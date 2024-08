Jsi starý a ve stresu. Otestovali jsme náramek Elonga, českého trenéra dlouhověkosti z nočního stolku

Uložit 0

Také máte svou ranní rutinu? Pro někoho se jedná o studenou sprchu, někdo se ponoří do sociálních sítí, další si dopřává pár minut koukání do stropu. Pro mě se v posledním měsíci stalo ranní rutinou měření kondice s náramkem Elonga. Tahle věcička, která rozvířila český technologický rybníček, míří na všechny, kdo chtějí mít dokonalý přehled o svém zdraví. Co jsem se díky měření dozvěděl? Že jsem na tom hůř, než jsem si myslel, jsem vystresovaný, starší, než ukazuje kalendář, a uklidnit mě dokáže jen sportovní zátěž. Čím vyšší, tím lepší.

Žijeme ve 21. století, době plné dat, čísel a analýz. Vědecký přístup je mnohdy víc než vlastní pocity, a proto nemějte nikomu za zlé, pokud chce vědecky přistupovat i k fyzické aktivitě a s pomocí čísel a grafů zdokonalovat výkony a prodlužovat svůj život. Dnes přitom kvůli tomu nemusí chodit na měření k doktorům. Takovým panem doktůrkem, který každé ráno přijde k posteli, prohlédne vás, ona data a čísla nabídne a ještě na jejich základě vypracuje doporučení, jak moc si dát do těla, je náramek Elonga Radima Šlachty a Vojtěcha Hlavenky.

Elongu jsem se rozhodl na měsíc otestovat, abych zjistil, co na téhle věcičce všichni mají. Když jsem ji vzal poprvé do ruky, nepůsobila na mě jako něco, co vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce startupu s vrcholovými sportovci. Je to prostě jen plastový čtvereček s jedním tlačítkem a diodou na vrchu a snímačem zespodu. Designově se vrací do dob, kdy frčely magnetické pásky Dr. Levina. Nicméně o vzhled tady nejde. Vymakaný design či displej by byla zbytečnost navíc. Hardware Elongy je pouze snímač, takže to nejdůležitější člověk stejně najde až v aplikaci telefonu.

Propojit hardware s telefonem byl na začátku trochu oříšek, protože mi nefungovalo automatické spárování. Vždy tedy bylo nutné Elongu najít mezi zařízeními v nastavení Bluetooth a připojit ji ručně. Když se zadařilo poprvé, přišlo na řadu vyplňování několika základních údajů o mně. Jednalo se o klasiku, kterou budete znát z fitness aplikací. Mimo věku, pohlaví či výšky chtělo zařízení znát můj vztah k alkoholu a cigaretám, s jakou kadencí se během týdne oddávám pohybu a které pohybové aktivity jsou mé oblíbené. Software vás totiž potřebuje přesně zařadit do sledovaného vzorku pro pozdější komparace. Nečekejte však nutnost zadávat jméno babičky za svobodna. Tahle úvodní seznamovačka je poměrně rychlá.

Pět ranních seznámení

Tou největší výhodou je, že Elongu nemusíte tahat neustále na ruce, ale stačí jí věnovat pár minut denně. Měření je nutné provádět ihned po probuzení, aby byly výsledky co nejpřesnější. Můžete si odskočit nebo dojít pro sklenku vody, ale zapomeňte na měření po snídani nebo ranní sprše. To už by data mohla být zkreslená, a Elonga ani měření nedovolí.

Když jsem první ráno zahájil měření, byl jsem plný očekávání, jak moc nabušený borec tedy ve skutečnosti jsem. Jenže ejhle, Elonga je slušných mravů a než jsme šli na věc, potřebovala trochu času. Konkrétně pět ranních dostaveníček. Až po tomto vzájemném poznávání mě začala zásobovat komplexnějšími daty.

Samotné měření probíhá tak, že náramek výše popsaným způsobem spárujete s telefonem, nasadíte na předloktí a spustí se měření. Snímač sleduje tepovou frekvenci 150 tepů a její variabilitu, podle které vyhotoví analýzu. Ono snímání tepové frekvence by mělo zabrat tři minuty, dle mých zkušeností to byly většinou minuty čtyři. Trochu protivné je, že během této doby nemůžete na mobilu utéct z aplikace, protože by se měření přerušilo. Nezbývá tedy než oněch pár minut trávit pouze sám se sebou, odpočítáváním tepů a čekáním. Díky tomu zjistíte, že čtyři minuty mohou být sakra dlouhá doba.

Jakmile je hotovo, náramek odložíte zpět na noční stolek a do dalšího rána vás už nemusí zajímat. Maximálně, pokud byste jej chtěli nabít. Některé recenze si stěžují na absenci ukazatele nabití zařízení. Procenta však lze najít v aplikaci telefonu. Baterie Elongy má navíc velkou výdrž, já ji nevybil ani po měsíci, takže nabíjení je sváteční záležitost. Nicméně zpět k výsledkům měření.

Ty se koncentrují v aplikaci Elongy, kde jsou zobrazovány na škále od jedné do deseti ve čtyřech oblastech, a to jaký je váš stres, regenerace, funkční věk a tzv. readiness. Dohromady dávají zajímavý koktejl, který vypovídá o tom, v jaké formě se zrovna nacházíte, a Elonga na základě něj předkládá různá doporučení, jak daný den přistupovat k pohybové aktivitě.

Dneska by to šlo

V mém případě nabízela Elonga nepříliš dobrá data ve dvou kategoriích, kterými byly stres a funkční věk. Stres jsem měl nad normou téměř při každém měření. Proč to není dobré, asi není nutné vysvětlovat. Všichni známe obrázky proplešatělých mužů, kteří se křečovitě drží za hruď a s infarktem se hroutí na podlahu. Příjemná představa mé budoucnosti…

Podle snímače je navíc můj funkční věk, tedy schopnost organismu odolávat stresu a zatížení, přibližně o tři až čtyři roky vyšší než můj kalendářní věk. Z čerstvého třiatřicátníka jsem se tak rázem proměnil na vystresovaného skoročtyřicátníka. Získané výsledky jsou navíc komparovány s vrstevníky stejného pohlaví a vědeckými benchmarky i mimo komunitu Elongy. Díky tomu máte naprosto jasnou představu, jak moc jste mimo normu.

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Slovní upozornění Elongy na vysoký stres, přehledné grafy a obrazovka během měření

Na stres a funkční věk navazuje regenerace, která ukazuje schopnost těla vypořádat se s následky aktivit z předchozího dne. Na základě regenerace a stresu je vypočítávána readiness, což bychom mohli do češtiny přeložit jako připravenost. Do výpočtu jsou přimíchány i předchozí výsledky měření a osobní parametry uživatele, takže se jedná o poměrně komplexní věc. Na základě readiness dokáže Elonga říci, jak moc je člověk připraven na další aktivitu během daného dne.

V praxi to vypadá tak, že zařízení nabídne určité textové doporučení, jak by měla pohybová aktivita vypadat. V mém případě se Elonga dokázala trefit do momentu, kdy jsem se cítil neodpočatý, a nevybízela mě k velkým aktivitám. Někdy mě však držela zkrátka i v momentě, kdy jsem se cítil celkem fit.

Ostatně v jednom takovém případě jsem si dal i švih na kole z práce do kanceláře, což v mém případě dělá sto kilometrů. Elonga mi ono ráno, nejspíš i z důvodu méně naspaných hodin, doporučila menší intenzitu zátěže. Přesto jsem během jízdy necítil žádnou výraznější únavu. Druhý den mi navíc Elonga hlásila, že se klidně mohu věnovat další zvýšené aktivitě, zatímco hodinky od Garminu radily, abych se raději věnoval regeneraci.

Musím přiznat, že pro mě bylo občas trochu náročné sladit doporučení Elongy s mými časovými možnostmi. Ne vždy se mi chtělo nebo jsem měl možnost cvičit v momentě, kdy mi to Elonga doporučovala, a naopak se mi ne vždy chtělo podle doporučení odpočívat, když byl prostor k pohybu. Z výsledků jsem však zjistil pro mě jednu důležitou věc. Pokud jsem se věnoval pohybové aktivitě, ať už unavený či odpočatý, šel dolů stres a snižoval se funkční věk. S mírou zátěže byly navíc tyto propady markantnější.

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Jednotlivá slovní doporučení, která mi Elonga nabízela po měření

Doporučení Elongy se opírají i o generované pohybové plány, které pracují s předem zvolenými pohybovými aktivitami, kterým se chce uživatel věnovat. Na základě měření pak doporučuje konkrétní aktivity pro daný den. Sledování plánu má v konečném důsledku přinést zvýšení kondice. Vykonané aktivity lze zanášet přímo do aplikace, případně ji lze spárovat s Apple Zdraví či Google Fit.

Osobně jsem se plánu držel spíše okrajově, protože mi přišlo, že po mě nechtěl moc velkou aktivitu. Jedná se však o fajn způsob, jak k pohybu motivovat, případně jak vůbec uživatele pravidelnému pohybu naučit. Nabízí jasné pokyny, co byste měli daný den dělat, a souhrny ukazují, jak se vám vedlo. Celkový progres lze sledovat v přehledných grafech, přičemž i celá aplikace je uživatelsky přívětivá, neobtěžuje obsahem navíc a data podává jasně a přehledně.

Zdarma na měsíc

Elonga je za mě zajímavá věc, která se bude určitě líbit těm, kdo ve velkém řeší svůj zdravý životní styl, chtějí mít pod kontrolou tělesnou výkonnost a nedělá jim problém přizpůsobit svůj pohyb algoritmu. Stejně tak ale může posloužit i těm, kteří se teprve chtějí rozpohybovat a změnit přístup, jen úplně netuší, jak na to. Náramek bude naopak spíše zbytečnost pro ty, kteří žijí aktivním životem, párkrát do týdne si zacvičí, ale nemají potřebu se v sobě a svých výkonech příliš hrabat.

Zda mu schopnosti Elongy vyhovují, nebo jsou zbytečností, si může každý vyzkoušet zdarma jejím zapůjčením. Rent model je u Elongy relativně čerstvou novinkou a nabízí možnost testování přístroje po dobu jednoho měsíce. Teprve pak se může uživatel rozhodnout, zda si jej za 1 890 korun koupí, nebo vrátí. Kdo si zařízení nechá, má na výběr, zda jej bude využívat v rámci free programu, který nabízí jen část schopností zařízení, nebo zaplatí každý měsíc 99 korun či 990 korun na celý rok za plus program. Vzhledem k tomu, že plus program obsahuje i slovní interpretaci naměřených hodnot, sáhl bych spíše po něm a oželel dvě piva měsíčně. Předplatné lze navíc kdykoliv zrušit.

Po sedmi měsících fungování projektu používá podle autorů Elongy náramek sedm tisíc uživatelů, což představuje obrat okolo 14 milionů korun. Projekt, pro který je možné hlasovat i v soutěži Startup Awards, je však prozatím na začátku, a cílem jeho autorů je dále zdokonalovat identifikaci toho, co danému člověku škodí nebo naopak prospívá. „Našim snem je, aby každý z nich dostal svůj databased „návod“ na lepší život, ve kterém se bude cítit skvěle. A také zpětnou motivaci a verifikaci, že to, co dělá, dává smysl,“ dodává pro CzechCrunch Vojtěch Hlavenka.