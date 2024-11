Tipy na dárky pro sportovce: Darujte jim méně bolavý zadek, stylovku do bytu či běžecký doping

Uložit 0

Chcete udělat radost někomu, pro koho je pohyb droga, ale nemáte tušení, co by mu nejvíc sedlo? Vybrali jsme na CzechCrunchi několik tipů na dárky, které udělají radost nadšencům do posilování, běhání, jízdy na kole i zdravého pohybu obecně. Díky nim budou silnější, rychlejší, zdravější a také více v bezpečí.

I veslovací trenažér umí být hezký

Foto: Decathlon Veslovací trenažér Woodrower

Pokud máte doma někoho, kdo neustále přináší nejrůznější sportovní harampádí a tím narušuje harmonické feng-šuej, veslovací trenažér Woodrower je designový kousek, který to zase napraví. Vypadá jako stylová stolička, ale uvnitř se skrývá rozložitelný veslovací trenažér z Decathlonu s vlastním bezdrátovým motorem. A navíc ho lze propojit s posilovací lavicí. Po složení vypadá prostě jako kus nábytku, na kterém si ale nemusíte jen nazouvat boty – může posloužit i jako lavice pro zvedání železa.

Tip partnera: Světlo, které vám kryje záda

Foto: Trek Chytrý Trek CarBack Radar

Se zadním světlem je jízda na kole vždy bezpečnější, o to víc, když je vybaveno moderními technologiemi. Chytrý radar, jako je Trek CarBack Radar, včas upozorní na vozidla přijíždějící zezadu, a to až ze vzdálenosti 240 metrů. Lze jej snadno spárovat s cyklopočítačem (například Garmin nebo Wahoo) i chytrým telefonem a díky vizuálním a zvukovým upozorněním lépe vnímat okolní provoz. CarBack Radar samozřejmě funguje i jako zadní světlo – nabízí čtyři režimy svícení, včetně denního blikání s výkonem 90 lumenů, které je viditelné až na dva kilometry. Voděodolnost IPX7 navíc zaručuje funkčnost, i když se venku čerti žení. Více najdete na webových stránkách výrobce.

Zadek jako v peřince

Foto: Posedla Mít během švihu zadek v komfortu je věc k nezaplacení

Pár desítek kilometrů a začínají dřevěnět nohy nebo rovnou zadek? Přiškrcené nervy dovedou napáchat spoustu neplechy a příjemný švih na kole proměnit v noční můru. Díky sedlu tvarovanému na míru by ale nic takového hrozit nemělo. Stačí se jen posadit do pěny, otisk zadku vyfotit a poslat společnosti Posedla. Ta pak vytiskne sedlo Joyseat pomocí speciální technologie na 3D tiskárně, díky čemuž má extrémní životnost a jedinečný vzhled, za nímž se otočí nejeden cyklonadšenec. A vážně to funguje.

Pan doktor na zápěstí

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Samotný snímač je jednoduché zařízení tvořené krabičkou a páskem

Chytré hodinky dnes nabízí celou řadu funkcionalit, nicméně některé alternativy je umí v lecčems trumfnout. Příkladem je český náramek Elonga, který není jen klasický fitness tracker. Je to spíš malý lékař, který svého pacienta každé ráno změří, ukáže výsledné hodnoty a na jejich základě také podá doporučení, jak daný den přistoupit k tréninku. Dokáže rovnou navrhnout i tréninkový plán a měl by rozpoznat, když se blíží například nemoc. Náramek tak stačí nasadit jen na malou chvíli a o nic víc se nestarat.

Běžecké boty jako doping

Foto: Nike Nike Vaporfly třetí generace

Z běhání se v poslední době stal jeden z nejoblíbenějších způsobů, jak se udržovat ve formě. Pokud to váš blízký myslí s běháním vážně a nechce se při něm jen nafotit na Instagram, mohou mu udělat radost boty Vaporfly od Nike, které vzbudily ve světě atletiky velký rozruch. Člověk je díky nim totiž tak rychlý, že je někdo srovnává s klasickým dopingem. Tajemství tkví v konstrukci boty, která využívá například i vrstvu z karbonu.