropický deštný prales i pastviny v horách, a na Galapágách lze zas vyrazit na poznávací plavby. A pozor, na ostrovech žijí opět tučňáci.

Květen – Francie

Právě v květnu ve Francii začíná sezóna, a tak se země nabíjí novou energií. Pořádá se navíc hned několik velkolepých akcí. V Cannes se koná slavný filmový festival, kde se po červeném koberci prochází hollywoodské hvězdy. O kousek severněji je zase možné navštívit Velkou cenu Monaka. Anebo si můžete projet několik míst za sebou – od Champagne přes Paříž až po Korsiku. A v Grasse, hlavním městě parfémů, můžete sledovat výrobu voňavek z květů právě kvetoucí růže stolisté.

Červen – Itálie

V létě je tu hlava na hlavě, byla by ale škoda kvůli tomu Itálii vynechávat. Ideální je přijet ještě před prázdninami, v červnu, kdy jsou už resorty nachystané na sezónu, dá se koupat a teploty jsou příjemné na výlety. Výhodou je také to, že letecky jsou v tuto dobu skoro všechny destinace dostupné. Navštívit lze Sicílii, ikonická města jako Řím a Florencie nebo venkov v Toskánsku. Kdo chce něco neobvyklejšího, může zajet do Sieny a vyčkat pár dní do začátku července, kdy se tu bude konat palio. Napínavý závod koní na hlavním náměstí, který se jede bez sedel a má tradici sahající až do středověku.

Červenec – Indonésie

Foto: EliteVoyage Indonésie

V létě je v Indonésii nejpřívětivější počasí a na všech ostrovech panují ideální klimatické podmínky. Není přitom nutné cestovat jen na Bali, Indonésie má mnoho dalších ostrovů jako třeba Sumba či Lombok. Flores je o něco dobrodružnější destinací, stejně jako ostrov Komodo, kde žije varan komodský, největší ještěr na světě.

Srpen – Faerské ostrovy

Foto: EliteVoyage Faerské ostrovy

Zatímco téměř v celé Evropě není k hnutí kvůli letním prázdninám, Faerské ostrovy nabídnou klid. Na severu bude v srpnu příjemné počasí, ideální pro trávení času na pěších túrách, pozorováním ptáků, na plavbách mezi ostrovy či rybařením. Kdo by ale chtěl, dočká se tu i krásné architektury. Dvě obce – Leirvík a Gøta – se v minulosti sloučily do jedné a na oslavu postavily novou radnici, která zároveň funguje jako most. Dřevostavba má navíc v podlaze skleněný otvor, skrz který je možné pozorovat pstruhy v řece. Výlet na Faerské ostrovy je ideální spojit kvůli přestupům i s návštěvou Kodaně.

Září – Bhútán

Foto: EliteVoyage Bhútán

Vládne tu prý kultura, která je západnímu světu cizí. V Bhútánu ji lze objevovat, aniž člověk musí slevit ze svého komfortu. Nejvhodnější jsou podle cestovky suché a slunečné podzimní měsíce, k tomu doporučuje i luxusní resorty Aman a Six Senses. V zemi můžete navštívit například Tygří hnízdo, buddhistický klášter posazený na skále ve výšce více než 3 100 metrů, kam se dostanete jen pěšky – je však volně přístupný turistům.

Říjen – Japonsko

Foto: EliteVoyage Japonsko

Do Japonska se často létá na jaře, tou dobou tu totiž kvetou sakury, což každoročně láká davy turistů. Tak co se jim vyhnout a podívat se raději na podzimní listí? Této činnosti se říká momiji-gari. Na podzim se javory a duby zbarví do červených a oranžových odstínů, ve městech a na vesnicích se pak konají barevné slavnosti. Vše vrcholí v říjnu a listopadu, v říjnu jsou tu ale o něco vyšší teploty. Pokud navíc budete mít štěstí, můžete v tuto dobu spatřit „diamantovou Fudži“, kdy slunce při západu přesně zarovná svůj odraz na vrcholu slavné hory.

Listopad – Seychely

Listopad je pro Seychely ideální. Je tu teplo, sluníčko a málo deštivých dnů. Každý z ostrovů, ležících v Indickém oceánu, přitom nabízí jiný zážitek. Lze si vybrat takové, kde je bohatý mořský život, nebo kde naopak najdete žulové balvany přímo na plážích. Na ostrově Praslin pak roste Coco de Mer, palma s největšími (a podle jejich tvaru údajně hříšnými) semeny na světě, která mohou vážit až 20 kilogramů.

Prosinec – Panama

Foto: EliteVoyage Panama

Co takhle zakončit rok tam, kde si lze vybrat, zda budete na pobřeží na straně Pacifiku, nebo na straně Karibiku? Panama nabízí resorty na privátních ostrovech, panenskou přírodu a také výhodu, že zatím není v hledáčku mnoha turistů – oproti třeba sousední Kostarice, která se už částečně stala obětí postupné amerikanizace. Využít lze dobré letecké spojení do Panama City a tam strávit pár dní. Pak ale cestovní kancelář doporučuje vydat se na pláže malých ostrovů, jako je Islas Secas nebo Isla Palenque. A strávit tam trochu neobvyklé „šťastné a veselé“.